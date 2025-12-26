SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué es el "bloqueo funcional" que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El término se volvió viral en TikTok y otras plataformas para nombrar una sensación de parálisis emocional provocada por el estrés.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él) Tero Vesalainen

    Sentirse agotado, desmotivado y emocionalmente desconectado, pero aun así seguir cumpliendo con las obligaciones diarias, es una experiencia común en las personas.

    En redes sociales, este estado se ha popularizado bajo el nombre de bloqueo funcional”, un término que, aunque no existe como diagnóstico clínico, se ha convertido en una forma compartida de describir el impacto del estrés crónico en la vida cotidiana.

    La expresión ha ganado fuerza especialmente en TikTok, y ahora, The New York Times le dedicó un artículo a este estado mental.

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    ¿A qué se refiere un bloqueo funcional?

    En uno de ellos, un terapeuta define el bloqueo funcional como un estado mental provocado por una sobrecarga prolongada: la persona sigue funcionando, pero siente que solo “existe”, operando en piloto automático.

    La reacción del público fue inmediata. “Por fin me siento reconocido”, escribió uno de los usuarios en los comentarios.

    Según explica The New York Times, el concepto comenzó a circular con más fuerza en 2024 y llamó la atención de medios como Forbes y CNBC.

    Para Dave Boyd, terapeuta matrimonial en Washington, el término no le resultaba familiar hasta que una paciente se lo mencionó.

    Aunque su reacción inicial fue de escepticismo, el relato de sentirse “abrumada, impotente y atrapada en un entorno de alto estrés” le permitió comprender mejor lo que estaba viviendo.

    Algunas personas describen el bloqueo funcional como una mezcla de ansiedad y fatiga; otras lo asocian a la disociación, la sensación de estar “en la niebla” o a un entumecimiento emocional que impide disfrutar.

    Janina Fisher, psicóloga clínica especializada en trauma, advierte que estos síntomas pueden coincidir con cuadros como el trastorno afectivo estacional, la despersonalización o efectos persistentes de experiencias traumáticas previas.

    Aun así, los expertos coinciden en que el término cumple una función relevante. “Ofrece a las personas un lenguaje para describir lo que experimentan con cierta dignidad”, señala Fisher.

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    ¿Por qué se da este bloqueo?

    En redes, las imágenes que ilustran el bloqueo funcional son elocuentes: personas incapaces de levantarse del sofá, desplazándose sin fin por el celular o paralizadas tras tareas simples, como salir de la ducha.

    No se trata de una respuesta inmediata al peligro, sino del resultado de sostener la exigencia diaria por demasiado tiempo.

    Se hacen las tareas básicas, se responde lo urgente, pero no queda energía para nada más.

    George A. Bonanno, profesor de psicología clínica en la Universidad de Columbia, explica que este estado puede surgir por las demandas acumuladas de la vida moderna y por la sobrecarga informativa constante.

    “Nuestros cerebros están programados para detectar amenazas rápidamente. Ahora estamos bajo presión todo el tiempo”, advierte.

    ¿Cómo salir de este estado?

    Para salir de este estado, los especialistas recomiendan identificar por qué el concepto resuena tanto.

    ¿Es agotamiento, estrés laboral, falta de sueño o una combinación de factores?

    Abordar las preocupaciones una a una, mejorar el descanso y realizar actividades que regulen el sistema nervioso (como meditación, yoga, ejercicio o técnicas de respiración) puede marcar la diferencia.

    En casos persistentes, buscar apoyo terapéutico también es una opción clave.

    Bonanno enfatiza un punto central: el bloqueo funcional no significa estar indefenso. “No estás incapacitado para funcionar”, señala. La capacidad de adaptación sigue ahí, incluso en medio del estrés.

