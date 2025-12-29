El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

La próxima estación era esperanza. Apenas pisó suelo chileno procedente de Mendoza, en marzo de 2006, Manu Chao tenía en agenda sendos shows en Santiago (Estación Mapocho) y en Concepción (Gimnasio Municipal), como parte del Tómbola Tour.

Por entonces, Manu Chao venía precedido por el éxito de sus primeros trabajos como solista, además de su habitual compromiso con causas humanitarias. También solía armar tocatas improvisadas, ya lo había hecho en sus visitas anteriores, de 1998 y 2000 (cuando influenció el sonido de Glup! en Welcome Polinesia), tocando en Villa Francia.

De allí a que no resultara sorpresivo que el artista franco-español decidiera hacer una fecha más. Así, sobre la marcha, decidió levantar una presentación en el Estadio Municipal de La Pintana el martes 21 de marzo. Era una presentación sin tickets; para asistir al espectáculo bastaba con aportar útiles escolares para ir en ayuda de las escuelas más necesitadas de la comuna.

Manu Chao

El anuncio del show generó interés. La prensa de la época informó una sorpresiva convocatoria de unas 4.000 personas, premunidas con cuadernos, lápices y lo que tuvieran a mano para acceder. Por ello, comenzó una creciente presión para ingresar al lugar, lo que derivó en una situación caótica.

“Los encargados de abrir la jornada, ya pasadas las 20:30 horas, fueron los chilenos de la banda Legua York, cuyas canciones cargadas de letras contestatarias sirvieron de marco propicio para más de alguien trepara las rejas del recinto deportivo –a riesgo de sufrir heridas a causa de púas de acero- y se dejara caer sobre la cancha que, en este caso, oficiaba de ‘sector VIP’ y pusiera fin a la segregación entre los afuerinos –acreditados o con alguna influencia de por medio- y el público local", informó Cooperativa.

Ya hacia las 21.00 horas Manu Chao salió al escenario junto a su banda Radio Bemba Sound System, pero la situación estaba lejos de calmarse. “Si bien la gran afluencia de gente hizo que los organizadores cerraran las rejas del lugar una vez empezada la actuación de Manu Chao, la presión y las protestas del público que agitaba cuadernos escolares y lápices y pugnaba por entrar fueron tales que finalmente el acceso fuera abierto a todos”, detalló Emol.

Por ello, el público ya estaba suficientemente prendido una vez que el artista salió al escenario, desplegando un set de su material solista y de sus años por Mano Negra. “Pasadas las 21:15 horas el franco-español saludó a La Pintana y se lanzó en una frenética muestra de su rock lleno de ritmos recopilados a lo largo de incesante deambular por el mundo -apuntó Cooperativa-. En la cita musical donde realizó un recorrido por su repertorio solista no faltaron clásicos de su ex agrupación Mano Negra, como Casa Babylon, Señor matanza y Mala vida, temas que fueron seguidos con un incesante bailoteo por parte del público".

La situación se volvió caótica, ante la poca presencia policial, lo que permitía acceder muy fácilmente al escenario. “La vigilancia era escasa, lo que permitió a casi cualquier subir al escenario y saludar al músico -informó La Nación de Buenos Aires-. El público respondió con gritos políticos como “el que no salta es Pinochet”, “el pueblo unido jamás será vencido” y pancartas en favor de los presos políticos (...) La insuficiente acción de guardias de seguridad permitió que decenas de admiradores”.

El entusiasmo fue tal, que la gente manifestó su interés en que el show continuara. “Manu Chao dijo adiós en varias ocasiones para volver luego al escenario a seguir tocando -señaló Emol-. Versiones de éxitos como Clandestino y Desaparecido aumentaron la fiebre y el coro de masas hacia el final de la jornada, mientras el grupo recibía muestras de afecto como el bolso artesanal que un asistente subió a colgar al cuello del guitarrista y al abrazo colectivo con que los músicos y varias personas del público se fundieron al final de la noche”.

Esta temporada, Manu Chao está de vuelta en Chile. Participó como invitado en el histórico show de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional. Además de tocar en Santiago, se presentará en Concepción (3 de enero), Valdivia (6 de enero), Temuco (9 de enero), Chiloé (13 de enero), Valparaíso (17 de enero).