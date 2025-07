A la altura de la leyenda: una vuelta por Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Hubo varios juegos/franquicias que empujaron la popularidad de la primera consola de PlayStation hace veinticinco años.

Pero uno fue todavía más allá de Gran Turismo, Final Fantasy VII, Crash Bandicoot 2, Tekken 3 y Metal Gear Solid logrando transformar no solo el destino de grupos (por entonces) nuevos, como Goldfinger, The Suicide Machines o Lagwagon, sino también de bandas con más recorrido, como Primus, The Vandals o Bad Religion, que experimentaron un reverdecer de su público a partir de la inclusión de alguna de sus canciones en el videojuego.

El primer Tony Hawk’s Pro Skater acercó la vibra del punk rock, el hip hop y el rock alternativo de hace casi tres décadas con la cultura del skate.

No era un juego para aprender solo de trucos imposibles y skaters americanos, la música era realmente muy importante en el juego, tanto como ocurre en los videos de skate.

“Los muchachos hacen toda su carrera en torno a su personaje y a la música con la que graban sus videos”, contó el mismo Tony Hawk, el skateboarder que inspiró la saga, en un reportaje de Rolling Stone.

“Queríamos reflejar eso en el juego. Queríamos que nuestro juego pareciese un video de skate hecho realidad en muchos sentidos”, dice allí.

Hawk, un fan del punk de finales de los años 70, tuvo mucho que ver con la elección de las canciones, pero también el presupuesto del juego. Por eso en las primeras ediciones aparecen tantos nombres no tan conocidos, pero sí más baratos.

También es cierto que, a medida que la franquicia se extendió por 20 ediciones, el listado de canciones fue creciendo en nombres (y presupuesto) hasta llegar al reciente THPS 3 + 4, una remasterización que incluye 60 canciones nuevas, con más de 90 artistas para todos los gustos.

Todo un acierto que rompe (en parte) con la nostalgia y mantiene uno de los grandes sellos de la franquicia: sorprender con música “nueva”.

Cómo es Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Tras el éxito de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 llega a PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el nuevo paquete de la franquicia de “Birdman” con dos títulos lanzados originalmente en 2001 y 2002.

Vienen personajes excéntricos como Bam Margera y Doom Slayer, pero el nuevo THPS 3 + 4 mantiene intacta la magia y crece con el contenido añadido (aunque muy discutido en redes, sobre todo el apartado musical).

Más que un remasterizado, podemos hablar de un verdadero remake de THPS 3 + 4, es decir, un juego que fue reconstruido completamente por Iron Galaxy Studios con gráficos modernos en alta definición (para aprovechar el potencial de la PS5), además de mecánicas que se sienten vigentes y al mismo tiempo respetuosas del legado.

Los tiempos de carga son casi instantáneos y el gameplay es tan fluido que es fácil pasarse varios minutos encadenando grinds con manuals, gaps y reverts.

Uno de los puntos altos es que cada escenario fue vuelto a hacer desde cero con un detalle impresionante. En algunos casos, como Los Ángeles, se le añadió un toque de actualidad incluyendo, por ejemplo, autos autónomos estilo Waymo.

Otros escenarios como Canadá, San Francisco y Alcatraz lucen realmente impresionantes aunque en un discutible espacio acotado.

A la altura de la leyenda: una vuelta por Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Ciertamente, lo que eleva la experiencia es la jugabilidad mejorada y la inclusión de nombres de antiguas leyendas y nuevos campeones de la especialidad, como Yuto Horigome, Bob Burnquist, Steve Caballero, Kareem Campbell, el legendario Rodney Mullen, Chad Muska, Andrew Reynolds, Bucky Lasek, Rayssa Leal, Zion Wright y Nyjah Huston.

“El placer es jugar”, ladra Lemmy Kilmister en la icónica Ace of Spades que abría THPS 3 hace más de dos décadas, y hoy vuelve a hacer el mismo trabajo en THPS 3 + 4.

Tiene razón.

Como dato, para los más nostálgicos de la franquicia hay en el mercado una edición para coleccionistas que incluye, además del juego físico, una tabla de skate fabricada directamente por la firma del hombre pájaro, Birdhouse Skateboards.