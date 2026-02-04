El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

Un joven huérfano, Dunk, criado en Flea Bottom recorre Westeros con la idea de convertirse en caballero sin tener ni el linaje ni los recursos. No va solo, lo acompaña un niño, Egg, quien se desempeña como su fiel escudero, una versión infantil del célebre Sancho Panza. Esto ocurre un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, y es el hilo argumental central de El Caballero de los Siete Reinos, el libro de George R.R. Martin que en estos momentos se emite como serie en la plataforma HBO Max.

La historia deja las intrigas palaciegas de Juego de Tronos y La casa del dragón y muestra el mundo del Westeros desde la perspectiva del ciudadano común, de a pie, el que debe ganarse el pan con el sudor de la frente. Es una nueva mirada a un universo que ha conquistado a miles de fans.

En rigor, El Caballero de los Siete Reinos no es un libro nuevo, sino que es original de 2015 y que reúne tres novelas cortas protagonizadas por Dunk (o Ser Duncan el Alto) y su joven escudero Egg: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso.

Steffan Hill

“La serie pretende ser muy diferente [al libro]” -dijo el mismo George R.R. Martin, en charla con The Hollywood Reporter (THR), en su condición de cocreador y productor ejecutivo de la serie-. Resultó muy bien y estoy muy contento con la primera temporada. El reparto fue un éxito rotundo. [El showrunner Ira Parker] es fantástico y parece tener las mismas prioridades que yo: intenta hacer algo muy fiel a los personajes”.

El autor señala que la idea de llevar este libro a la pantalla surgió porque HBO estaba buscando un proyecto “en el que pudiéramos controlar un poco el presupuesto”. Esto pensando en que -según el THR- una serie como House of the Dragon cuesta alrededor de 20 millones de dólares por episodio, y por lo mismo la cadena acortó previamente la segunda temporada de Dragon para trasladar una costosa secuencia de batalla a la tercera temporada.

Por eso, en esta ocasión se buscó adaptar algo más sencillo. “Aquí no hay dragones ni grandes batallas. Tiene un campo, muchas tiendas y algunos caballos”, señala el escritor.

Steffan Hill

Aprovechando el estreno de la serie -el pasado 18 de enero- el sello Plaza & Janés publicó en Chile una edición especial. Así lo cuenta a Culto el editor Javier Rodríguez. “En Penguin Random House llevamos muchos años trabajando la obra de George R. R. Martin con cuidado y consistencia. Cuando se definió el cierre de la adaptación televisiva, decidimos acompañarlo con esta edición conmemorativa, que le da nueva vida a un título que ya tenía varios años y que hoy vuelve a circular con fuerza. Es una historia entrañable, con un marcado sentido del humor, que se aparta de las disputas de poder y las grandes intrigas para centrarse en la relación entre Egg y Ser Duncan, desde una mirada más cercana: la del ciudadano común de Westeros. Sin dejar de lado las escenas de acción que tan bien narra Martin”.

Rodríguez añade que el libro ha tenido buena recepción por parte de los aficionados de la saga: “No por nada, desde su salida a inicios de enero, el libro ha copado los rankings de ventas de ficción a nivel nacional”. Además, destaca que la serie de alguna manera ha empujado el libro. “Programamos el libro en la misma fecha que el lanzamiento de la serie para que se potenciaran. Y si bien es una reedición de lujo (tapa dura, ilustraciones), el libro data de un buen tiempo pero se disparó con el estreno”.

Steffan Hill

Una pasada por los puntos de venta de los libros comerciales lo confirma. Desde Buscalibre, Daniela Méndez, gerente de la categoría libros comenta a Culto: “Ha tenido muy buena recepción. Aunque estas historias fueron publicadas originalmente de manera independiente, su edición recopilatoria de 2015 consolidó su relevancia dentro del universo de George R. R. Martin. Además, recientemente se ha lanzado una nueva edición de las andanzas de Egg y Dunk con motivo de la adaptación de HBO MAX, que ha tenido una excelente acogida entre lectores y crítica”.

Méndez confirma que la serie ha empujado la performance del libro. “Se trata de un libro que, en términos generales, ha mantenido buenas ventas; sin embargo, el estreno de la serie ha incrementado de forma notable el interés por el libro en general y por la nueva edición recientemente lanzada, tanto entre los fanáticos de la saga como entre nuevos lectores que se acercan a la obra a partir de esta nueva propuesta en la pantalla”.

Steffan Hill

También lo indican desde la librería Antártica del Costanera Center. “Le ha ido bastante bien. Ha vendido mucho. Hay interés de los lectores, como el libro estaba agotado se publicó de nuevo a partir de la serie”.

En la librería Feria Chilena del Libro, del Drugstore, son algo más cautos.“El público que lee a George R.R. Martin ya vino a buscar el libro, hay otros que están esperando o la serie, o algún comentario de alguien más para venir a comprarlo, pero todavía no se dispara del todo la venta como si ocurrió con Juego de Tronos. Este está un poquito más calmado, se está vendiendo, pero va lento en comparación a Juego de Tronos, es que debe estar muy fresco".

“Habitualmente, la serie siempre le da un empuje al libro, pero ocurre que muchos consumen la serie y se quedan ahí, es el público lector el que viene a buscar el libro”.

Steffan Hill

Una mirada similar tienen en la librería Contrapunto, del Costanera Center. “El libro no estuvo dentro del mercado desde hace muchos años, yo no lo había visto más que en una versión cómic, pero no tenía tanta llegada a la gente, siempre abogan más Fuego y sangre y Canción de hielo y fuego“.

"Ahora que lanzaron El Caballero de los Siete Reinos partió my lento, pero a medida que la serie ha ido avanzando se ha empezado a mover, pero no ha sido un batacazo de ventas como se esperaba. Pero al día se van 1 o 2, eso quiere decir que es una venta regular, no de Best Seller".

Por ahora, la serie sigue adelante en HBO (donde se encuentran todas las temporadas de Juego de Tronos, así como las primeras dos temporadas de La casa del dragón). Esta semana, el nuevo episodio de la serie se adelantó para el viernes 6 de febrero a las 5:01 am, debido a que este domingo HBO transmitirá el Super Bowl.