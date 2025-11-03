Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

El fin del soporte de Windows 10 significa que, desde el 14 de octubre de 2025, Microsoft dejó de proporcionar actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y asistencia técnica gratuita para este sistema operativo.

Si bien, aunque los equipos seguirán funcionando normalmente , y no es obligatorio cambiar de computador, sí existen riesgos importantes al seguir usando Windows 10 sin contar con soporte oficial.

El hito no solo significa la obsolescencia de un sistema operativo; representa un riesgo inminente de seguridad y la pérdida de la oportunidad de competir en la revolución de la inteligencia artificial.

La falta de actualización tecnológica se traduce en vulnerabilidades críticas, pérdida de competitividad e incompatibilidad con el software y hardware de nueva generación.

Fin del soporte de Windows 10: una puerta abierta a amenazas cibernéticas

Mantener la continuidad operativa en dispositivos con Windows 10 sin soporte expone a las organizaciones a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.

Sin los parches de seguridad esenciales, los equipos se convierten en objetivos fáciles para:

Ataques de malware y ransomware .

Brechas de seguridad que comprometen información sensible.

Interrupciones costosas del negocio.

Altos costos de recuperación y cumplimiento normativo.

Qué implica el fin del soporte

Tu computador con Windows 10 continuará funcionando, pero no recibirá más actualizaciones de seguridad ni mejoras de funciones .​

El sistema queda expuesto a nuevas vulnerabilidades, virus y malware , ya que los parches para protegerte dejan de llegar.​

No habrá garantías de compatibilidad con nuevos programas, servicios o hardware que salgan al mercado en los próximos meses y años.​

¿Es obligatorio cambiar de computador?

No es obligatorio cambiar tu PC . Puedes seguir usando Windows 10, pero el equipo estará operando bajo tu propio riesgo.​

Microsoft recomienda actualizar a una versión de Windows que aún reciba soporte para garantizar seguridad y compatibilidad, en este caso​ Windows 11 Home o Windows 11 Pro.

Ahora, si tu computador no es compatible con Windows 11, puedes considerar otras opciones como migrar a Linux , pero depende de tus necesidades y del hardware que posees.​

¿Cómo ver si mi computador es compatible con Windows 11?

La forma más fácil y oficial es usar la aplicación gratuita “Comprobación de estado del PC” de Microsoft (PC Health Check).

Esta herramienta analiza tu equipo y luego indica si cumple con todos los requisitos mínimos para instalar Windows 11, detallando qué aspectos podrían faltar.​

Estos son los pasos para verificar la compatibilidad:

Descarga la aplicación “ Comprobación de estado del PC ” desde el sitio oficial de Microsoft.​

Instala y abre la aplicación en tu computador.

Haz clic en el botón “Comprobar ahora” para realizar el análisis automático de compatibilidad.​

Recibirás un resultado inmediato que dice si tu equipo puede ejecutar Windows 11 o qué requisitos específicos no cumple.​

Requisitos mínimos de hardware para actualizar a Windows 11

Para que tu PC sea compatible con Windows 11, debe cumplir como mínimo con estos requisitos:​

Procesador de 64 bits, con al menos 2 núcleos y 1 GHz de velocidad.

4 GB de memoria RAM o más.

64 GB de almacenamiento interno o más.

Firmware UEFI, compatible con arranque seguro (no BIOS tradicional).

TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 activado.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o superior.

Pantalla HD de al menos 9 pulgadas en diagonal, con 720p o superior.

Si alguno de estos requisitos no está presente, la aplicación te lo indicará y podrás investigar si puedes actualizar componentes o activar funciones como TPM o Secure Boot en la BIOS/UEFI.​

Cuáles son los riesgos de seguir usando Windows 10