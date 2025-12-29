SUSCRÍBETE POR $1100
    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    Ganadora del programa Coliseo de Mega, se suma a Stefan Kramer como número de humor para el Festival. Es interpretado por Óscar Guzman, quien es enfermero de profesión y ejerció en lugares como la Posta central. También participó en espacios televisivos como Amigas y Rivales.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Asskha Sumathra

    “Me invitaron y tomé el desafío el que me tiene feliz”, publicó en septiembre pasado la comediante Asskha Sumathra, en su cuenta de Instagram. Con el mensaje anunciaba su participación en el elenco de Coliseo Romano, el programa de humor de Mega cuyo premio era el de ganar un cupo para presentarse en el Festival de Viña.

    Y fue precisamente, Asskha Sumathra quien logró hacerse con el gran trofeo. Así, se alista para hacer historia como la primera comediante transformista que se presentará con un show propio en el evento más importante del espectáculo chileno.

    La misma comediante marcó el hito, cuando, embargada por la emoción, pronunció algunas palabras. “Ser la primera transformista que va a estar en ese escenario y que va a marcar un comienzo, es porque el país ya está preparado para todo, y podemos aceptar que somos esta gran democracia y este gran país. Gracias a cada uno de ustedes".

    Asskha Sumathra

    Desde el jurado, el comediante Jorge Alís, uno que supo triunfar en Viña, le deseó éxito. “Creo que tenemos que abrir la mente para entender diferentes formas de llegar al humor. Hiciste crítica social, hablaste de la burocracia, y yo me emocioné, me reí con vos. Sé que la vas a romper en Viña”.

    Asskha Sumathra es un personaje interpretado por Óscar Guzmán, enfermero de profesión que ejerció, entre otros lugares, en la Posta Central. “Lo pasé espectacular (...) yo quería estudiar teatro, no me dejaron”, contó en charla con Radio Activa. “La carrera, fácil, me gustaba”.

    También conocida como La Reina del Café Concert. Antes de Coliseo, Asskha tuvo pasos previos por la televisión, como con en el docureallity Amigas y Rivales, el mismo en que sirvió de semillero para otros nombres como Botota Fox, entre otros. “Lo pasé bien, una etapa en mi vida”, recordó. “Pescaron a las transformistas y nos elevaron a las plataformas digitales, nos abrió la posibilidad de que nos conocieran”.

    Asskha Sumathra

    Asimismo, solía presentarse en locales como Contramano, en Bellavista, donde se hizo un nombre en la comedia. “Eran súper pocas las transformistas que hacían stand up comedy y las que hacían en ese momento ahora están muertas, para mí es la raja ser casi la única”, comentó a Radio Activa.

    El mundo del espectáculo le permitió conocer a personalidades televisivas como Pancho Saavedra. “Yo conocí a Pancho Saavedra por la Francis Francoise, como yo era amigo de la Francoise yo iba a los cumpleaños, iba a la casa y Pancho iba. Y después, por esas cosas de la vida, previo a la enfermedad de la Francoise, tuvimos una situación de conocernos en un carrete, conversar mucho más y ya después generamos un contacto, una cercanía por la muerte de la Francoise”, contó en entrevista con el podcast Dirrty pop.

    Parte de su experiencia profesional en la enfermería, se cuela en las rutinas de Asskha. Habitualmente sus presentaciones se concentran en dos ejes; temas cotidianos, los viajes, las compras en el supermercado, y por cierto, las referencias al mundo gay, por ejemplo con su presencia en espacios como las aerolíneas. De alguna forma se ríe de sí misma.

    Hasta ahora, Asskha Sumathra se suma a Stefan Kramer como número de humor en el Festival de Viña.

