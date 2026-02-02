6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard. Foto: referencial.

A lo largo de sus 46 años de carrera, Rudolph Tanzi ha escrito cientos de artículos científicos sobre enfermedades neurodegenerativas y ha realizado aportes al ámbito de la salud como el descubrimiento de tres genes clave del Alzheimer.

Actualmente, a sus 67 años, ejerce como profesor de neurología en la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y como codirector del Centro Henry y Allison McCance para la Salud Cerebral del Hospital General de Massachusetts.

También ha publicado libros como Super Brain (Harmony, 2012), una colaboración con el experto en salud holística, Deepak Chopra, en la que abordan cómo “liberar el poder explosivo de tu mente para maximizar la salud, la felicidad y el bienestar espiritual”.

En una reciente entrevista con el Washington Post, Tanzi enumeró seis hábitos que ayudan a retrasar el envejecimiento y que son clave tanto para la salud física como mental.

1. Cuidar los hábitos de sueño

El profesor de neurología aseguró que cuidar los hábitos de sueño es fundamental para tener un descanso adecuado y mantener la función cerebral y la memoria.

“Cuando duermes, no solo consolidas recuerdos, sino que también eliminas toxinas del cerebro. De hecho, se limpian las toxinas amiloides, ese material pegajoso que desencadena la enfermedad de Alzheimer, y suele hacerlo dos décadas antes de que aparezcan los síntomas”.

En este sentido, enfatizó: “Cada vez que duermes profundamente, tu cerebro se limpia a fondo” .

Tanzi comentó al citado periódico que él, en particular, no tiene una hora fija para acostarse todos los días. Sin embargo, sí se asegura de dormir un mínimo de siete horas.

Una hora antes de aquello, deja de ver pantallas como la de su televisor o su teléfono celular.

El médico relató que usualmente le preguntan qué hacer si solo se puede dormir cinco o seis horas.

Para esos casos, sugirió planificar siestas rápidas, ya que “incluso una siesta corta en la oficina que te deje un poco de baba en el escritorio es buena”.

2. Controlar el estrés

El estrés, en un grado controlado, es necesario para poder sobrellevar ciertas situaciones que requieren de nuestra capacidad de reacción.

Sin embargo, de acuerdo a un artículo de la Asociación Americana de Psicología (APA), “el estrés crónico excesivo, es decir, aquel que es constante y persiste por un largo período de tiempo, puede ser extenuante tanto en lo físico como en lo psicológico” .

Tanzi explicó que “induce cortisol, una sustancia química tóxica en el cerebro”, por lo que es importante manejar herramientas para evitar el estrés crónico.

Dijo que él, en particular, ha aprendido a sobrellevarlo con la meditación.

“Muchas personas se estresan debido al monólogo constante en sus cabezas: el parloteo monótono. Como humanos, para comunicarnos con palabras, a menudo tenemos palabras que nos pasan por la cabeza, así que un truco es sentarnos, cerrar los ojos y evitar que las palabras y las frases entren en nuestro cerebro. Simplemente pensemos en imágenes”.

Agregó que él se ha esforzado para hacerlo “tanto como sea posible”, por lo que “cada una o dos horas” trata de recurrir a ese hábito.

Según Tanzi, “obsesionarse con algo del pasado o sentirse ansioso por el futuro, en lugar de estar en el presente”, también puede incrementar el estrés, así como buscar validación externa constantemente .

Refiriéndose a este último punto, aseguró: “Me siento más emocionado ahora que cuando tenía veintitantos años, porque no dejo que las palabras y lo que la sociedad piensa me causen estrés”.

3. Interactuar con amigos

Distintas investigaciones científicas han concluido que mantener una vida social activa puede tener efectos positivos tanto en la salud física como mental .

En palabras del profesor de Harvard, “esa es la estimulación que le gusta al cerebro”.

“ Asegúrate de que sean personas que te agradan. Si son personas que no te agradan, eso es estrés … Pregúntate: ¿con qué frecuencia interactúas cada semana con personas que no son compañeros de trabajo ni familiares?”.

Tanzi contó que actualmente ya no puede ver muy seguido a sus amigos, debido a su apretada agenda y a que varios de ellos no viven en la misma zona que él.

No obstante, dijo, hablar por teléfono o por mensajes de texto es suficiente.

“Tengo diferentes grupos de amigos por mensaje de texto y solo me tomo el tiempo para interactuar con dos o tres de ellos al día, pero sin obsesionarme con ello”, contó al Post.

4. Hacer actividad física

El académico de Harvard explicó que hacer ejercicio “tiene dos efectos en el cerebro”.

El primero es que “induce la formación de nuevas células nerviosas, un proceso llamado neurogénesis, y ocurre en la parte del cerebro afectada inicialmente por el Alzheimer”.

Junto con ello, la actividad física “acelera el flujo sanguíneo y muscular para liberar una hormona que descompone el amiloide”.

Citó un estudio del Hospital General de Massachusetts que fue publicado en la revista científica Nature Medicine en noviembre de 2025, el cual sugiere que por cada 1.000 pasos que da una persona, previene el Alzheimer durante un año .

Para mantener su actividad física, Tanzi suele hacer media hora de bicicleta estática cada dos días. Los otros días sale a caminar cerca de su casa o su oficina.

5. Aprender cosas nuevas

“Aprender cosas nuevas crea nuevas conexiones llamadas sinapsis. Hay decenas de billones de ellas. Constituyen una red neuronal que almacena todos tus recuerdos”, explicó el médico al citado periódico.

Y agregó: “ Lo que conduce al deterioro cognitivo o a la demencia es cuando tus sinapsis se deterioran , y lo que estás haciendo es acumular tu reserva sináptica”.

Entre las actividades que se pueden hacer para mantener activo el cerebro, se encuentran algunas como aprender instrumentos musicales o leer libros que sean de tu interés .

6. Mantener una dieta saludable

Tanzi afirmó que “lo más importante” en cuanto a la alimentación saludable es “tener una dieta que beneficie a las bacterias de tu microbioma”.

“Cuando están equilibradas en las proporciones adecuadas, crean metabolitos intestinales en el cerebro para eliminar la placa amiloide y controlar la neuroinflamación. Solíamos decir que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y resulta que es cierto ”.

Afirmó que él opta por una dieta mediterránea rica en frutas, verduras y aceite de oliva.

“Soy mayormente vegano, pero si hay una buena pizza cerca, la como”, dijo, para luego agregar que todos los días toma lo que describió como su “medicina vegana”.

Cuando quiere un snack en medio de su jornada, tiende a comer trozos de manzana o pera, granola, frutos secos o semillas.

“A las bacterias intestinales les encantan las cosas crujientes que no sean patatas fritas” , comentó.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.