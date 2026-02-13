¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

La idea de que el estrés provoca la aparición de canas es ampliamente compartida y suele ilustrarse con imágenes de líderes políticos que terminan sus mandatos con el pelo visiblemente más gris.

Sin embargo, cuando se revisa la evidencia científica, el panorama es bastante más matizado.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, aunque es común pensar que el estrés está detrás del encanecimiento, los estudios en humanos siguen siendo escasos y, hasta ahora, no han logrado demostrar una relación causal directa .

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos”, explicó al diario el dermatólogo Paradi Mirmirani, del Centro Médico Kaiser Permanente Vallejo, en California.

¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia Tendencias / La Tercera

¿Qué dicen distintos estudios?

Durante años, la investigación sobre el tema se ha basado principalmente en estudios observacionales.

En uno de ellos, publicado en 2016, científicos encuestaron a más de 1.100 jóvenes en Turquía y detectaron que quienes reportaban canas prematuras también declaraban niveles de estrés más altos .

Sin embargo, estos mismos participantes presentaban otros factores de riesgo, como antecedentes familiares, consumo de alcohol o enfermedades crónicas, lo que dificulta aislar el rol específico del estrés.

Un avance más sólido vino desde los estudios en animales.

En 2020, investigadores sometieron a ratones a distintos tipos de estrés, lo que activó la liberación de noradrenalina, una hormona asociada a la respuesta de “lucha o huida”.

Ese proceso agotó las células madre de los folículos pilosos encargadas de la pigmentación, provocando que el pelaje se volviera gris .

Experimentos en laboratorio con células madre humanas también mostraron efectos similares, lo que sugiere un posible vínculo biológico.

“Esto apoya la idea de que la hormona del estrés está relacionada con el encanecimiento en los humanos”, señaló al NYT Ya-Chieh Hsu, profesor de la Universidad de Harvard y coautor del estudio.

Aun así, trasladar estos hallazgos a personas reales es complejo. “No podemos inducir éticamente niveles extremos de estrés en humanos como sí se puede hacer con animales”, explicó el propio Hsu.

¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia. Foto: Unsplash

Un pequeño estudio en humanos, publicado en 2021, aportó una pieza nueva al rompecabezas.

Los investigadores analizaron mechones de cabello de 14 voluntarios y reconstruyeron, con imágenes de alta resolución, el momento en que cada hebra se volvía gris.

Luego compararon esos datos con una línea de tiempo de eventos estresantes vividos por los participantes durante el año anterior.

El resultado fue llamativo: en muchos casos, el encanecimiento coincidía con los periodos más estresantes .

“Fue nuestra primera evidencia real de que tal vez el estrés, de hecho, juega un papel en algunas personas”, afirmó Martin Picard, profesor de la Universidad de Columbia y autor del estudio.

¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

¿Qué concluyen los expertos?

Pese a estos indicios, los especialistas coinciden en que aún es pronto para sacar conclusiones definitivas.

Se necesitan estudios más amplios en humanos para confirmar la relación y entender por qué el estrés parece afectar a algunas personas y a otras no .

También es demasiado temprano para saber si reducir el estrés podría retrasar o incluso revertir la aparición de canas.

Por ahora, la ciencia apunta a que el principal factor detrás del encanecimiento sigue siendo la genética.

“Si uno de tus padres tuvo canas a temprana edad, es probable que tú también las tengas”, señaló la dermatóloga Victoria Barbosa.

A esto se suman otras posibles causas, como enfermedades autoinmunes, trastornos de la tiroides, tratamientos médicos, deficiencias nutricionales, obesidad y tabaquismo.

Frente a esto, algunos especialistas proponen un cambio de enfoque: aceptar las canas como una parte natural del envejecimiento.

Una conversación que, según Barbosa, puede ser especialmente liberadora para las mujeres, ya que “encanecer siempre ha sido socialmente más aceptable para los hombres”.