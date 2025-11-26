Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

Lo más destacado del Honor Magic V5

La prestigiosa revista Time destacó la revolucionaria batería de silicio-carbono de Honor, un avance que permite “ compactar materiales y prolongar su vida útil ”.

Tras el éxito de la generación anterior, la firma china ha dado un salto cuantitativo:

2024: batería con 10% de silicio.

2025: batería con 25% de silicio, solo 2,3 mm de grosor y mayor densidad energética.

En La Tercera probamos la versión global del Honor Magic V5. Aunque la versión china alcanza los 6.100 mAh, el modelo internacional cuenta con una impresionante capacidad de 5.820 mAh manteniendo el mismo grosor . Este dispositivo marca un hito: redefinir la autonomía de los plegables sin sacrificar diseño.

Ficha técnica del Honor Magic V5

Unidades Especificaciones Procesador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform GPU Adreno 830 Sistema operativo Android 15, MagicOS 9.0.1 RAM 16 GB Almacenamiento 512 GB Batería 5.820 mAh Conexiones inalámbricas WiFi 7, Bluetooth 6.0 Pantallas OLED, interior 7,95 pulgadas, exterior 6,43 pulgadas Peso 217 g Precio Chile No disponible

Diseño: el plegable más delgado y ligero de 2025

Actualmente, el Honor Magic V5 no se comercializa en Chile , pero su llegada podría ser inminente. Su carta de presentación es clara: es el teléfono plegable más delgado del mercado .

Mide unos 8,8 mm plegado y 4,1 mm desplegado, y pesa apenas 217 g (en el modelo negro), más ligero que muchos teléfonos tradicionales.

Cuenta con una bisagra robusta certificada y protección IP58/IP59 (agua y polvo superior a la media).

Las pantallas son otro punto fuerte del equipo de Honor. Tanto el panel externo como el interno son OLED LTPO con un brillo pico de 5.000 nits, lo que garantiza visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol .

Rendimiento y batería: ¿Cuánto dura realmente?

El corazón del equipo es el Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16 GB de RAM.

En nuestras pruebas, la fluidez es absoluta, incluso en multitarea intensa, el escenario ideal para este híbrido entre celular y tablet.

Autonomía real

La batería es, sin duda, el factor diferencial. Con 5.820 mAh, supera ampliamente a la competencia directa.

Carga rápida: 66W por cable .

Carga inalámbrica: 50W. A diferencia de otros plegables que obligan a cargar a media tarde, el V5 se comporta como un dispositivo principal para todo el día.

Cámaras y software: luces y sombras

El sistema de triple cámara es muy competente para la categoría fold, destacando su telefoto de 64 MP. Sin embargo, en situaciones de baja luz, todavía se mantiene un paso por detrás de los “buques insignia” tradicionales no plegables.

Lo mejorable: el módulo de cámara es voluminoso, lo que genera inestabilidad al apoyarlo en una mesa.

MagicOS y la Inteligencia Artificial

Aquí figuran puntos encontrados:

A favor (IA útil): incluye detección de deepfakes en videollamadas. Según Time, el Magic V5 escanea señales como movimientos faciales antinaturales en apps como WhatsApp o Messenger, procesando todo en el dispositivo para mayor privacidad.

En contra (interfaz): MagicOS 9.0.1 (basado en Android 15) se siente visualmente menos moderno que la competencia. Además, la ausencia de Android 16 de fábrica y la incertidumbre sobre las actualizaciones pueden frenar a los usuarios más exigentes.

Precio del Honor Magic V5 en Chile

Aunque no hay precio oficial en Chile todavía, podemos tomar como referencia el mercado europeo, donde se lanzó por 1.699 euros (aprox. 1.8 millones de pesos chilenos).

Es un precio alto, pero acorde a la gama premium.

¿Para quién es este teléfono?

Entusiastas de la tecnología: que buscan tener lo último en innovación (batería de silicio-carbono).

Profesionales: que valoran la multitarea real en una pantalla de casi 8 pulgadas.

Usuarios de plegables: que quieren dejar de sentir un “ladrillo” en el bolsillo gracias a su grosor de 8.8 mm.