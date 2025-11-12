OFERTA ELECCIONES $990
    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Se trata de un accesorio de transporte -de edición limitada- cuyo precio arranca en los 149 dólares.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Apple y la firma del diseñador japonés Issey Miyake anunciaron el “iPhone Pocket”, un nuevo accesorio de transporte para el iPhone que se lanzará el 14 de noviembre.

    La colaboración de diseño, inspirada en el concepto de “un trozo de tela” y los icónicos plisados del autor nipón, presenta un singular diseño tejido en 3D fabricado en Japón.

    Su estructura acanalada es flexible, diseñada para adaptarse a cualquier modelo de iPhone y expandirse para guardar otros artículos esenciales, como los AirPods.

    iPhone Pocket: cómo es el nuevo accesorio de Apple firmado por el diseñador Issey Miyake

    El tejido abierto revela sutilmente el contenido y permite echar un vistazo a la pantalla. El accesorio ofrece varias formas de transporte: en la mano, acoplado a un bolso o sobre el cuerpo.

    Cómo comprar el iPhone Pocket

    Según reveló Apple, el nuevo iPhone Pocket estará disponible en dos estilos: un diseño de correa corta en ocho colores (incluyendo limón amarillo, pavo real y negro) y un diseño de correa larga en tres colores (zafiro, canela y negro).

    iPhone Pocket: cómo es el nuevo accesorio de Apple firmado por el diseñador Issey Miyake

    Molly Anderson, de Apple, destacó en un comunicado que ambas compañías comparten un enfoque en la artesanía y la simplicidad, llamándolo un “ingenioso bolsillo adicional”. Por su parte, Yoshiyuki Miyamae, de Miyake Design Studio, señaló que el diseño celebra “la alegría de usar el iPhone a tu manera”.

    El iPhone Pocket es una edición limitada y estará disponible en tiendas seleccionadas y a través del sitio apple.com. Los precios son de $149.95 (USD) para la correa corta y $229.95 (USD) para la correa larga.

    iPhone Pocket: cómo es el nuevo accesorio de Apple firmado por el diseñador Issey Miyake

    ¿Quién fue Issey Miyake?

    Issey Miyake (1938-2022) fue un revolucionario diseñador de moda japonés, célebre por su innovadora fusión de tecnología y diseño textil. Sobreviviente de la bomba de Hiroshima, fundó el Miyake Design Studio en los años 70.

    Se hizo mundialmente famoso por sus técnicas experimentales, como la icónica línea “Pleats Please” (prendas con pliegues permanentes que no se arrugan) y el concepto “A-POC” (A Piece of Cloth), que usaba computadoras para crear ropa sin costuras.

    Más allá de la moda, creó exitosos perfumes como L’eau d’Issey y es recordado por diseñar el icónico jersey negro de cuello alto de Steve Jobs, acaso la conexión más célebre con Apple.

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Tras hacerse amigo del diseñador, le pidió que le hiciera algunas de estas prendas para su uso personal.

    Jobs admiraba la simpleza y funcionalidad de los diseños de Miyake, y ocupó ese jersey negro de cuello de tortuga como su “uniforme” personal durante años. Miyake le fabricó, según reveló la biografía de Jobs, cientos de ellos, que el cerebro de Apple usó hasta el final de su vida.

    Más sobre:AppleTecnologíaiPhoneiPhone PocketIssey MiyakeMiyake Design StudioWearablesPleats PleaseA Piece of ClothL'eau d'IsseySteve Jobs

