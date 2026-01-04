Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

La exuberante vegetación del caribe en el escenario; los bailarines vistiendo los tradicionales sombreros de paja; los impecables trajes color crema, al estilo de los años 70, en el bloque de homenaje a la salsa. Así Bad Bunny lleva a Puerto Rico al escenario para la gira Debí Tirar más Fotos World Tour. Un espectáculo que alista una pasada por Chile con tres fechas entre el 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, abriendo la temporada de conciertos en el país.

El “conejo malo” llega al coliseo de Ñuñoa con el más boricua de todos sus shows que suma guiños a la cultura popular de la pequeña isla caribeña. De hecho, en una jugada poco habitual para una estrella mundial, presentó a mediados del año pasado una histórica residencia de 31 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la que tituló apropiadamente, No me quiero ir de aquí. Un evento que marcó la conversación de la temporada, con cada noche de tres horas de celebración.

En el escenario alternativo montado en la ocasión, conocido como “La casita” (una recreación de una pequeña casa como la de cualquier barriada latinoamericana), pasaron invitados de la talla de Ricky Martin, Residente, Sebastián Yatra, Gilberto Santa Rosa, la chilena Paloma Mami y hasta la presencia de celebridades como el astro francés Kylian Mbappe, y actores como Austin Butler, Penélope Cruz y Javier Bardem entre otros.

Bad Bunny

Tras esa exitosa residencia le siguió la gira mundial que arrancó con un doblete el 21 y 22 de noviembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Dos noches sold out ante cerca de 50.000 eufóricas personas (incluso con gente que siguió el show desde afuera del recinto) y contó con Romeo Santos de invitado. La prensa internacional ha destacado al tour como un hito que está haciendo historia. “Este es solo el comienzo de una gira que promete elevar el estándar y marcar un antes y después en el entretenimiento en vivo a nivel mundial”, destacó El Nuevo Herald de Miami.

Antes de su llegada a Chile, el tour tuvo dos noches en San José de Costa Rica (con Jhayco de invitado), y luego siguió hasta México, donde originalmente solo iba a tener dos shows, pero la abrumadora demanda de entradas obligó a ampliarlo a una exitosa residencia de ocho conciertos entre el 10 y 21 de diciembre, que convocó la friolera de 520.000 personas al Estadio GNP Seguros del DF, según cifras que ha publicado la productora Ocesa. En la capital azteca sumó invitados como Feid, el Grupo Frontera, J Balvin y hasta Julieta Venegas.

El show que verá el público chileno se organiza en tres segmentos, marcados por fluidas transiciones de visualizers en que se ha incluido al actor Jacobo Morales interactuando con un simpático personaje animado. La primera parte del show está cargada al repertorio del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (elegido como el mejor de 2025 por Rolling Stone y Billboard), con temas como TURiSTA y NUEVAYoL. Sigue el segmento en “La casita”, donde repasa algunos temas representativos de su carrera, como Safaera, Yo perreo sola y otros tantos. De vuelta al escenario principal, el show remata con un tercer segmento, en que repasa temas más clásicos y cortes de su más reciente disco. El setlist es más menos estable e incluye en cada noche una canción exclusiva para el país que visita.

Traer a Bad Bunny de regreso a Chile, tras su recordadas presentaciones de 2022 en el mismo Estadio Nacional (con isla voladora incluida), fue un proceso que llevó tiempo. “Las conversaciones comenzaron hace cerca de un año, y las negociaciones siempre son largas, por distintos motivos, sobre todo los logísticos o técnicos. Estamos felices de haber logrado 3 fechas sold out para Bad Bunny, un artista del cual todo Chile ha sido testigo de su crecimiento a nivel global”, dice a Culto, Daniel Merino, entertainment mánager de Bizarro y también director ejecutivo del Festival de Viña.

Bad Bunny

No fue fácil. En el intertanto, el artista fue anunciado como el número estelar de medio tiempo del Super Bowl, un hito al ser el primero que se presenta exclusivamente en un idioma distinto al inglés, lo que obligó a reprogramar las fechas originales. Aquello requirió un esfuerzo que involucró a la productora Bizarro, y a organismos como el IND. “Fueron más o menos 3 semanas de incertidumbre, que al final resultaron en algo positivo”, dice Merino.

No fue el único cambio que se tuvo que acomodar en el camino. En diciembre, se anunciaron algunas modificaciones en la disposición del show en el recinto; la instalación de “La casita” al final de la zona de cancha (en el área llamada Weltita); además de la eliminación de la pasarela central que se extendía entre los pits más cercanos al escenario y la cancha VIP. “La instrucción vino del equipo internacional del tour, como parte de una propuesta para replicar una gran experiencia que vivieron los fans en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico”, explica Daniel Merino. Por ello es dable esperar que en la versión local, “La casita” reúna celebridades y exponentes locales de la música urbana. Consultado al respecto, Merino solo atinó a señalar: “Sorpresa”.

Como sea, el equipo técnico ya está trabajando en el Coliseo de Ñuñoa de cara a las presentaciones. “El escenario ya se encuentra en montaje, la mayoría del equipamiento viaja en el tour, son cerca de 40 camiones, con toda la puesta en escena de uno de los conciertos más grandes que veremos en todo 2026 en este recinto”.

Bad Bunny

Bad Bunny abrirá su temporada de conciertos del 2026, precisamente en Santiago. El boricua llegará al país el próximo miércoles, y se espera que se quede alrededor de 10 días. Tras sus presentaciones en el Nacional, el tramo sudamericano seguirá hacia Lima, con dos shows; luego vendrán tres noches en el Atanasio Girardot de Medellín, al que seguirán otras tres presentaciones en el Más Monumental de Buenos Aires, para luego cerrar el recorrido con un doblete en el Allianz Parque de São Paulo. El tour también pasará por Oceanía, Asia y Europa, donde cerrará, hasta ahora, en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio. El tour cuenta entre sus hitos, el debut del “conejo malo” en países como Australia, Brasil y Japón, es decir, asume totalmente su estatura de estrella global.

Una realidad que marca un contraste con el turbulento debut del boricua en el país, en 2017, cuando se presentó en Temuco, La Serena, la medialuna de Rancagua y el Gimnasio Municipal de Concepción, además de acontecidos shows en Ritoque y Espacio Broadway. Aunque tuvo un punto alto con la recordada presentación en el Teatro Caupolicán, donde incluso pudo sumar a la colombiana Karol G como invitada, otra figura en ascenso por entonces, con quien había publicado el sencillo Ahora me llama.

Desde su perspectiva, Daniel Merino apreció desde la primera fila el crecimiento de Bad Bunny como figura internacional, cuando, en su condición de productor general, presenció su debut en el Festival de Viña 2019. “Personalmente he visto que esto ha sucedido con dos artistas y es muy emocionante tener la oportunidad de que seamos testigos tan cercanos de sus ascensos meteóricos: Karol G y Bad Bunny. Son historias o casos muy similares y te podría decir que creo que la razón del éxito y crecimiento sin precedentes que los acompaña, es una sola: Ponen todo el corazón, identidad propia y el alma en cada uno de los proyectos musicales que estrenan, hablándole a las audiencias con tanta franqueza y cercanía, que se crean mundos paralelos donde se vinculan fuertemente con sus fans”.

Para los entusiastas, en el sistema PuntoTicket aún quedan tickets disponibles para las tres noches de Bad Bunny en el Nacional, las que prometen marcar uno de los hitos del año, en línea con la recepción que ha logrado a nivel internacional.