Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Si tu teléfono anda como Neil Armstrong caminó la luna al abrir una simple aplicación, o si ocupas Windows 10 y no puedes actualizar al 11 por motivos de hardware… estamos aquí para ayudarte a encontrar ofertas de electrónica de consumo orientada al entretenimiento, la productividad o la comunicación.

La Cámara de Comercio de Santiago confirmó la fecha de la próxima edición del Cyber Monday 2025, evento de (al menos) 72 horas en donde más de 600 marcas anuncian varios descuentos en distintas categorías de consumo.

En esta guía nos centramos en tecnología de consumo. Con celulares, pantallas y monitores, computadores, tablets y accesorios como protagonistas. Eso sí, no nos hacemos responsables por stocks agotados . Manos a la obra.

El nuevo iPhone 17

Ofertas de celulares

Xiaomi 15T Pro: el nuevo gama media-alta asequible de la firma china Xiaomi, con lentes calibrados por la marca alemana Leica y procesador MediaTek Dimensity 9400+, se encuentra a un precio promocional de $699.990 (en este link puede leer nuestra reseña). E incluye gratis los Buds 5 y un Redmi Pad SE 8.7.

Samsung Galaxy S25 Ultra: es el tope de gama de los smartphones de la marca coreana, con la mejor pantalla del mercado y uno de los chipset Android más potentes, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Son 6,9 pulgadas de display Quad HD+ en apenas 218 gramos de una mezcla de titanio, aluminio y cristal. En el sitio de Samsung se encuentra desde $1.319.990 (nuestra reseña en este link). Incluye gratis Google AI Pro por 6 meses.

Apple iPhone 17 Pro: el sitio de la telco Entel tiene descuentos para comprar el nuevo iPhone con triple cámara de 48 MP, el elogiado chip A19 Pro, batería de larga duración y el mejor punto de entrada al ecosistema de Apple. Disponible desde $1.429.990.

Honor 400 Pro: los equipos de la firma china Honor destacan principalmente por su autonomía. Pero este smartphone es capaz, además, de capturar detalles desde cualquier distancia gracias a un zoom potenciado por algoritmos de precisión con IA. Su módulo de tres lentes de cámara tiene como protagonista a un sensor principal de alta resolución (200MP) que ofrece buenos detalles incluso en condiciones de luz tenue o grandes distancias (lee nuestra reseña en este link). Está disponible en oferta a un precio de $749.990.

Huawei Pura 80 Ultra: según la consultora francesa DXOMARK, conocida por sus mediciones de rendimiento y experiencia de usuario desde el laboratorio, este teléfono tiene la mejor cámara fotográfica del año. Es el más reciente intento de la marca china por hacer frente a las restricciones de Google y otras empresas estadounidenses, de la mano de su procesador Kirin 9020. En el ecommerce de Huawei está disponible desde los $999.990 (revisa nuestra reseña del modelo Pura 80 Pro).

El Razr 60 Ultra de Motorola

Motorola Razr 60 Ultra: si los plegables de tipo concha disponibles en Chile fueran una carrera, este Motorola llevaría la delantera por procesador y batería. Es un verdadero combo de portabilidad + algo de diseño/nostalgia + IA centrada en la productividad (lee nuestra reseña en este link). Está disponible en oferta a $999.990.

Honor 400 Smart: un teléfono de entrada que cuenta con un botón de inteligencia artificial y ofrece potencia razonable y autonomía. Tiene el sistema operativo MagicOS 9.0, batería de 6.500 mAh y procesador Snapdragon 6s gen 3. Se vende por $249.990.

Samsung Galaxy Z Fold 7: este teléfono plegable funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag. No solo es más liviano y completo que la competencia, ahora llega refinado hasta el más mínimo detalle con marcos más pequeños, pantallas más grandes y una cámara de 200MP. En la séptima generación de plegables de Samsung, por primera vez consiguieron un equipo más liviano y delgado que el flagship S25 Ultra (lee en este link nuestra reseña). Se vende por $1.899.990.

