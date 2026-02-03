Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

En una fiesta pre-Grammys realizada en el Beverly Hilton Hotel realizada durante el pasado 31 de enero, el productor musical Clive Davis presentó a algunas de las celebridades asistentes y, cuando se detuvo en Joni Mitchell, afirmó que la cantante será interpretada por Meryl Streep en la futura película biográfica de la artista, dirigida por Cameron Crowe y todavía en fases tempranas de desarrollo.

El proyecto ya lleva varios años en preproducción. La primera información sobre la cinta fue revelada en 2023, cuando el periodista Jeff Sneider anunció como rumor que Crowe estaba en proceso de dirigir una biopic sobre Joni Mitchell. Así, el cineasta que dirigió y escribió filmes de culto como Jerry Maguire (1996), Casi famosos (2000) o Vanilla Sky (2001) firmaría su regreso al cine una década después de Aloha (2015), su última película.

Según el artículo de Sneider, el director llevaba dos años desarrollando la producción prácticamente en secreto, pero en colaboración directa con Mitchell. Futuras declaraciones de Crowe evidenciaron que el proyecto es muy importante y personal para él, ya que el cineasta, cuando fue periodista para la revista Rolling Stone durante los años 70, entrevistó a la cantante canadiense y construyó un vínculo de amistad con ella que ha perdurado durante muchos años.

Sneider sacó otra nota en 2024 que anunciaba la selección de Meryl Streep como la actriz elegida para interpretar a la artista tras Big Yellow Taxi, A Case of You y Both Sides Now. Si bien esa información no se confirmó hasta el fin de semana pasado, este supuesto casting adquirió fuerza mediática durante 2024 y 2025, a lo que se agregó un rumor que decía que Anya Taylor-Joy sería seleccionada para el papel de Joni Mitchell joven. Esta elección no ha sido confirmada todavía.

Al ser consultado por Rolling Stone sobre la veracidad de las palabras de Clive Davis, Cameron Crowe remitió a la revista al anuncio del productor musical. El cineasta solo se ha referido explícitamente al proyecto en contadas ocasiones, pero ha dejado claro que la película tendrá la perspectiva de la cantante desde un enfoque muy cercano, al estar ella misma involucrada en el guion del filme.

En una declaración en The Late Show With Stephen Colbert, el cineasta explicó que llevan (con Mitchell) unos cuatro años trabajando en el guion. “Nos reunimos regularmente para preguntarle cualquier cosa y ella habla con el corazón sobre todo tipo de temas. Es una película que no será desde la distancia… Es desde su perspectiva, desde su vida, mirando hacia afuera”, dijo Crowe, dando a entender que no será una biopic convencional.

“(Mitchell) Ha conservado todo su vestuario, su ropa y sus instrumentos. Incluso sigue siendo la dueña de su famosa casa en Laurel Canyon. Esta es una mirada realmente personal y maravillosa a su vida y su música”, concluyó el director.