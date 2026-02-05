Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

Esta semana llega a cines nacionales Arco (2025), el primer largometraje del animador y director francés Ugo Bienvenu. La cinta ha hecho ruido por su nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, además de los elogios que ha recibido de la crítica especializada y su mensaje ecológico en torno al futuro de la humanidad.

La película narra la historia de Arco (doblado por Oscar Tresanini), un niño del año 2932 que, durante su fallido primer viaje en el tiempo, termina accidentalmente en el 2075. Perdido y solo, termina conociendo a una niña de su edad (10 años) llamada Iris (Margot Ringard Oldra) que intenta ayudarlo a volver a su casa mientras un grupo de conspiranoicos lo persiguen.

Extraída de IMDb

Durante su aventura forjan un vínculo basado en la curiosidad y el amor compartido por la naturaleza, ubicados en un contexto ecológicamente complejo. La humanidad delegó la mayoría de sus tareas cotidianas en droides (como la crianza de niños y la vigilancia policial) y se ha adaptado a patrones climáticos impredecibles, como tormentas e incendios de gran intensidad.

Así, Arco presenta un cuestionamiento explícito, desde la perspectiva de dos niños, a cómo la humanidad avanza en el daño que hace al medioambiente y la incorporación masiva de nuevas tecnologías a nuestro día a día, enfatizando las posibles repercusiones de esto en el futuro.

Extraída de IMDb

El largometraje no representa la primera vez que su director aborda esta temática, ya que Ugo Bienvenu lo hizo en su novela gráfica Preferencias del Sistema (2022), donde contempla una realidad en que los datos se vuelven un bien preciado y los humanos eliminan artefactos culturales para dar más espacio a almacenamientos digitales. De hecho, un tipo de androide doméstico llamado Mikki, que aparece en el libro, también hace una aparición en Arco.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Proyecciones Especiales del Festival de Cine de Cannes 2025 el 16 de mayo. La cinta ya tenía empuje mediático por tener entre sus productores a la actriz Natalie Portman, pero obtuvo más fuerza cuando Neon adquirió sus derechos de distribución en Norteamérica. La distribuidora, famosa por haber distribuido Parásitos (2019) y Anora (2024), exportó cuatro de los cinco filmes que competirán en Mejor Película Internacional durante los Premios Oscar 2026.

Extraída de Glamour México

En esa misma ceremonia, a realizarse el próximo 15 de marzo, Arco competirá contra Elio (2025), Las guerreras K-Pop (2025), Zootopia 2 (2025) y La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia (2025) en la categoría de Mejor Película Animada.

En otras premiaciones, la cinta ganó el Premio Cristal al Mejor Largometraje en el último Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, junto a triunfos como Mejor Película Animada en los Premios de la Junta Nacional de Crítica de Cine (NBR) y en los Premios de los Críticos de Cine de Nueva York en línea (NYFCO).

La crítica de cine Lovia Gyarkye escribió para The Hollywood Reporter las siguientes palabras sobre el filme: “Bienvenu evoca el mundo de Iris con el detalle y el toque audaz de un realista. Al igual que aquellos artistas del siglo XIX, el director intenta representar su visión del futuro con sobriedad. No romantiza un momento en el que los robots reinan y la Tierra muestra aún más signos de coacción. Un punto de comparación obvio, tanto en términos de estilo como de temas, para el trabajo de Bienvenu son las animaciones de Hayao Miyazaki , pero el uso del ilustrador francés de líneas audaces para contornear personas y formas, combinado con el paisaje detallado, hace gestos hacia inspiraciones de cómic más tradicionales”.

“Bienvenu y de Givry (guionista) construyen con eficacia una historia esperanzadora sobre el cambio climático en torno a estos pequeños dramas de amistad adolescente y soledad. Tiene un aire inquietante, sobre todo considerando cuánto refleja la vida contemporánea, pero (...) Arco aspira a un futuro en que la humanidad sobreviva”, concluyó la crítica.

Arco se estrena en Chile el 5 de febrero de 2026.

Contexto de Producción

Ugo Bienvenu desarrolló la película visualmente a partir de bocetos. Durante la pandemia de COVID-19 dibujó un arcoiris transformándose en un hombre y se lo mostró a Félix de Givry, socio de su productora Remembers. De aquí vino la motivación de ambos para construir una historia en que los arcoiris fueran importantes; de hecho, la idea de que los nombres de los dos protagonistas juntos forman la palabra “arcoiris” en español viene de una propuesta que de Givry tuvo en este periodo.

Bienvenu trabajó en un storyboard durante aproximadamente tres años y de Givry pasó los dibujos a un guion escrito. Ante la falta de presupuesto, ambos invirtieron su propio dinero para contratar a tres personas más y crear un animatic de 45 minutos que reflejara el contenido del proyecto.

Extraída de mundoCine

Este video fue difundido en busca de financiamiento y fue respondido por MountainA, la productora de Natalie Portman y Sophie Mas, que terminó invirtiendo en el proyecto para su finalización. Arco es la primera película animada de la productora fundada en 2021, que ya tiene en su catálogo la cinta May December (2023).

Esto, sumado al financiamiento de France 3 Cinéma, permitió a Bienvenu y de Givry terminar la cinta. El apoyo de Portman también se tradujo en su participación en el doblaje en inglés del filme, en que también participan actores de renombre como Will Ferrell, Mark Ruffalo y Andy Samberg.

En una entrevista que le hizo Gints Zilbalodis, director de Flow (2024), para el medio Cartoon Brew, Ugo Bienvenu declaró que sus proyectos “comienzan visualmente”, no desde la narrativa. “Tengo estos pensamientos que viven en mi interior y algún día se mezclan y aparecen inconscientemente a través de una imagen. Entonces tengo que entender por qué esta imagen es importante para mí. Descubrir por qué es importante me da la historia completa”, afirmó.

Extraída de France 24

En el mismo diálogo, el cineasta, que tenía experiencia solo dirigiendo cortometrajes, mas no largos, explicó que quería conservar la “sensibilidad artesanal” del proyecto, a pesar de que el equipo de producción creció hasta tener 130 personas. La animación digital del filme, con trazos marcados y coloridos que se asemejan a un estilo manual, ha sido elogiada por la crítica.

“Lo difícil fue no industrializarse (...). Cuando veo una película, lo que me gusta es oír una voz. A veces oigo muchísimas voces gritando a la vez; tantas decisiones que no parecen provenir de una sola persona, así que te quedas atrapado en un montón de ruido”, dijo Bienvenu en la entrevista, quien quería asegurarse de que su voz sí fuera la que el público escuchara cuando viera Arco.