SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    El dispositivo, que se posiciona en el segmento ultra-premium, incluye los modos AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro. A través de estas funciones impulsadas por IA, los usuarios pueden ajustar la imagen y el sonido de los partidos de acuerdo a sus propias preferencias.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial Tendencias LT

    En el marco del CES (Consumer Electronics Show) que se desarrolla esta semana en Las Vegas, en Estados Unidos, Samsung presentó su nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas.

    Se trata de la pantalla más grande de la compañía en esta línea, un producto que se posiciona en el segmento ultra-premium.

    Lo primero que resalta del Micro RGB de 130 pulgadas es su escala y calidad de imagen, que reúne un espectro más amplio y detallado de colores en comparación a propuestas anteriores.

    Al sentarse frente al televisor, los usuarios pueden sentirse parte de cada escena que refleja: el rendimiento de audio ha sido mejorado y la pantalla está diseñada intencionalmente para parecer menos un televisor y más una ventana inmersiva que expande visualmente la habitación.

    El sonido integrado en la pantalla está cuidadosamente equilibrado con el tamaño de la misma, aseguran desde la compañía. Así, la imagen y el audio se sienten naturalmente conectados en el espacio.

    Para quienes tienen previsto seguir la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de un nuevo televisor, el Micro RGB de 130 pulgadas se presenta como un aliado ideal.

    Sin embargo, el dispositivo también promete conquistar a un amplio espectro de usuarios.

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial Tendencias LT

    Cómo es el Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser ideal para ver el Mundial

    Samsung afirma que el Micro RGB de 130 pulgadas reúne las innovaciones de Micro RGB más avanzadas de la firma hasta la fecha.

    Impulsado por Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, el televisor aprovecha la inteligencia artificial (IA) para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste, ofreciendo colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas brillantes como oscuras, para así lograr realismo y fidelidad de imagen.

    El CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, manifestó en el marco del CES 2026 que, “en 2025, la IA dejó de ser algo distante o exclusivo y pasó a formar parte de la vida cotidiana”.

    “En 2026, la IA debe dar el siguiente paso: volverse más humana, intuitiva y accesible. Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como su compañera perfecta. Una compañera que entiende sus hábitos, sus preferencias y su privacidad. Una compañera que potencia el entretenimiento, simplifica la vida diaria y une más a las personas”.

    En concreto, uno de los elementos más llamativos del Micro RGB de 130 pulgadas es que incluye los modos AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro, los cuales fueron probados por La Tercera en el evento que se desarrolla en Las Vegas.

    A través de estos mecanismos impulsados por IA, los usuarios pueden ajustar la imagen y el sonido de los partidos de acuerdo a sus propias preferencias.

    Por ejemplo, puedes hacer que los colores de las camisetas resalten más, o subir y bajar el volumen del público o los comentaristas.

    De esta manera, el televisor puede adaptarse a las exigencias de distintos perfiles de usuarios: desde quienes desean sentir la efervescencia del estadio en su propio hogar, hasta quienes prefieren mantenerse concentrados en cada jugada sin ninguna distracción.

    Para ello, solo tienen que hacer sus peticiones de forma verbal y el Micro RGB hará su trabajo.

    Tales funciones también pueden ser aplicadas en otros tipos de contenidos.

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial Tendencias LT

    Por ejemplo, si estás viendo un video musical y deseas bajar la voz de los cantantes para enfocarte en los instrumentos musicales, puedes hacerlo.

    Asimismo, la tecnología Vision AI Companion (VAC) de Samsung permite consultar al asistente de IA en caso de que te surjan dudas mientras estás viendo un contenido.

    A modo de ejemplo, si estás viendo un partido del Mundial y quieres conocer más detalles sobre un jugador en específico, puedes plantearlas al sistema para obtener la respuesta.

    Con VAC, los usuarios también pueden recibir recomendaciones sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar, mejorando la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende más allá de la simple visualización.

    En cuanto a detalles más técnicos, la pantalla eleva el rendimiento de la imagen con Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100% de la amplia gama de colores BT.2020, explican desde Samsung a través de un comunicado.

    “Certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE) para una reproducción precisa del color Micro RGB, produce matices finamente controlados que parecen reales en pantalla. El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, preservando aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación para la mejor experiencia de visualización”.

    El televisor es compatible con HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio para proporcionar una calidad de imagen y sonido mejorada.

    El Micro RGB de 130 pulgadas fue presentado por primera vez esta semana en el CES 2026. Hasta el momento, la compañía no ha detallado el valor que tendrá el dispositivo.

    Cabe precisar que los otros modelos de la compañía equipados con VAC (incluidos los televisores Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD) también pueden ejecutar funciones con IA para mejorar la experiencia de los usuarios.

    Lee también:

    Más sobre:TecnologíaInteligencia artificialSamsungTelevisorTVTelevisoresMicro RGBMicro RGB de 130 pulgadasIACESCES 2026Consumer Electronics ShowLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Mach de Bci y Jetsmart se unen para incorporar beneficios en viajes

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Lo más leído

    1.
    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa
    Chile

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidente Anfup por reforma a Gendarmería: “Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando”

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf
    Negocios

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Mach de Bci y Jetsmart se unen para incorporar beneficios en viajes

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta
    Tendencias

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir
    El Deportivo

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    El Barcelona se florea en Arabia Saudita: arrolla al Athletic de Bilbao y es finalista de la Supercopa española

    Se enciende la Copa Africana de Naciones: las estrellas mundiales que animarán los cuartos de final

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.
    Mundo

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro