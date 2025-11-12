Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

Apple y la firma del diseñador japonés Issey Miyake anunciaron el “iPhone Pocket”, un nuevo accesorio de transporte para el iPhone que se lanzará el 14 de noviembre.

La colaboración de diseño, inspirada en el concepto de “un trozo de tela” y los icónicos plisados del autor nipón, presenta un singular diseño tejido en 3D fabricado en Japón.

Su estructura acanalada es flexible, diseñada para adaptarse a cualquier modelo de iPhone y expandirse para guardar otros artículos esenciales, como los AirPods.

El tejido abierto revela sutilmente el contenido y permite echar un vistazo a la pantalla. El accesorio ofrece varias formas de transporte : en la mano, acoplado a un bolso o sobre el cuerpo.

Cómo comprar el iPhone Pocket

Según reveló Apple, el nuevo iPhone Pocket estará disponible en dos estilos : un diseño de correa corta en ocho colores (incluyendo limón amarillo, pavo real y negro) y un diseño de correa larga en tres colores (zafiro, canela y negro).

Molly Anderson, de Apple, destacó en un comunicado que ambas compañías comparten un enfoque en la artesanía y la simplicidad, llamándolo un “ingenioso bolsillo adicional”. Por su parte, Yoshiyuki Miyamae, de Miyake Design Studio, señaló que el diseño celebra “la alegría de usar el iPhone a tu manera”.

El iPhone Pocket es una edición limitada y estará disponible en tiendas seleccionadas y a través del sitio apple.com. Los precios son de $149.95 (USD) para la correa corta y $229.95 (USD) para la correa larga.

¿Quién fue Issey Miyake?

Issey Miyake (1938-2022) fue un revolucionario diseñador de moda japonés , célebre por su innovadora fusión de tecnología y diseño textil. Sobreviviente de la bomba de Hiroshima, fundó el Miyake Design Studio en los años 70.

Se hizo mundialmente famoso por sus técnicas experimentales, como la icónica línea “Pleats Please” (prendas con pliegues permanentes que no se arrugan) y el concepto “A-POC” (A Piece of Cloth), que usaba computadoras para crear ropa sin costuras.

Más allá de la moda, creó exitosos perfumes como L’eau d’Issey y es recordado por diseñar el icónico jersey negro de cuello alto de Steve Jobs, acaso la conexión más célebre con Apple.

Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

Tras hacerse amigo del diseñador, le pidió que le hiciera algunas de estas prendas para su uso personal.