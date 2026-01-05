SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Quién detiene a Una Batalla Tras Otra? El impulso de Paul Thomas Anderson en la carrera por los premios

    La película protagonizada por Leonardo DiCaprio conquistó las principales categorías en la gala de los Critics Choice Awards y llega como favorita a la ceremonia de los Globos de Oro que se celebrará el próximo domingo. Al reputado director, al que le ha resultado esquiva la estatuilla dorada, se le empieza a despejar el panorama para los Oscar, que revelarán sus nominaciones este mes.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    ¿Quién detiene a Una Batalla Tras Otra? El impulso de Paul Thomas Anderson en la carrera por los premios

    Fue una noche de festejos para Paul Thomas Anderson y compañía. Este domingo, en la gala de la 31° versión de los Critics Choice Awards que se celebró en Los Angeles (EE.UU.), Una batalla tras otra alzó los galardones a Mejor película, Mejor director y Mejor guión adaptado.

    Para cualquier cinta, sería un gran triunfo para arrancar la temporada de premios (seis de los últimos ganadores a Mejor película han coincidido con los Oscar). Pero, en el caso del filme que tiene a Leonardo DiCaprio en el rol de un exrevolucionario, luce como el inicio de una seguidilla de victorias que podrían continuar hasta marzo, cuando se desarrolle la 98° edición de los Premios de la Academia.

    Kevin Mazur

    Elegido como el mejor largometraje de 2025 por las principales asociaciones de críticos de Estados Unidos (y disponible en la plataforma HBO Max), el nuevo trabajo del director de Magnolia (1999) confirmó sus credenciales y se convirtió en el segundo título más nominado de los Critics Choice Awards, sólo por debajo de Pecadores, el filme de Ryan Coogler ambientado en Misisipi durante los años 30, que también celebró tres distinciones: Mejor guión original, Mejor actor o actriz joven y Mejor casting y elenco.

    Eso sí, Una batalla tras otra no pudo imponerse en las categorías actorales. Jacob Alordi (Frankenstein) dio la sorpresa y le arrebató el premio a Mejor actor reparto a Sean Penn y Benicio del Toro. En tanto, DiCaprio presenció desde su mesa la conquista de Timothée Chalamet (Marty Supremo) y lo mismo le ocurrió a Chase Infiniti con Jessie Buckley (Hamnet). Y Teyana Taylor no pudo ante Amy Madigan (la tía Gladys de La hora de la desaparición).

    Incluso con esos reveses, su éxito en las dos categorías principales parece motivo más que suficiente para pensar que la película de Anderson sigue a la cabeza de la carrera y que cualquiera de sus contendientes necesitan dar un golpe en la mesa para revertir esa ventaja.

    Aunque este año en competencia asoman cintas importantes que también resuenan con fuerza en los votantes, ninguna cuenta con un factor potente: la idea de que su director, por el calibre de la carrera que ha desarrollado desde los 90 hasta la actualidad, debería tener hace rato unas cuantas estatuillas doradas en su escritorio. Una particularidad que aplicó hace un par de años con Oppenheimer y Christopher Nolan, otro nombre de peso al que el premio le había resultado esquivo a pesar de las alturas de su filmografía.

    En lo inmediato, todos los ojos estarán sobre lo que ocurra el próximo domingo 11, fecha en que se celebrará la 83° versión de los Globos de Oro. A esa instancia Una batalla tras otra llega como el título con más candidaturas de esta edición y el tercero de toda la historia (nueve), igualando a Cabaret (1972) y Barbie (2023). En el listado la siguen Valor sentimental (ocho), Pecadores (siete) y Hamnet (seis).

    Sin grandes rivales en la categoría de Mejor película de musical o comedia (asoman Bugonia, Marty Supremo y La única opción, entre otras), el mayor interés reside en Mejor director, donde compite ante Ryan Coogler (Pecadores), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (Fue solo un accidente), Joachim Trier (Valor sentimental) y Chloé Zhao (Hamnet).

    Una apetecida marca

    Una batalla tras otra fue reconocida como la mejor cinta del año por las asociaciones de críticos de Nueva York y Los Angeles, por la National Board of Review y por la National Society of Film Critics. Un combo conocido como los “Cuatro Grandes” y que muy pocas producciones han conseguido en la historia.

    Kevin Mazur

    En específico, ese exclusivo grupo lo conforman La lista de Schindler (1993), Los Angeles al desnudo (1997) y Red social (2010). Sin embargo, ese honor no necesariamente se traduce en un triunfo en los Oscar: de todas ellas, la única que se ha consagrado como Mejor película en los Oscar es el filme de Steven Spielberg sobre el Holocausto.

    Lo que parece bastante probable es que se convierta en la obra más nominada de Paul Thomas Anderson en los Premios de la Academia, marca que aún conserva Petróleo sangriento (2007), que obtuvo ocho candidaturas y dos premios. El listado de este año se revelará el próximo 22 de enero y la ceremonia se celebrará el 15 de marzo.

