Stranger Things 5: con todo

La espera ha sido larga, mucho más larga de lo que suele darse en las series estadounidenses. Más de tres años desde la última temporada, antes de llegar ahora hasta la quinta y final. Y claro, la pregunta es si tanta espera vale la pena, si los hermanos Duffer lograrían terminar por lo alto una de las series más exitosas de los últimos tiempos.

Por lo que se puede ver en los cuatro capítulos ya disponibles en Netflix desde esta semana, la respuesta es sí: la espera será compensada con un final bombástico, emotivo, gracioso, atemorizante y nostálgico, todo a la vez.

Esta semana llegó a la pantalla la primera parte del ciclo final de Stranger Things, la serie que hace nueve años tomó al mundo por sorpresa al presentar a un grupo de niños que a mediados de los años 80 se pasan los días evadiendo a los bullys del colegio y las noches jugando Calabozos y dragones. Ellos de pronto se ven al centro de eventos sobrenaturales cuando se abre un portal entre la Tierra y una oscura dimensión, gracias a los poderes mentales de una chica que ha crecido en un centro de experimentación con humanos.

A partir de ese momento lo que vino fueron cuatro ciclos llenos de acción, mientras los poderes del lado oscuro iban creciendo y dejando caos cada vez más grandes.

Así, llegamos a una temporada final donde nuestro grupo de héroes ya está cansado de estar a la defensiva: su pueblo está en cuarentena, lleno de militares por todos lados y sectores a los que está prohibido ir, pero ellos ya quieren ir por Vecna y terminar con esto de una vez por todas. El problema es que su enemigo tiene sus propios planes y empieza a buscar a otros niños para llevar al mundo del revés.

La mesa está servida para la batalla que vendrá en los cuatro capítulos aún por debutar (tres el 25 de diciembre y el cierre el mismo 31 de ese mes), y sólo queda esperar, porque por lo que ya se ha podido ver, la temporada viene con todo, y eso no es sólo con toda la acción y las explosiones, sino que con todo el humor, la emoción y la nostalgia que hizo de esta historia un fenómeno mundial.

Cuatro episodios que se pueden y quieren ver de una sentada y que hacen que se quiera acelerar el calendario para ya saber cómo terminará todo.