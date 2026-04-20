Hombre muere tras ser apuñalado por su conviviente tras una discusión en Santiago

Un hombre de 28 años perdió la vida durante la noche del domingo, tras ser apuñalado por su conviviente a raíz de una discusión en un departamento ubicado en San Diego con Victoria, en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando por causas que se investigan la mujer tomó un cuchillo y atacó a su conviviente.

De acuerdo a lo que expresó el fiscal Felipe Olivari, “la víctima es un sujeto venezolano de 28 años y, por la declaración de un testigo presencial que vivía en el mismo departamento de la víctima, relata que la agresora sería la conviviente del fallecido, también ciudadana de nacionalidad venezolana, una mujer de 31 años”.

Tras el hecho la mujer se dio a la fuga.

Personal del Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros se encuentran investigando el hecho.