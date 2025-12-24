Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

Stranger things prometió un final cargado de espectáculo, nostalgia y sangre, y hasta ahora no ha defraudado. Tras una épica batalla en una base militar –en que los protagonistas se salvaron con lo justo–, la serie de Netflix continúa su desenlace este jueves 25 a partir de las 22 horas.

El volumen dos de la quinta temporada se compone de tres episodios que alcanzan –en total– las tres horas y media, y retoma la historia exactamente en el punto en el que terminó la cuarta entrega, con Will descubriendo sus poderes, Eleven realizando un gran hallazgo y los héroes escapando con vida.

COURTESY OF NETFLIX

Tras esta segunda tanda de epiepdios, el cierre de la serie está programado para el miércoles 31 a las 22 horas. Un capítulo que superará las dos horas y se inscribirá como el segundo más largo de toda la serie.

*Las habilidades de Will

Hechicero se titula el cuarto episodio del quinto ciclo, una referencia directa al descubrimiento de los poderes de Will Byers, quien salvó a sus amigos y trituró con facilidad a los demogorgons, las mascotas de Vecna.

Como se sugirió progresivamente a lo largo de la primera parte de la temporada, Will tiene la capacidad de conectarse a la mente colmena y usar momentáneamente los poderes del villano. Según Ross Duffer explicó a Variety, “puede canalizar estos poderes de Vecna ​​y usarlos, como si estuviera manipulando a un titiritero”.

Sin embargo, no es igual a Eleven, quien puede derribar una puerta a su antojo, tanto en el Upside Down como en el mundo real. De acuerdo con los creadores, el poder de Will “se basa en la proximidad” con dicha mente colmena.

COURTESY OF NETFLIX

*El encierro de Max y Holly

Como se despejó en el cuarto capítulo, la joven pelirroja y la hermana menor de Mike y Nancy Wheeler están encerradas en los recuerdos de Henry (la forma humana de Vecna). Max le narró que estuvo muy cerca de huir del lugar, pero fracasó en el intento y ahora vive en una guarida en la que su captor no puede entrar. Sin embargo, hay una forma de abandonar ese espacio. Difícil, pero no imposible.

Según detallaron los realizadores, una fuerte inspiración para crear ese mundo fue La célula (2000), la película de Tarsem Singh en que Jennifer Lopez interpretó a una psicóloga infantil que se introduce en la mente de un asesino en serie. “Probablemente por eso terminamos incluyendo un desierto”, apuntaron.

*La hermana de Eleven

Si no lo recordabas (u olvidaste una subtrama de la segunda temporada), Eleven tiene una hermana, Eight (Ocho). Es ella quien estaba encerrada en los cuarteles del ejército liderados por la Dr. Kay, no Vecna, como creía la joven que ama los waffles.

Los creadores aseguraron que su regreso se explica en gran parte como un intento por saldar una cuenta pendiente con la actriz Linnea Berthelsen, a quien –sentían– no le habían hecho justicia en el séptimo episodio del segundo ciclo. Pero también cumplía una función argumental. “Nos dimos cuenta de que traerla de vuelta nos ayudó mucho con la historia de Eleven y cómo queríamos concluirla”, indicó Ross Duffer.

Courtesy of Netflix

*La revelación cómica

¿Qué sería de Stranger things sin la inocencia propia de los niños? Conscientes de que los protagonistas están en su adolescencia (y que los actores que los interpretan ya alcanzaron sus 20), los creadores decidieron darle más desarrollo a Holly e introducir a Derek Turnbow.

Compañero de clases que molesta a la menor de los Wheeler, adquiere mayor relevancia cuando los protagonistas detectan que él es la siguiente víctima de Vecna y lo toman como rehén junto a su familia. Jake Connelly, el joven actor que lo encarna, se ha convertido en una de las revelaciones del desenlace, y es junto a Priah Ferguson (Erica Sinclair) el necesario alivio cómico de la serie.

*¿Quiénes corren más peligro?

Terminada la primera mitad del quinto ciclo, se esparció una pregunta: ¿morirá(n) alguno(s) de los personajes centrales de la historia? Los Duffer han jugado al misterio, pero algo parece claro: si bien no terminará en un charco de sangre (o al menos no en una lógica Game of thrones), nadie está a salvo.

COURTESY OF NETFLIX

Un recordatorio necesario: la tercera temporada finalizó con la muerte de Billy, el hermano de Max, y la cuarta remató con el fallecimiento de Eddie Munson, el amigo metalero del grupo, y ambos decesos ensombrecieron el tono de la serie. Esta vez no debiera ser diferente.

“Si hay una muerte, tiene repercusiones muy fuertes. Así que queremos que sea muy realista. Somos muy cuidadosos con cómo lo hacemos”, señaló Matt Duffer a Esquire, manteniendo en absoluto secreto quiénes podrían correr mayor riesgo.