    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Ross Duffer, uno de los cerebros de la popular serie de Netflix, detalló la duración de los últimos cuatro episodios. Los siguientes tres debutarán este jueves 25.

    Por 
    Equipo de Culto
    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

    El final de Stranger things es inminente. Tras liberar sus primeros cuatro episodios en noviembre, su quinta temporada lanzará sus entregas restantes este 25 y 31 de diciembre.

    Hoy se reveló un punto importante: la duración de los capítulos que faltan, incluyendo el octavo y último.

    Ross Duffer, creador de la producción junto a su hermano Matt, detalló que el quinto episodio tendrá una extensión de 68 minutos. En tanto, el sexto será de 75 minutos y el séptimo, de 66 minutos.

    Además, Duffer actualizó la información del último: en vez de las dos horas y cinco minutos previamente anunciadas, tendrá una duración de dos horas y ocho minutos.

    De ese modo, el capítulo final del cuarto ciclo (titulado El huésped) seguirá siendo el más largo de toda la serie, con dos horas y 22 minutos.

    Importante: el volumen uno de la quinta temporada se estrenará este 25 de diciembre a las 22 horas (de Chile) y el volumen tres debutará el 31 de diciembre a la misma hora.

