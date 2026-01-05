Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

El 22 de diciembre de 2024, el Estadio Nacional se llenó de música con la interpretación de la 9° Sinfonía de Beethoven por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile. Una tarde en la que más de 35 mil personas disfrutaron, de manera gratuita, de este regalo que la Casa de Bello realizó al país y con el que, una vez más, acercó la cultura a toda la ciudadanía.

Ahora será el turno de “Carmina Burana”, la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, la que llegará al Estadio Nacional el próximo sábado 17 de enero a partir de las 19.30 horas, también de manera gratuita y abierta a todo el público.

“Con mucha alegría, invitamos a la ciudadanía a disfrutar, este 17 de enero, del concierto Carmina Burana, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, en el Estadio Nacional”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

La Rectora de la Casa de Bello añadió que “siguiendo nuestra tradición, este espectáculo será gratuito y abierto a todas y todos. En la Universidad de Chile entendemos el acceso al arte y la cultura como un bien público, y reafirmamos nuestro compromiso al compartir ampliamente la excelencia artística de nuestros elencos patrimoniales”.

En tanto, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Thomann, recalcó que este año los elencos presentarán “un programa muy hermoso, muy apreciado y también solicitado, como es Carmina Burana, una obra que habla sobre la fortuna de la vida, sobre las cosas buenas y malas que pueden acontecer, y en ese sentido les invitamos a todas y todos a participar en este encuentro gratuito en el Estadio Nacional, un lugar simbólico que nos alegra nuevamente poder llenar de música”. Asimismo, agregó que “en este concierto queremos celebrar también con el público los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Es un aniversario grande, un aniversario que queremos compartir con la ciudadanía y donde también vamos a recordar al maestro Rodolfo Saglimbeni”.

Por su parte, Daniel Merino, Gerente de entretenimiento de Bizarro Live entertainment, agregó: “Para Bizarro es un honor volver a unirnos a la Universidad de Chile en un proyecto de esta magnitud, que no solo llena el Estadio Nacional de música, sino que también reafirma que el arte y la cultura pueden llegar gratuitamente a miles de personas. Carmina Burana es una experiencia poderosa y queremos que el público viva una noche inolvidable, segura y de excelencia nivel técnico y artístico”afirmó el ejecutivo.

La obra escrita por el compositor alemán Carl Orff será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

El director del Coro Sinfónico Universidad de Chile, Juan Pablo Villarroel, señaló que “Carmina Burana desde hace muchos años se ha convertido en una de las obras más amadas por el público. Posee un lenguaje fácil de oír por sus bellas melodías modales y un ritmo con un primitivismo muy atractivo, lo que engancha al oyente a través de toda la obra”. Agregó que “los solos, muy exigentes técnicamente, son un constante desafío para los solistas vocales, y la gran cantidad de instrumentos de percusión van formando una paleta de colores que se puede encontrar en pocas obras”.

Por su parte, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, señaló que para cada uno de los miembros de esta orquesta “es un recuerdo maravilloso la experiencia de ‘Oda a la Fraternidad’, con la Novena de Beethoven. Volver al Estadio Nacional, ahora con Carmina Burana, en un espectáculo donde participa el público en su silencio, en su emoción, en sus aplausos. Hace que nosotros realmente podamos llegar a mucha más gente, porque son miles de personas, y ese espectáculo no solamente es para el público, sino que para nosotros también es un momento de una emoción indescriptible”.

Retiro de entradas

Los boletos para asistir al concierto del próximo 17 de enero se podrán descargar a partir del jueves 8 de enero a través del sistema Puntoticket. Tras ello, las entradas deberán ser validadas mediante la misma ticketera en una fecha por confirmar.

Para la realización de este multitudinario evento se han unido diversos organismos públicos y privados, entre ellos, Banco Santander como auspiciador principal, TVN que transmitirá esta cita cultural; Bizarro Live Entertainment en la producción; y Puntoticket a cargo del sistema de entradas. También auspician está edición importantes instituciones y empresas como BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHs.