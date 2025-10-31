OFERTA ELECCIONES $990
Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Abierta al público en Shenzhen, ofrece una mezcla de experiencias con robots y agentes basados en inteligencia artificial, junto con los dispositivos para la casa inteligente de la firma china.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Emplazada frente a la bahía de Shenzhen, dentro de uno de los centros comerciales más modernos y avanzados de China, la Honor Alpha Store es única porque fusiona la innovación en inteligencia artificial con un diseño humano con la casa inteligente de Honor, actuando como la primera tienda global de la marca centrada en experiencias de vida potenciadas por IA.

La Honor Alpha Store está organizada alrededor de “escenarios de vida” donde los visitantes pueden experimentar cómo la IA mejora actividades cotidianas como la organización de viajes, el entretenimiento y el trabajo (productividad), presentando soluciones prácticas y personalizadas.

Tiene una zona dedicada al asistente YOYO de Honor, donde se muestran sus capacidades avanzadas de percepción visual, memoria contextual y ejecución de tareas, permitiendo interacciones naturales e inteligentes, como el recuerdo de preferencias personales durante la planificación de viajes o la recomendación de restaurantes según gustos previos.

El asistente de la firma china utiliza el modelo de lenguaje propio de Honor llamado MagicLM, optimizado para procesamiento multimodal y ejecutándose tanto en dispositivo como en la nube, además de integrar el modelo DeepSeek R1 (revisa nuestro artículo sobre este modelo de IA en este link) en China para capacidades avanzadas de lenguaje natural y razonamiento contextual.​

Pero Alpha Store es también una tienda y, por lo mismo, los dispositivos de última generación están dispuestos para demostrar la integración fluida de la IA en cualquier escenario tecnológico (revisa nuestra reseña del HONOR 400 Pro en este link), social o de movilidad.

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Diseño y cultura local

El diseño de la Honor Alpha Store se inspira en el paisaje de la bahía de Shenzhen, donde la tecnología y la cultura local están en sintonía.

Incluye el AI Inspiration Café, un espacio social donde los visitantes pueden compartir ideas, interactuar y participar en actividades innovadoras, situando a la tienda como un punto de encuentro para tecnólogos, creadores y público en general.

La tienda fue anunciada en el MWC 2025 con miras a abrir el ecosistema de IA a la colaboración industrial e impulsar la presencia global de Honor como líder en dispositivos inteligentes.

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

“Este no solo es un hito importante en la implementación del Honor Alpha Plan, sino también un nuevo punto de partida para trabajar con socios de la industria para avanzar hacia el futuro de la vida inteligente por medio de la IA, permitiendo que esta tecnología realmente fluya en cada dispositivo, cada escenario y cada experiencia relevante para la vida de los consumidores, liberando así el potencial de cada persona”, comentó James Li, CEO global de Honor durante la apertura de la tienda.

Aunque no hay un anuncio oficial, la iniciativa estará disponible próximamente en otros mercados internacionales. Incluso podría llegar a Chile.

