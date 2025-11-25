BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Review del MacBook Pro M5 en Chile. Analizamos su chip M5 con IA, la batería que promete 24 horas de autonomía y si vale la pena actualizar. Descubre su precio y especificaciones.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    MacBook Pro M5 Alejandro Jofré / La Tercera

    Disponible hace unos días en el mercado chileno, el nuevo MacBook Pro M5 de 14 pulgadas aterriza con una premisa clara: no es necesario reinventar la rueda para seguir liderando la carrera, pero sí hace falta un motor mucho más inteligente.

    Apple presenta un equipo que se siente familiar por fuera, pero que por dentro representa un cambio de paradigma enfocado en la eficiencia energética y, sobre todo, en la preparación para la era de la Inteligencia Artificial local.

    En este análisis probamos el modelo de 16 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento. Estas son las claves del lanzamiento que promete ser la estación de trabajo definitiva para profesionales.

    MacBook Pro M5

    Características del MacBook Pro M5

    UnidadesEspecificaciones
    ChipApple M5
    Memoria16 GB o 24 GB
    Almacenamiento512 GB o 1 TB
    Sistema operativomacOS
    PuertosSDXC, HDMI, audio 3,5 mm, MagSafe 3, 3 Thunderbolt 4
    PantallaLiquid Retina XDR de 14,2 pulgadas
    Conexiones inalámbricasWi-Fi 6E y Bluetooth 5.3
    Peso1,55 kg
    ColoresNegro espacial y plata
    Precio ChileDesde $1.899.990

    Un chip M5 diseñado para la IA local

    Al encenderlo, lo primero que llama la atención no es el chasis, sino lo que no se ve. El chip Apple M5 es una bestia de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia) que supera claramente a la generación M4 y anteriores. Toda esta potencia bruta es una mejora vital para usuarios que precisan de aplicaciones profesionales de edición de video, diseño, modelado 3D y desarrollo de software, y que cargan grandes flujos de trabajo.

    Sin embargo, la verdadera noticia está en el salto de su Neural Engine de 16 núcleos.

    Apple parece deslizar que el futuro del software creativo y la productividad pasa por los modelos locales (LLMs). Al incluir aceleradores neurales tanto en la CPU como en la GPU, el nuevo MacBook Pro M5 se posiciona como una herramienta formidable para tareas como:

    • Generación de imágenes con IA (ej. DiffusionBee).
    • Compilación de código asistida por IA.
    • Ejecución de LLMs locales (como Msty Studio).

    Todo esto sin depender de la nube y resguardando la privacidad de los usuarios. Es un mensaje directo a desarrolladores: el hardware está listo para la ola de software que ya está en camino.

    MacBook Pro M5

    Batería y autonomía: la barrera de las 24 horas

    El M5 promete una autonomía líder en su segmento. Según un reporte de CNN Underscored, el equipo logra un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia:

    • Video: hasta 24 horas de reproducción, según datos oficiales.
    • Uso real: sitios como Tom’s Guide señalan entre 18 y 20 horas en flujos de trabajo mixtos.

    En nuestra experiencia el equipo rinde sin necesitar de carga por al menos 20 horas.

    El M5 es perfecto para profesionales que requieren movilidad y largas jornadas de trabajo sin interrupciones por batería.

    Como dato clave, el MacBook Pro M5 cuenta con una carga rápida muy efectiva: puedes cargar hasta el 50% de la batería en solo 30 minutos usando un adaptador USB-C de 96 W o superior.

    MacBook Pro M5

    Diseño y pantalla: “si funciona, no lo toques”

    Para el usuario que viene de un MacBook Pro reciente, el M5 será indistinguible visualmente. Apple mantiene su diseño “unibody”, sobrio y robusto, disponible en Negro Espacial y Plata.

    • Lo mejor: la pantalla Liquid Retina XDR con un brillo sostenido de 1.000 nits y pico de 1.600 nits (HDR), sumado a la tasa de refresco ProMotion, sigue siendo la referencia de la industria.
    • Conectividad: mantiene los puertos vitales (HDMI, SD, Thunderbolt 4) y audio de alta fidelidad con 6 parlantes compatibles con Dolby Atmos.
    • Teclado y trackpad: siguen siendo cómodos, silenciosos y con un lector de huellas Touch ID veloz.

    ¿El punto débil? La falta de novedad visual puede reducir la sensación de “estreno”. Además, con 1,55 kg, sigue siendo un equipo denso para ser de 14 pulgadas.

    MacBook Pro M5

    ¿Para quién es el MacBook Pro M5?

    El MacBook Pro M5 de 14 pulgadas no busca convencer a quien compró un M3 o M4. Su objetivo es la inmensa base de usuarios que aún utilizan procesadores Intel o los primeros chips de Apple M1.

    Para ellos, el salto en tiempos de renderizado, compilación y fluidez será abismal.

    Deberías comprarlo si:

    • Eres estudiante avanzado o profesional en el ecosistema Apple.
    • Necesitas editar video 4K/8K o trabajar con modelado 3D on the go.
    • Valoras la batería por encima de todo (superior a cualquier laptop Windows equivalente).
    • Trabajas con herramientas de IA local.

    Aunque el precio en Chile inicia en $1.899.990, es una inversión lógica para quienes viven de la creación de contenido y el desarrollo de software, además de trabajos relacionados con inteligencia artificial.

    Lee también:

    Más sobre:AppleMacBook Pro M5Inteligencia artificialInteligencia artificial localLLMLaptopsHardwareSistema operativoPrecio ChileMacBook ProM5macOSNeural EngineGeneración de imágenes con IACompilación de código asistida por IAEjecución de LLMs localesDiffusionBeeMsty StudioUnibodyLiquid Retina XDRIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados
    Chile

    Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

    Dos menores detenidos tras intentar escapar de fiscalización policial: se trasladaban en vehículo con encargo por robo

    Minero muere tras desbarrancar por quebrada en medio de labores con maquinaria pesada en Petorca

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia
    Negocios

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro
    Tendencias

    Qué significa que Estados Unidos haya declarado “terrorista” a Nicolás Maduro

    Cómo aliviar el dolor de la ciática con éxito, según un fisioterapeuta

    En qué parte de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según Meteochile

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    El duelo entre Barcelona y Chelsea se roba las miradas en el inicio de la quinta jornada de la Champions League

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea
    Mundo

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Ataque ruso contra Kiev deja al menos una víctima fatal y siete heridos

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad