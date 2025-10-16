SUSCRÍBETE
Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Si bien, el reloj de Apple no es un dispositivo médico, tiene una nueva función que puede identificar patrones irregulares para notificar una de las llamadas "enfermedades silenciosas" y guiar al usuario a consultar con un médico para prevenir un posible ataque cardíaco o ACV.

Alejandro Jofré
Chile se ha posicionado como uno de los primeros países de Latinoamérica, incluso antes que mercados como México y Brasil, en recibir la nueva y esperada funcionalidad de notificaciones de Hipertensión del Apple Watch, el reloj inteligente de la firma con sede en Cupertino.

“Esta herramienta, diseñada para promover la conciencia sobre la presión arterial alta, ya está disponible para los usuarios y busca alertar sobre posibles patrones de esta enfermedad silenciosa que afecta a más de 1.300 millones de adultos en todo el mundo”, dice en exclusiva a La Tercera el doctor Adam T. Phillips, cardiólogo general que ha liderado el desarrollo de la función en Apple.

Según el médico que es parte de la división Health de Apple, “lo que más me entusiasma es que es una de nuestras funciones que realmente ayudará a la mayoría de las personas, ya que la hipertensión es una enfermedad muy extendida”.

Está muy infradiagnosticada. En Apple, creemos que nuestras funciones están perfectamente posicionadas para impactar este tipo de enfermedad. Creemos que afectará a más de un millón de personas. Detectará la hipertensión en más de un millón de personas solo este año”, asegura.

¿Qué es la hipertensión y por qué es importante detectarla?

La hipertensión, o presión arterial alta, ocurre cuando la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es consistentemente demasiado alta.

Según Phillips, “con el tiempo, puede dañar los vasos sanguíneos y provocar problemas como ataques cardíacos, enfermedad renal y accidentes cerebrovasculares”.

“Es el factor de riesgo más modificable para esos malos resultados cardiovasculares”, advierte el cardiólogo.

El principal problema es que la hipertensión a menudo no presenta síntomas, lo que la convierte en una “enfermedad silenciosa”.

Cerca de la mitad de los adultos que la padecen no lo saben. Es aquí donde Apple busca cerrar esa brecha diagnóstica, utilizando la tecnología que millones de personas ya llevan en su muñeca.

¿Cómo opera la función de Hipertensión y qué tan fiable es?

Es fundamental aclarar un punto clave: el Apple Watch no es un dispositivo médico y no mide la presión arterial directamente. “Mide algo ligeramente diferente a un tensiómetro tradicional”, explica a La Tercera el doctor Phillips.

“Nuestra función utiliza el sensor cardíaco óptico para medir las señales en los vasos sanguíneos de la muñeca (fotopletismografía o PPG) y luego evalúa el riesgo de hipertensión durante un mes”, agrega.

El proceso funciona de la siguiente manera:

  • Monitoreo pasivo: la función trabaja en segundo plano durante las horas de vigilia, analizando datos en intervalos de 30 días.
  • Análisis con IA: un algoritmo de aprendizaje automático, entrenado con datos de más de 100.000 participantes, analiza los patrones de las señales PPG.
  • Notificación inteligente: si después de 30 días se detectan signos consistentes con hipertensión, el usuario recibe una notificación.
La fiabilidad de la herramienta fue validada en un estudio clínico con más de 2.000 participantes. Los resultados mostraron una especificidad general del 92,3%, lo que significa una baja tasa de falsos positivos.

La especificidad fue aún mayor, del 95,3%, en personas con presión arterial normal. La sensibilidad general (la capacidad de detectar a quienes sí tienen la condición) fue del 41,2%, y aumentó al 53,7% en casos de hipertensión de Etapa 2, que es más severa.

“El objetivo es priorizar la alta especificidad para minimizar los falsos positivos”, se lee en el documento de validación de Apple. Esto asegura que cuando un usuario recibe una alerta, hay una alta probabilidad de que deba prestarle atención.

Guía, pero no diagnóstico: los pasos a seguir

Apple insiste en que estas notificaciones de Hipertensión son una guía para que el usuario consulte a un profesional de la salud.

“La información práctica de todas nuestras funciones de salud cardíaca es fundamental”, afirma el doctor Phillips. Cuando se recibe una alerta, se le sugiere al usuario medir su presión arterial durante 7 días y discutir los resultados con su médico. La app Salud en el iPhone ofrece una experiencia de registro de presión arterial para facilitar este proceso.

Phillips enfatiza que todas las funciones de salud de Apple se cimientan en tres pilares: “son científicas, prácticas y se basan en la privacidad”.

Cómo usar la función de Hipertensión en Apple Watch

Entre los dispositivos compatibles, la función está disponible en los recién lanzados Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3.

Con este lanzamiento, Apple refuerza el papel del Apple Watch como un guardián inteligente de la salud, capaz de proporcionar información valiosa y potencialmente vital directamente desde la muñeca del usuario.

El paso a paso:

  • Primero, asegúrate de que la función de notificaciones de hipertensión está disponible en tu país o región (en el caso de Chile, ya se encuentra disponible).
  • Si cuentas con un Apple Watch Series 9 o un modelo posterior, o un Apple Watch Ultra 2 o un modelo posterior, debes tener la versión más reciente del sistema operativo watchOS.
  • Un iPhone 11 o un modelo posterior con la versión más reciente de iOS.
  • Asegúrate de que la opción Detección de Muñeca esté activada.
  • Debes tener 22 años o más, no estar embarazada y no tener un diagnóstico previo de hipertensión.

Para activar las notificaciones de Hipertensión, debes:

  • En el iPhone, abre la app Salud.
  • Toca el ícono de perfil en la esquina superior.
  • En Funciones, toca Lista de Comprobación de Salud.
  • Toca Notificaciones de Hipertensión.
  • Confirma tu edad y si alguna vez te han diagnosticado hipertensión, y toca Continuar.
  • Toca Siguiente para seguir las instrucciones en pantalla y ver cómo funcionan las notificaciones.
  • Toca OK.

Lee también:

