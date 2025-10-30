SUSCRÍBETE
Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

El procesador Apple M5 representa un salto notable en potencia y enfoque en inteligencia artificial respecto a generaciones anteriores, con mejoras sustanciales en CPU, GPU y eficiencia energética.

Alejandro Jofré
A pocas semanas de Navidad, Bloomberg pronosticó que Apple tendrá un importante aumento de las ventas impulsado por el reciente lanzamiento de la serie 17 del iPhone (revisa nuestra reseña en este link).

Ahora, los clientes de la firma de Cupertino en Chile ya pueden comprar los recientes modelos de 11 y 13 pulgadas del iPad Pro y la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, con la remozada potencia del chip M5, en el sitio oficial apple.com/cl.

La firma estadounidense anunció recientemente sus nuevos dispositivos impulsados por el chip M5, marcando un salto significativo en rendimiento y especialmente en Inteligencia Artificial (IA).

Cómo son los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5

iPad Pro (M5): la tablet de Apple ofrece la experiencia más avanzada en un diseño ultraportátil y delgado. Gracias a su GPU de última generación con aceleradores neuronales en cada núcleo, logra un rendimiento de IA hasta 3.5 veces superior al modelo anterior. Incluye un CPU más rápido, un Neural Engine mejorado y nuevos chips inalámbricos (módem C1X y N1), complementado por una pantalla Ultra Retina XDR con tecnología OLED y el versátil iPadOS 26.

MacBook Pro de 14 pulgadas (M5): la laptop de Apple presenta un gran avance en el rendimiento general y en las cargas de trabajo de IA. Su GPU es hasta 1.6 veces más veloz que la generación anterior, lo que se traduce en un rendimiento de IA hasta 3.5 veces superior. También cuenta con almacenamiento SSD hasta 2 veces más rápido y una batería que dura hasta 24 horas, todo bajo el sistema macOS Tahoe.

Precios de los iPad Pro M5 y MacBook Pro M5 en Chile

Ambos dispositivos se venden en Chile con su cargador y los respectivos sistemas operativos iPadOS 26 y macOS Tahoe.

En el caso del iPad Pro con chip M5, el modelo de 11 pulgadas se vende en el país desde los $1.299.990 y el de 13 pulgadas desde los $1.699.990, disponibles en color plata y negro espacial.

La MacBook Pro de 14 pulgadas (M5) incluye tres configuraciones distintas: con 16 GB de RAM y SSD de 512GB por $1.899.990, con 16 GB de RAM y SSD de 1TB por $2.149.990 y con 24 GB de RAM y SSD de 1TB por $2.399.990, disponibles en color plata y negro espacial.

Lee también:

Más sobre:AppleiPad ProMacBook ProM5iPad Pro M5MacBook Pro M5Inteligencia ArtificialiPadOS 26macOS Tahoe

