Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

Antonia Zegers y La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, son los nominados chilenos en los Premios Goya 2026. Los premios destacan lo mejor del cine en español en distintas categorías. La edición número 40 de la premiación se llevará a cabo el 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.

Zegers, conocida por su participación en Romané, competirá en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en el filme Los Tortuga. En la película española, dirigida por Belén Funes, la intérprete actúa como Dalia, una mujer chilena que perdió a su esposo y debe enfrentar el duelo con su hija Anabel, quien es representada por la debutante Elvira Lara. En el largometraje se tratan temas como la maternidad, la mirgación y el desarraigo.

La cinta ya ha sido premiada en el Festival de Málaga, donde se llevó las categorías de Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección y Mejor Guión.

La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes está nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. El film debut del director es un western ambientado en los años 80 en el norte de Chile y tiene de protagonista a Lidia, interpretada por Tamara Cortés. En el largometraje, la niña de ocho años vive en una comunidad queer que se ve amenazada por una misteriosa enfermedad y los rumores que culpan a su familia elegida de propagarla.

La película de Céspedes compite con la película argentina Belén, la costarricense La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta.