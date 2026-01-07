Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

En el marco del CES (Consumer Electronics Show) que se desarrolla esta semana en Las Vegas, en Estados Unidos, Samsung presentó su nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas.

Se trata de la pantalla más grande de la compañía en esta línea, un producto que se posiciona en el segmento ultra-premium.

Lo primero que resalta del Micro RGB de 130 pulgadas es su escala y calidad de imagen, que reúne un espectro más amplio y detallado de colores en comparación a propuestas anteriores.

Al sentarse frente al televisor, los usuarios pueden sentirse parte de cada escena que refleja: el rendimiento de audio ha sido mejorado y la pantalla está diseñada intencionalmente para parecer menos un televisor y más una ventana inmersiva que expande visualmente la habitación.

El sonido integrado en la pantalla está cuidadosamente equilibrado con el tamaño de la misma, aseguran desde la compañía. Así, la imagen y el audio se sienten naturalmente conectados en el espacio.

Para quienes tienen previsto seguir la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de un nuevo televisor, el Micro RGB de 130 pulgadas se presenta como un aliado ideal .

Sin embargo, el dispositivo también promete conquistar a un amplio espectro de usuarios.

Samsung afirma que el Micro RGB de 130 pulgadas reúne las innovaciones de Micro RGB más avanzadas de la firma hasta la fecha .

Impulsado por Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, el televisor aprovecha la inteligencia artificial (IA) para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste, ofreciendo colores vivos y detalles sutiles tanto en escenas brillantes como oscuras , para así lograr realismo y fidelidad de imagen.

El CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, manifestó en el marco del CES 2026 que, “en 2025, la IA dejó de ser algo distante o exclusivo y pasó a formar parte de la vida cotidiana”.

“En 2026, la IA debe dar el siguiente paso: volverse más humana, intuitiva y accesible. Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como su compañera perfecta. Una compañera que entiende sus hábitos, sus preferencias y su privacidad. Una compañera que potencia el entretenimiento, simplifica la vida diaria y une más a las personas”.

En concreto, uno de los elementos más llamativos del Micro RGB de 130 pulgadas es que incluye los modos AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro , los cuales fueron probados por La Tercera en el evento que se desarrolla en Las Vegas.

A través de estos mecanismos impulsados por IA, los usuarios pueden ajustar la imagen y el sonido de los partidos de acuerdo a sus propias preferencias .

Por ejemplo, puedes hacer que los colores de las camisetas resalten más, o subir y bajar el volumen del público o los comentaristas.

De esta manera, el televisor puede adaptarse a las exigencias de distintos perfiles de usuarios : desde quienes desean sentir la efervescencia del estadio en su propio hogar, hasta quienes prefieren mantenerse concentrados en cada jugada sin ninguna distracción.

Para ello, solo tienen que hacer sus peticiones de forma verbal y el Micro RGB hará su trabajo .

Tales funciones también pueden ser aplicadas en otros tipos de contenidos.

Por ejemplo, si estás viendo un video musical y deseas bajar la voz de los cantantes para enfocarte en los instrumentos musicales, puedes hacerlo.

Asimismo, la tecnología Vision AI Companion (VAC) de Samsung permite consultar al asistente de IA en caso de que te surjan dudas mientras estás viendo un contenido .

A modo de ejemplo, si estás viendo un partido del Mundial y quieres conocer más detalles sobre un jugador en específico, puedes plantearlas al sistema para obtener la respuesta.

Con VAC, los usuarios también pueden recibir recomendaciones sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar, mejorando la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende más allá de la simple visualización.

En cuanto a detalles más técnicos, la pantalla eleva el rendimiento de la imagen con Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100% de la amplia gama de colores BT.2020 , explican desde Samsung a través de un comunicado.

“Certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE) para una reproducción precisa del color Micro RGB, produce matices finamente controlados que parecen reales en pantalla. El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, preservando aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación para la mejor experiencia de visualización”.

El televisor es compatible con HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio para proporcionar una calidad de imagen y sonido mejorada.

El Micro RGB de 130 pulgadas fue presentado por primera vez esta semana en el CES 2026. Hasta el momento, la compañía no ha detallado el valor que tendrá el dispositivo.

Cabe precisar que los otros modelos de la compañía equipados con VAC (incluidos los televisores Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD) también pueden ejecutar funciones con IA para mejorar la experiencia de los usuarios.