El plegable triple Mate XT Ultimate Design de Huawei

Huawei Mate XT Ultimate Design. Al momento de la publicación de esta guía, el Mate XT de Huawei es el único plegable con dos bisagras disponible en Chile. Cuenta con un diseño súper delgado, pesa menos de 300 gramos y su pantalla principal tiene una diagonal de 10.2 pulgadas. Se vende con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento (revisa en este link nuestra reseña). Precio en oferta de $2.199.990.

El Odyssey Ark de segunda generación de Samsung

Ofertas de pantallas y monitores

Samsung Odyssey Ark 2nd gen: los monitores gamer eran un segmento aburrido sin muchas sorpresas, que año a año anunciaban un par más de pulgadas, otro tanto de luces LED, mejores tasas de refresco y bases más pesadas, hasta que Samsung innovó con el Odyssey Ark de segunda generación, una pantalla curva capaz de proyectar cuatro fuentes de contenido a la vez en 55 pulgadas y que también puede voltear sobre su eje para adoptar una posición vertical. Se encuentra con un 28% de descuento a $1.799.990 (ref. $2.499.990).

Xiaomi TV A Pro 75 2026: Xiaomi ya ha puesto a la venta la Serie TV A Pro 2026, que combina un rendimiento potente con un diseño elegante y accesible. Esta pantalla de 75 pulgadas cuenta con resolución 4K UHD y tecnología QLED y sistema operativo Google TV. La compatibilidad con HDR10+ y el Modo Filmmaker garantizan una experiencia visual de alto contraste y fiel a la visión del director. Se vende por $699.990.

La Odyssey 3D de Samsung

Samsung Odyssey 3D: este monitor promete una experiencia de otra dimensión. Se trata de una pantalla 4K hecha para el gaming con tasa de refresco de 165 Hz y la mejor calidad de imagen 3D sin necesidad de anteojos especiales. Samsung lo vende con un 60% de descuento a $799.990 (ref. $1.999.990).

Hisense Smart TV QLED 100: la marca china Hisense ofrece este enorme modelo de cien pulgadas con resolución de pantalla 4K UHD y tecnología QLED con tasa de refresco de 144Hz. Incluye Google TV y un precio en el retail de $1.589.990 (ref. $2.629.990).

Samsung Odyssey G4: para quienes no quieren gastar mucho por un monitor, Samsung tiene esta pantalla más convencional con panel IPS, frecuencia de actualización de 240 Hz y soporte ergonómico. El modelo de 25 pulgadas se encuentra en oferta por $199.990.

La MacBook Air de Apple con chip M4

Ofertas de computadores y tablets

Asus Vivobook 16: una laptop potente con procesador Intel Core i7, 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento, destaca por su pantalla de 16 pulgadas, conectividad Wi-Fi 6 y resistencia de grado militar. Pesa algo menos de 2 kg y está disponible en el sitio de Asus por $599.990 (ref. $999.990).

Asus Zenbook A14: uno de nuestros equipos ultraligeros favoritos del año, fabricado con una carcasa muy cómoda y con menos de 1 kg de peso. Cuenta con un procesador Snapdragon X, 32GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Es decir, grandes especificaciones para un equipo tan liviano y portátil. Tiene además una NPU de 45 TOPS para la IA integrada (revisa nuestra reseña en este link). Disponible por $1.149.990 (ref. $1.549.990).

Apple MacBook Air 13’ M4: si tuviera que recomendar un equipo para trabajar en la oficina, cafeterías o exteriores, sería este. Hoy las MacBook Air siguen siendo las portátiles más asequibles y ultra delgadas de Apple, pero gracias al chip M4 son además muy rápidas y casi tan potentes para trabajar, crear contenido o jugar como sus hermanos mayores de la serie Pro (revisa nuestra reseña en este link). En el retail está disponible a un muy buen precio, $1.019.990.

