Gestos obscenos entre técnicos, expulsiones y batalla campal: el escándalo en la liga mexicana que da la vuelta al mundo

Un verdadero escándalo se vivió en el fútbol mexicano. Expulsiones, peleas y gestos obscenos marcaron la victoria del América sobre el Toluca, por 2-1, en la decimoquinta jornada del Torneo Clausura. El resultado pasó a ser una anécdota.

Las Águilas ganaron gracias a un doblete de Brian Rodríguez (44′ y 50′), mientras que el descuento vino tras un autogol de Miguel Vásquez (53′). En el cierre del encuentro se desató la violencia.

Todo inició con la expulsión de Helinho, jugador del Toluca, que fue encarado por Alejandro Zendejas cuando iba saliendo del campo. El brasileño respondió con una cachetada en el rostro antes de irse al túnel que da a los vestuarios.

Esto desató una batalla campal entre ambas escuadras. El cuerpo arbitral y el personal de seguridad del recinto intentaron separar a los jugadores, pero el ambiente se encendió cada vez más. Los banquillos también se involucraron, incluyendo a los entrenadores.

Desde el banco del América se burlaron, lo que provocó la reacción del Turco Mohamed. El argentino increpó a André Jardine y realizó un gesto obsceno acompañado de una frase categórica: “Dos veces te co...”, le indicó, haciendo referencia al Clausura y Apertura 2025, donde venció al brasileño.

😳 “DOS VECES TE COG*”.



EL GESTO DEL TURCO MOHAMED AL DT DEL AMÉRICA. ‼️🇦🇷 pic.twitter.com/LRtgqjomb1 https://t.co/FEgBjSrsOS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 19, 2026

Nueva batalla campal en los vestuarios

Mientras los bancos discutían, la pelea se trasladó a la zona de vestuarios. Tras los incidentes, Helinho bajó por el túnel, donde fue interceptado por Henry Martín, capitán del América, quien le reprochó lo sucedido.

Jugadores y staff de ambos equipos se sumaron a la gresca, desatando otra batalla campal. Tuvo que intervenir personal de seguridad para separar a los presentes.

De acuerdo con medios mexicanos, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encuentra revisando los videos y recabando antecedentes para determinar sanciones, que podrían incluir suspensión de varios partidos y multas económicas para los involucrados.

“Fue un espectáculo para toda la gente que vino. Ganaron bien, creo que fueron justos ganadores y después las incidencias que pasan adentro quedan adentro, ahí muere. No voy a decir lo que se dice adentro y esas cosas, para mí ya terminó”, declaró Mohamed tras el encuentro.