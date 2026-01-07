SUSCRÍBETE POR $1100
    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    El anuncio del "conejo malo" como protagonista del show del Super Bowl desató semanas de incertidumbre en torno a sus conciertos en Chile. Reuniones, ajustes de calendario y una frenética y compleja coordinación entre la productora Bizarro, el IND y el Parque Estadio Nacional permitieron finalmente reagendar las fechas de este fin de semana. El artista llegaría este jueves, 24 horas antes del espectáculo.

    Felipe Retamal 
    Felipe Retamal
    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    La fiesta estaba agendada. Los tres shows de Bad Bunny en el Estadio Nacional, una marca que lo incluye en el selecto grupo de artistas con más shows consecutivos en el recinto, se anunciaron originalmente para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026. Hasta ahí, todo marchaba sin contratiempos. Sin embargo, todo se complicó a fines de septiembre de 2025, con el anuncio de que el boricua sería el número de medio tiempo del Super Bowl.

    El asunto es que aquel evento se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cerca de San Francisco. Por ello, quedaba muy encima del final de sus tres días en Chile, y obligaba a la estrella a volar de inmediato, con el tiempo en contra.

    Bad Bunny

    De allí que el anuncio generaba una incertidumbre con los tiempos del show. A pesar del hito de que el evento tendrá como número central a un artista que canta completamente en español, se imponía buscar una solución para los conciertos en Chile.

    “Por supuesto nos embargó una profunda felicidad viendo al Super Bowl anunciando a Bad Bunny para el half-time, primero porque para nosotros es una persona y artista muy especial, lo conocemos desde sus inicios y creímos en su propuesta artística colocándolo en el Festival de Viña 2019 aún cuando en ese entonces por ello fuimos muy criticados", dice a Culto, Daniel Merino, entertainment mánager de Bizarro y también director ejecutivo del Festival de Viña.

    Así, hubo que buscar alternativas. La productora Bizarro comenzó los contactos de forma frenética con los involucrados en el proceso. Fue así que el 10 de octubre pasado se comunicaron con la Dirección del Parque Estadio Nacional, a cargo de la administración del recinto, para sondear las opciones. “En esa instancia se nos informó que la reprogramación era prácticamente un hecho y que la única ventana disponible para nuevas fechas se ubicaba entre el 9 y el 11 de enero”, comentan desde el IND a Culto.

    No fue fácil. Además había que tener en cuenta la presentación de la Orquesta Sinfónica de Chile en el mismo recinto, agendada para el próximo 17 de enero y también con la producción de Bizarro. Así, hubo que trabajar sobre las nuevas fechas -un mes antes- que terminaron siendo las definitivas para los shows del puertorriqueño. “Evaluamos con los equipos técnicos el impacto que tendría este concierto y las necesidades de coordinación para ese período, considerando además la presentación de la Filarmónica de la Universidad de Chile -aseguran desde el IND a Culto-. Esta coordinación resultaba más sencilla, ya que ambos eventos están a cargo de la misma productora, lo que facilitó el trabajo conjunto para compatibilizar su realización”.

    Bad Bunny y el Estadio Nacional

    La reprogramación de las fechas no solo complicaba el espectáculo. “Diciembre y enero son meses clave para la recuperación del césped del Estadio Nacional. Dentro de nuestra planificación anual, este proceso es especialmente relevante para asegurar que la cancha alcance un óptimo rendimiento durante todo el semestre”, dicen desde el IND.

    Por ello, todo el entramado del reajuste de las fechas resultó complejo. “La verdad, es que fue extremadamente difícil -dice Daniel Merino-. En un momento las cosas estuvieron muy difíciles, pero creo que todos sabíamos que la razón de este cambio era tan profunda y significativa que la disposición a colaborar fue enorme. Desde el Gobierno de Chile, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, hasta los privados, todos estuvieron siempre a disposición de buscar una fórmula que permitiera el desarrollo de los espectáculos de Benito en el Coliseo Central del Parque Estadio Nacional. Fueron mas o menos 3 semanas de incertidumbre, que al final resultaron en algo positivo".

    Finalmente, las conversaciones llegaron a puerto y se logró reagendar el show en las fechas propuestas inicialmente. “Gracias a una adecuada coordinación con la productora y a la programación oportuna de las fechas, se logró compatibilizar el recital con el calendario de trabajos, adoptando además todas las medidas de resguardo técnico que este tipo de eventos requiere -dicen desde el IND-. De esta manera aseguramos la continuidad de los trabajos a través del ajuste del plan de recuperación, estableciendo que las acciones de mitigación y restitución se implementarán después del evento, en concordancia con los acuerdos operativos y los compromisos adoptados por las partes".

    Para el cuidado del césped de la cancha, a consideración de la masa de gente que llegará durante tres días, se tomaron las medidas habituales: se cubre la cancha cinco días antes del evento; se montará una estructura de alto impacto en la cancha, en la noche del miércoles 7, después de las 22 horas; y el desmontaje de la cancha se programó inmediatamente después del último de los recitales (11 de enero), para que el equipo a cargo pueda trabajar en su recuperación, en paralelo a la desinstalación del escenario y las otras estructuras.

    El cuidado de la cancha, es algo que estaba conversando entre la administración del Parque y la productora. “Todo está acordado según un protocolo de cuidados que la productora como parte del contrato -acotan desde el IND-. En este caso puso una condicionante en el montaje de estructuras: aplazar lo que más se pueda las instalaciones de aquellos elementos que generan altos impactos y de esa manera atenuar las secuelas en la cancha. Además, se les solicitó que posterior al concierto, se realice un tratamiento con luces ultravioletas al pasto, para apoyar la recuperación del césped”.

    Finalmente, Bad Bunny llegaría al país este jueves por la tarde-noche, a 24 horas antes del primero de los shows este viernes. Luego, se quedaría eventualmente unos 10 a 15 días. Las últimas entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.

