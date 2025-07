Funciona de manera similar a los servicios de streaming de video como Netflix o HBO Max, pero con un enfoque en los videojuegos. Así es Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft con acceso —por una única tarifa mensual— a una vasta y rotativa biblioteca de videojuegos nuevos, independientes y clásicos.

En lugar de comprar cada juego de manera individual, los suscriptores de Xbox Game Pass pueden descargar y jugar una amplia variedad de títulos, desde grandes lanzamientos (el mismo día de su estreno) hasta aclamados juegos independientes y clásicos de Xbox.

Cómo funciona Xbox Game Pass

No hay mucha ciencia detrás: mientras mantengas la suscripción activa, tendrás acceso a un catálogo de cientos de juegos para acceder desde una consola Xbox o el PC (a través de la aplicación de Xbox).

Dependiendo del plan, también podrás acceder desde dispositivos móviles a través del juego en la nube.

Una vez que encuentras un juego que te interesa, como por ejemplo el recién estrenado Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, puedes descargarlo directamente a tu Xbox Series X/S o PC en la máxima calidad gráfica y de rendimiento disponible.

¿Una biblioteca rotativa? Sí, los juegos permanecen en el catálogo de Xbox Game Pass por un período de tiempo variable. Cuando un juego está programado para salir de la biblioteca, se anuncia con antelación, dándote la oportunidad de comprarlo con un descuento exclusivo para miembros (en caso de que quieras conservarlo).

Como dato, los juegos de Xbox Game Studios, la división de desarrollo de Microsoft, están disponibles en Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento mundial, como ha ocurrido con títulos como la saga Call of Duty, Doom, Gears of War o Killer Instinct.

Qué es Xbox Game Pass: juegos, suscripciones y precios

Cuáles son los planes de Xbox Game Pass disponibles en Chile

Acá te explicamos en detalle cómo funciona la suscripción de Microsoft, los diferentes planes disponibles y los beneficios que ofrece cada uno.

Xbox Game Pass PC: incluye títulos desde el mismo día de su lanzamiento, cientos de juegos de alta calidad para PC, una suscripción a EA Play y descuentos exclusivos para miembros. Por $7.190 al mes.

Xbox Game Pass Ultimate: incluye el modo multijugador online para consolas y cientos de juegos de alta calidad. Juega con amigos en una Xbox o PC y consigue una suscripción a EA Play, todo por $10.590 mensuales.

Xbox Game Pass Core: ofrece el modo multijugador online para consola, un catálogo curado de juegos y descuentos para miembros. No incluye títulos nuevos desde el mismo día de su lanzamiento. Por $6.990 al mes.

Xbox Game Pass Standard: ofrece cientos de juegos de alta calidad, el modo multijugador online para consola y descuentos para miembros. No incluye títulos nuevos desde el mismo día de su lanzamiento. Por $7.990 al mes.

Qué juegos incluye Xbox Game Pass

Entre varios otros títulos, destacamos: Call of Duty: Warzone, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 6, EA Sports FC 25, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Balatro y Wuchang: Fallen Feathers, además de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition y Fallout 4, todos incluidos en las distintas suscripciones.