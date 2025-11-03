Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?
Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y asistencia técnica gratuita, aunque los equipos con Windows 10 seguirán funcionando normalmente. ¿Qué deberías hacer?
El fin del soporte de Windows 10 significa que, desde el 14 de octubre de 2025, Microsoft dejó de proporcionar actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y asistencia técnica gratuita para este sistema operativo.
Si bien, aunque los equipos seguirán funcionando normalmente, y no es obligatorio cambiar de computador, sí existen riesgos importantes al seguir usando Windows 10 sin contar con soporte oficial.
El hito no solo significa la obsolescencia de un sistema operativo; representa un riesgo inminente de seguridad y la pérdida de la oportunidad de competir en la revolución de la inteligencia artificial.
La falta de actualización tecnológica se traduce en vulnerabilidades críticas, pérdida de competitividad e incompatibilidad con el software y hardware de nueva generación.
Fin del soporte de Windows 10: una puerta abierta a amenazas cibernéticas
Mantener la continuidad operativa en dispositivos con Windows 10 sin soporte expone a las organizaciones a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
Sin los parches de seguridad esenciales, los equipos se convierten en objetivos fáciles para:
- Ataques de malware y ransomware.
- Brechas de seguridad que comprometen información sensible.
- Interrupciones costosas del negocio.
- Altos costos de recuperación y cumplimiento normativo.
Qué implica el fin del soporte
Tu computador con Windows 10 continuará funcionando, pero no recibirá más actualizaciones de seguridad ni mejoras de funciones.
El sistema queda expuesto a nuevas vulnerabilidades, virus y malware, ya que los parches para protegerte dejan de llegar.
No habrá garantías de compatibilidad con nuevos programas, servicios o hardware que salgan al mercado en los próximos meses y años.
¿Es obligatorio cambiar de computador?
No es obligatorio cambiar tu PC. Puedes seguir usando Windows 10, pero el equipo estará operando bajo tu propio riesgo.
Microsoft recomienda actualizar a una versión de Windows que aún reciba soporte para garantizar seguridad y compatibilidad, en este caso Windows 11 Home o Windows 11 Pro.
Ahora, si tu computador no es compatible con Windows 11, puedes considerar otras opciones como migrar a Linux, pero depende de tus necesidades y del hardware que posees.
¿Cómo ver si mi computador es compatible con Windows 11?
La forma más fácil y oficial es usar la aplicación gratuita “Comprobación de estado del PC” de Microsoft (PC Health Check).
Esta herramienta analiza tu equipo y luego indica si cumple con todos los requisitos mínimos para instalar Windows 11, detallando qué aspectos podrían faltar.
Estos son los pasos para verificar la compatibilidad:
- Descarga la aplicación “Comprobación de estado del PC” desde el sitio oficial de Microsoft.
- Instala y abre la aplicación en tu computador.
- Haz clic en el botón “Comprobar ahora” para realizar el análisis automático de compatibilidad.
- Recibirás un resultado inmediato que dice si tu equipo puede ejecutar Windows 11 o qué requisitos específicos no cumple.
Requisitos mínimos de hardware para actualizar a Windows 11
Para que tu PC sea compatible con Windows 11, debe cumplir como mínimo con estos requisitos:
- Procesador de 64 bits, con al menos 2 núcleos y 1 GHz de velocidad.
- 4 GB de memoria RAM o más.
- 64 GB de almacenamiento interno o más.
- Firmware UEFI, compatible con arranque seguro (no BIOS tradicional).
- TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 activado.
- Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o superior.
- Pantalla HD de al menos 9 pulgadas en diagonal, con 720p o superior.
Si alguno de estos requisitos no está presente, la aplicación te lo indicará y podrás investigar si puedes actualizar componentes o activar funciones como TPM o Secure Boot en la BIOS/UEFI.
Cuáles son los riesgos de seguir usando Windows 10
- Exposición a ciberataques debido a vulnerabilidades no corregidas.
- Posible incompatibilidad con nuevas versiones de aplicaciones, servicios en la nube y hardware.
- Riesgo legal para empresas y usuarios que manejan datos sensibles en sectores regulados.
- Reducción gradual de la productividad y estabilidad del sistema por falta de mantenimiento.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.