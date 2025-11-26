Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
Con hardware y funciones elogiadas entre las “Mejores Invenciones de 2025” por la revista Time, el Honor Magic V5 se perfila como uno de los referentes del año. Probamos su versión internacional para comprobar si su diseño ultradelgado y su prometedora autonomía cumplen con las expectativas.
Lo más destacado del Honor Magic V5
La prestigiosa revista Time destacó la revolucionaria batería de silicio-carbono de Honor, un avance que permite “compactar materiales y prolongar su vida útil”.
Tras el éxito de la generación anterior, la firma china ha dado un salto cuantitativo:
- 2024: batería con 10% de silicio.
- 2025: batería con 25% de silicio, solo 2,3 mm de grosor y mayor densidad energética.
En La Tercera probamos la versión global del Honor Magic V5. Aunque la versión china alcanza los 6.100 mAh, el modelo internacional cuenta con una impresionante capacidad de 5.820 mAh manteniendo el mismo grosor. Este dispositivo marca un hito: redefinir la autonomía de los plegables sin sacrificar diseño.
Ficha técnica del Honor Magic V5
|Unidades
|Especificaciones
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
|GPU
|Adreno 830
|Sistema operativo
|Android 15, MagicOS 9.0.1
|RAM
|16 GB
|Almacenamiento
|512 GB
|Batería
|5.820 mAh
|Conexiones inalámbricas
|WiFi 7, Bluetooth 6.0
|Pantallas
|OLED, interior 7,95 pulgadas, exterior 6,43 pulgadas
|Peso
|217 g
|Precio Chile
|No disponible
Diseño: el plegable más delgado y ligero de 2025
Actualmente, el Honor Magic V5 no se comercializa en Chile, pero su llegada podría ser inminente. Su carta de presentación es clara: es el teléfono plegable más delgado del mercado.
Mide unos 8,8 mm plegado y 4,1 mm desplegado, y pesa apenas 217 g (en el modelo negro), más ligero que muchos teléfonos tradicionales.
Cuenta con una bisagra robusta certificada y protección IP58/IP59 (agua y polvo superior a la media).
Las pantallas son otro punto fuerte del equipo de Honor. Tanto el panel externo como el interno son OLED LTPO con un brillo pico de 5.000 nits, lo que garantiza visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol.
Rendimiento y batería: ¿Cuánto dura realmente?
El corazón del equipo es el Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16 GB de RAM.
En nuestras pruebas, la fluidez es absoluta, incluso en multitarea intensa, el escenario ideal para este híbrido entre celular y tablet.
Autonomía real
La batería es, sin duda, el factor diferencial. Con 5.820 mAh, supera ampliamente a la competencia directa.
- Carga rápida: 66W por cable.
- Carga inalámbrica: 50W. A diferencia de otros plegables que obligan a cargar a media tarde, el V5 se comporta como un dispositivo principal para todo el día.
Cámaras y software: luces y sombras
El sistema de triple cámara es muy competente para la categoría fold, destacando su telefoto de 64 MP. Sin embargo, en situaciones de baja luz, todavía se mantiene un paso por detrás de los “buques insignia” tradicionales no plegables.
Lo mejorable: el módulo de cámara es voluminoso, lo que genera inestabilidad al apoyarlo en una mesa.
MagicOS y la Inteligencia Artificial
Aquí figuran puntos encontrados:
A favor (IA útil): incluye detección de deepfakes en videollamadas. Según Time, el Magic V5 escanea señales como movimientos faciales antinaturales en apps como WhatsApp o Messenger, procesando todo en el dispositivo para mayor privacidad.
En contra (interfaz): MagicOS 9.0.1 (basado en Android 15) se siente visualmente menos moderno que la competencia. Además, la ausencia de Android 16 de fábrica y la incertidumbre sobre las actualizaciones pueden frenar a los usuarios más exigentes.
Precio del Honor Magic V5 en Chile
Aunque no hay precio oficial en Chile todavía, podemos tomar como referencia el mercado europeo, donde se lanzó por 1.699 euros (aprox. 1.8 millones de pesos chilenos).
Es un precio alto, pero acorde a la gama premium.
¿Para quién es este teléfono?
Entusiastas de la tecnología: que buscan tener lo último en innovación (batería de silicio-carbono).
Profesionales: que valoran la multitarea real en una pantalla de casi 8 pulgadas.
Usuarios de plegables: que quieren dejar de sentir un “ladrillo” en el bolsillo gracias a su grosor de 8.8 mm.
