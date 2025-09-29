Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online. Foto referencial de archivo

Nos encontramos en los últimos meses del año, donde llega una esperada jornada para los entusiastas de las compras, de la mano de una nueva versión del Cyber Monday.

El evento comercial se suele desarrollar durante octubre, configurando una oportunidad ideal para aprovechar una serie de ofertas y adelantar adquisiciones futuras como regalos de Navidad o lo necesario para unas próximas vacaciones.

La jornada es organizada desde la Cámara de Comercio de Santiago (CSS) y suele extenderse durante tres días. Si bien el organismo no ha confirmado la fecha oficial, hay días tentativos en los que podría posicionarse el esperado evento.

Fecha del Cyber Monday

El Cyber Monday 2025 se realizaría los días 6, 7 y 8 de octubre , comenzando a las 00:00 horas del próximo lunes.

Así lo confirma la tienda Cannon Home en su sitio web, destacando que se podrán encontrar “cientos de productos con descuentos irrepetibles en el evento de ofertas online más esperado del año”.

Lo anterior coincide con lo expuesto en páginas de otras firmas participantes del evento como Easy, que menciona la programación del Cyber Monday para los primeros días de octubre, mientras que Falabella asegura que corresponde a la segunda semana del mes.

Respecto a la edición del año pasado, el Cyber Monday de 2024 superó los US$ 447 millones en ventas, logrando 4,4 millones de transacciones en los 750 sitios participantes.

Así lo destacó la CCS, indicando que la cifra significó un aumento del 6,9% respecto a 2023 y también sobrepasó el récord de 2021, alcanzado en medio del auge de las compras online en tiempos de la pandemia.