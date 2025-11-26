BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Con hardware y funciones elogiadas entre las “Mejores Invenciones de 2025” por la revista Time, el Honor Magic V5 se perfila como uno de los referentes del año. Probamos su versión internacional para comprobar si su diseño ultradelgado y su prometedora autonomía cumplen con las expectativas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Lo más destacado del Honor Magic V5

    La prestigiosa revista Time destacó la revolucionaria batería de silicio-carbono de Honor, un avance que permite “compactar materiales y prolongar su vida útil”.

    Tras el éxito de la generación anterior, la firma china ha dado un salto cuantitativo:

    • 2024: batería con 10% de silicio.
    • 2025: batería con 25% de silicio, solo 2,3 mm de grosor y mayor densidad energética.

    En La Tercera probamos la versión global del Honor Magic V5. Aunque la versión china alcanza los 6.100 mAh, el modelo internacional cuenta con una impresionante capacidad de 5.820 mAh manteniendo el mismo grosor. Este dispositivo marca un hito: redefinir la autonomía de los plegables sin sacrificar diseño.

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Ficha técnica del Honor Magic V5

    UnidadesEspecificaciones
    ProcesadorSnapdragon 8 Elite Mobile Platform
    GPUAdreno 830
    Sistema operativoAndroid 15, MagicOS 9.0.1
    RAM16 GB
    Almacenamiento512 GB
    Batería5.820 mAh
    Conexiones inalámbricasWiFi 7, Bluetooth 6.0
    PantallasOLED, interior 7,95 pulgadas, exterior 6,43 pulgadas
    Peso217 g
    Precio ChileNo disponible

    Diseño: el plegable más delgado y ligero de 2025

    Actualmente, el Honor Magic V5 no se comercializa en Chile, pero su llegada podría ser inminente. Su carta de presentación es clara: es el teléfono plegable más delgado del mercado.

    Mide unos 8,8 mm plegado y 4,1 mm desplegado, y pesa apenas 217 g (en el modelo negro), más ligero que muchos teléfonos tradicionales.

    Cuenta con una bisagra robusta certificada y protección IP58/IP59 (agua y polvo superior a la media).

    Las pantallas son otro punto fuerte del equipo de Honor. Tanto el panel externo como el interno son OLED LTPO con un brillo pico de 5.000 nits, lo que garantiza visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol.

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Rendimiento y batería: ¿Cuánto dura realmente?

    El corazón del equipo es el Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16 GB de RAM.

    En nuestras pruebas, la fluidez es absoluta, incluso en multitarea intensa, el escenario ideal para este híbrido entre celular y tablet.

    Autonomía real

    La batería es, sin duda, el factor diferencial. Con 5.820 mAh, supera ampliamente a la competencia directa.

    • Carga rápida: 66W por cable.
    • Carga inalámbrica: 50W. A diferencia de otros plegables que obligan a cargar a media tarde, el V5 se comporta como un dispositivo principal para todo el día.

    Cámaras y software: luces y sombras

    El sistema de triple cámara es muy competente para la categoría fold, destacando su telefoto de 64 MP. Sin embargo, en situaciones de baja luz, todavía se mantiene un paso por detrás de los “buques insignia” tradicionales no plegables.

    Lo mejorable: el módulo de cámara es voluminoso, lo que genera inestabilidad al apoyarlo en una mesa.

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    MagicOS y la Inteligencia Artificial

    Aquí figuran puntos encontrados:

    A favor (IA útil): incluye detección de deepfakes en videollamadas. Según Time, el Magic V5 escanea señales como movimientos faciales antinaturales en apps como WhatsApp o Messenger, procesando todo en el dispositivo para mayor privacidad.

    En contra (interfaz): MagicOS 9.0.1 (basado en Android 15) se siente visualmente menos moderno que la competencia. Además, la ausencia de Android 16 de fábrica y la incertidumbre sobre las actualizaciones pueden frenar a los usuarios más exigentes.

    Precio del Honor Magic V5 en Chile

    Aunque no hay precio oficial en Chile todavía, podemos tomar como referencia el mercado europeo, donde se lanzó por 1.699 euros (aprox. 1.8 millones de pesos chilenos).

    Es un precio alto, pero acorde a la gama premium.

    ¿Para quién es este teléfono?

    Entusiastas de la tecnología: que buscan tener lo último en innovación (batería de silicio-carbono).

    Profesionales: que valoran la multitarea real en una pantalla de casi 8 pulgadas.

    Usuarios de plegables: que quieren dejar de sentir un “ladrillo” en el bolsillo gracias a su grosor de 8.8 mm.

    Lee también:

    Más sobre:HonorHonor Magic V5PlegablesMagic V5AndroidSnapdragon 8 Elite Mobile PlatformSnapdragon 8 EliteQualcommAndroid 15MagicOS 9.0.1Adreno 830Detección de deepfakes en videollamadasDeepfakesInteligencia artificialBaterías de silicio-carbonoSilicio carbonoBateríasTeléfonosCelularesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Alerta roja en Valparaíso: activan mensajería SAE para evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre
    Negocios

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile