    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    Nuevamente interpretado por el inglés Jamie Campbell Bower, el villano vuelve a amenazar el bienestar de la pandilla de amigos de Hawkins. Con spoilers, aquí revisamos cómo el equipo creativo y el actor trabajaron en su espeluznante e inédita apariencia en la quinta temporada, que ya liberó sus primeros cuatro episodios en Netflix.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    La quinta temporada de Stranger things comienza con una escena espeluznante (spoilers a continuación). Un Will Byers de 12 años protagoniza una desesperada huída de las garras de un Demogorgon en el Upside Down, pero falla durante su desesperado escape y termina en las garras de Vecna. Mientras lo infecta con un tentáculo, el villano le advierte que harán “cosas maravillosas juntos”.

    Ese flashback ambientado en noviembre de 1983 es la primera vez que los espectadores vuelven a ver a la némesis de la historia desde el final del cuarto ciclo, cuando recibió un devastador ataque a manos del grupo de amigos de Hawkins. Como se ha sugerido mediante todas las vías, esa ofensiva –en que le dispararon y le prendieron fuego– no bastó para acabar con su existencia y su amenaza no ha desaparecido. La quinta entrega, definida como el round final entre ambos bandos, ya ha dejado algunos momentos para el recuerdo.

    COURTESY OF NETFLIX

    Nuevamente interpretado por el actor inglés Jamie Campbell Bower, el personaje es introducido en su forma humana, como Henry Creel, su identidad antes de convertirse en un monstruo. Una figura joven que, con su carisma y regalos, atrae a niños como Holly Wheeler (Nell Fisher).

    Esa es una de las hebras argumentales de la quinta parte de la serie de Netflix. La otra es la del “mundo real”. Al final del cuarto episodio (titulado Hechicero) Vecna reaparece bajo una nueva forma, más corpulento y horrendo que antes.

    Sale de esta gran puerta y comienza a causar un caos total”, señala el actor en un video publicado por la plataforma, donde habla por primera vez en propiedad de una escena que “ama”. Aquella en que destruye a las decenas de militares que protegen un portal del Upside Down, y en que deja inconscientes a personajes tan queridos por el público como Joyce (Winona Ryder) y Mike (Finn Wolfhard).

    COURTESY OF NETFLIX

    En palabras del actor y del equipo creativo, se trata de “Vecna 2.0”, una versión más poderosa y abominable del rol que en un inicio se inspiró en villanos como Freddy Krueger y Pinhead. Llevarlo a la pantalla implicó repensar el proceso de realización y determinar que para conseguir esa nueva imagen sería necesario utilizar abundantes efectos digitales.

    “Esta temporada fue definitivamente una mezcla entre lo práctico e imágenes generadas por computadora. En cuanto a lo práctico, la cara, los hombros y las manos son prótesis, pero todo lo demás es un traje elástico de cuerpo entero”, detalló el actor a Variety, marcando diferencias con el primer ciclo, en que su intimidante aspecto se lograba ùnicamente recurriendo a prótesis y maquillaje.

    Este “Vecna ​​con esteroides” tiene un brazo y una mano extensibles, y posee habilidades que antes no contaba. “En la temporada cuatro era letal porque podía infiltrarse en tu mente y manipularte de esa manera. Ahora puede patearte el trasero de formas realmente violentas, como Freddy con esteroides”, indicaron los hermanos Duffer a Empire.

    COURTESY OF NETFLIX

    Lo que no cambia es la voz, una vez más a cargo de Jamie Campbell Bower, que la creó tras observar la actuación de Doug Bradley como Pinhead en las películas de Hellraiser.

    ¿Cómo lidiarán los amigos de Hawkins con esta encarnación decrépita (y mejorada) de Vecna? Habrá que esperar algunas semanas para conocerlo: el volumen dos (compuesto de tres capítulos) debutará el 25 de diciembre en Netflix y el episodio final llegará el 31 de diciembre.