Asus TUF Gaming A15: no es precisamente un computador de entrada, pero la firma taiwanesa Asus lo propone como tal, con procesador AMD Ryzen 7, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2050, 8GB de RAM y pantalla FHD de 144Hz. Es un equipo gamer a un precio conveniente, $599.990 (ref. $959.990).

Huawei MatePad Pro: es la nueva tablet de Huawei con pantalla de 13.2 pulgadas, 580 gramos de peso, el sistema operativo de la casa HarmonyOS 4.3 y 12 GB de RAM. Está con un precio promocional de $899.990.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: es quizá el producto más reciente de la guía, dominado por una pantalla Dynamic AMOLED 2x de 14.6 pulgadas, poco más de medio kg de peso y hasta 1 TB de almacenamiento. Incluye el nuevo S Pen de Samsung, potencia para el entretenimiento y la productividad, y actualizaciones hasta el año 2032. Está a un precio de $1.119.990.

La nueva Switch 2 de Nintendo

Ofertas de accesorios y otros

Huawei WiFi BE3: un excelente router de doble banda compatible con WiFi 7, amplia cobertura en hogares y velocidades de 3.6 Gbps. Muy recomendado para una red doméstica, por ejemplo, de cámaras de seguridad o un timbre con cámara. Está disponible a $59.990.

Honor Watch 4 Pro: este reloj inteligente está pensado para usuarios que entrenan o practican deporte regularmente. Tiene una autonomía de 14 días de batería y 100 modos deportivos. Está disponible a $199.990.

Nintendo Switch 2 Pro Controller: los Joy-Con 2 que vienen incluidos con la Nintendo Switch 2 son controles más bien pueriles; esta es la respuesta de la firma japonesa a un control estándar en la industria de los videojuegos, con botones traseros programables, una entrada de audio para conectar auriculares alámbricos y sticks análogos mejorados. Está con descuento en el retail. Por $99.990.

Soundcore Space One Pro: son audífonos con buenos materiales y diseño plegable, compatibles con los principales códecs de alta calidad de sonido, como LDAC. Es decir, para escuchar álbumes o canciones sin pérdida en formatos como FLAC o WAV, o bien desde aplicaciones de streaming como Apple Music, Tidal o Qobuz. Cuentan con Bluetooth 5.3 o bien puedes conectar por cable Jack de 3,5 mm. En oferta por $159.000.

Huawei Watch GT 6 Pro: el más ambicioso de los relojes inteligentes actuales, ofrece hasta 12 días completos de batería con una sola carga en modo de uso intensivo (y hasta 21 días en modo ligero). Está formulado para deportistas, cuenta con varias mediciones de salud y es compatible con iOS y Android. Se vende en oferta por $279.990.

Xiaomi Smart Audio Glasses: escucha tu música favorita en las patillas de los lentes inteligentes de Xiaomi. A un tercio del precio, por ejemplo, de los Ray-Ban Meta, estos dispositivos solo permiten escuchar audio vía Bluetooth y cuentan con cancelación de ruido para conversaciones al aire libre o en entornos ruidosos. Se venden por $98.990.

El case de Belkin para la Switch 2

Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2: diseñado con materiales duraderos, Belkin ofrece un case de transporte confiable para la nueva consola de Nintendo. Además, cuenta con un powerbank de 10.000 mAh que permite cargarla mientras va protegida contra rayones, golpes y caídas, llevar juegos físicos e incluso poner un AirTag dentro. Está disponible por $67.300.

Grandes juegos para Xbox. La consola de Microsoft ofrece varias ofertas en este link, donde están disponibles títulos como Assassin’s Creed Shadows, Monster Hunter Wilds y Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (lee en este link nuestra reseña).

Huawei FreeBuds Pro 4: los audífonos de audio hi-fi de Huawei cuentan con cancelación de ruido activa, compatibilidad de Bluetooth 5.2 y reproducción de códecs como L2HC/LDAC, ideales para aplicaciones que ofrecen transmisiones de alta fidelidad como Tidal, Qobuz y Apple Music. Está disponible en oferta por $129.990.