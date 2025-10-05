SUSCRÍBETE
Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Con su nuevo costo promocional pasó a ser una de las opciones con mejor equilibrio entre precio y funciones.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
El Honor Watch 4 Pro fue lanzado oficialmente en China el 16 de octubre de 2023. Lo que prueba que no es necesario tener el último modelo para disfrutar de las funciones de un reloj inteligente.

El dispositivo más avanzado de Honor disponible oficialmente en Chile, ofrece 10 días de autonomía (en nuestras pruebas) y varias funciones deportivas y de salud avanzadas.

Precisamente, su propuesta de valor se basa en una combinación de autonomía sobresaliente, con una cifra que supera con creces a muchos de sus competidores y permite a los usuarios despreocuparse del cargador durante semanas, y un precio promocional que lo vuelve muy competitivo.

Cómo es el Honor Watch 4 Pro

Cuenta con una pantalla AMOLED de 1.5 pulgadas, una caja de acero inoxidable y una correa de caucho sintético bastante discreta en el modelo negro (que fue el que probamos), o de cuero para el otro color disponible: verde oscuro.

En línea con los lanzamientos de otras marcas, el Watch 4 Pro está formulado para la actividad física y el monitoreo de la salud. Ofrece mediciones de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en la sangre (SpO2) y la calidad del sueño.

Además, integra algoritmos para registrar 100 modos de entrenamiento, proporcionando métricas detalladas a través de la aplicación Salud de Honor, con información muy útil de sensores como un acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, óptico de frecuencia cardíaca, barómetro y un sensor de luz ambiental.

La firma china Honor acaba de bajarlo a un precio promocional de $199.990 (su valor original es de $289.990), posicionándolo como una de las opciones con mejor equilibrio entre precio y funciones.

Es una buena alternativa frente a marcas más establecidas, aunque la interfaz es bien sencilla. Ofrece una amplia variedad de esferas de reloj personalizables, con múltiples diseños para adaptar la apariencia del reloj al estilo del usuario.

