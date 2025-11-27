BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Los primeros cuatro episodios –ya disponibles en Netflix– muestran al grupo de amigos de Hawkins luchando por localizar y matar a Vecna. La crítica ha celebrado la vuelta de la serie, deteniéndose en su aceitado engranaje y su ambiciosa escala. Por otro lado, parte de los especialistas expresaron reparos en torno al tratamiento que le da a sus personajes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

    Los primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger things ya están aquí. Tras una espera de casi tres años y medio, la serie de Netflix estrena cuatro episodios con los que retoma la historia del grupo de amigos de Hawkins que debe hacer frente al siniestro Vecna.

    Como se ve en el regreso de la ficción, en noviembre de 1987 el pueblo ficticio de Indiana está en cuarentena y el gobierno controla cada movimiento de la población y estudia los efectos que podría haber producido en los habitantes la exposición a los portales del Upside Down.

    COURTESY OF NETFLIX

    Mientras Once (o Eleven) entrena para perfeccionar sus habilidades y Max continúa en coma en el hospital, y Mike, Will, Lucas y Dustin cursan su último año de colegio. En tanto, los mayores del clan (Steve, Robin, Jonathan y Nancy) trabajan en una estación de radio local. Todos –incluidos Hopper y Joyce, ahora sí juntos– intentan localizar a Vecna y acabar por fin con la pesadilla que los ha atormentado desde 1983.

    A diferencia de los ciclos anteriores, esta encarnación de Stranger things se ahorra los preámbulos y pronto desata la acción y rara vez baja el acelerador. Una particularidad que ha sido apreciada por la mayor parte de la crítica.

    “Con cada uno de los cuatro episodios desarrollándose a partir del anterior, tenemos una película de acción, comedia y terror de cinco horas, donde cada parte de la historia se extiende lujosamente”, indicó The Guardian, medio que aseguró que “este final de lujo te hará subirte a una silla y gritar de alegría”.

    The Wrap, que destacó que la conclusión “arranca con sorpresas y nostalgia”, deslizó estar a favor de que la plataforma de streaming haya dividido la última temporada en tres tandas (las restantes llegarán el 25 y el 31 de diciembre).

    COURTESY OF NETFLIX

    “Los primeros cuatro capítulos están tan repletos de acción sangrienta, efectos visuales cinematográficos e interacciones sencillas y divertidas de su ya veterano elenco, que probablemente sea recomendable ver la serie a ratos. Querrás disfrutar de la narrativa finamente estructurada y las escenas impactantes que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, ofrecen (...) Y considerando el ritmo vertiginoso con el que la narrativa avanza a toda velocidad por múltiples vías, los espectadores podrían necesitar un respiro reparador; sé que me quedé completamente sin aliento al final del cuarto capítulo”.

    Los Angeles Times celebró que, a pesar del paso de los años y el incremento en la ambición, la historia sigue enfocada en sus jóvenes protagonistas. Para el medio, los hermanos realizadores “se apoyan en gran medida en las disputas interpersonales y las amistades entre todos los personajes mencionados, combinando acción de alto presupuesto con historias en progreso sobre personajes que los fanáticos han llegado a adorar. Después de todo, son los niños al centro de la historia los que nos hicieron querer más (de la serie). Y parece que seguirán haciéndolo, hasta el final”.

    También despertó simpatías la inclusión de Linda Hamilton, quien se pone en la piel de “una científica de alto rango del ejército que hace que el Dr. Brenner (Matthew Modine en las anteriores entregas de Stranger things) parezca absolutamente tierno en comparación”, señaló The Washington Post.

    Aunque reconoció que “tras ver cuatro de los ocho episodios de la última temporada, puedo dar fe de que hay mucho material nuevo y gratificante”, ese periódico planteó algunas dudas sobre el eventual éxito de la segunda mitad del desenlance.

    COURTESY OF NETFLIX

    “La serie corre el riesgo de pasar de la diversión vulgar a algo más parecido a la ambición de alto concepto, y no estoy seguro de que pueda cumplirla. Pero quizá esta serie tonta, cálida, sangrienta y sorprendente produzca algo genuinamente original: un ecosistema sobrenatural lo suficientemente amplio como para que todas esas diferentes formas de maldad coexistan coherentemente. ¿Quién sabe? Han sucedido cosas más extrañas”, argumentó.

    Las dudas

    Si bien los comentarios han sido mayoritariamente favorables, algunos de los medios que manifestaron una mayor distancia con los nuevos capítulos son justamente dos de los más renombrados de Hollywood.

    Variety cuestionó que la ficción se esmere más en mostrar nuevos rincones del Upside Down que en darle nuevas capas a sus protagonistas. “Al negarse a enriquecer a sus personajes a medida que envejecen, Stranger things se ve atrapada en un desarrollo estancado. Cuando creces sin profundizar, terminas abrumado”, opinó.

    Si bien enfatizó que seguía siendo una serie divertida, The Hollywood Reporter apuntó que “lo mucho que está en juego se pierde en los pequeños detalles necesarios para que tengan el impacto emocional adecuado. Hay fallos argumentales que, aunque individualmente menores, acumulativamente van erosionando nuestra suspensión de la incredulidad”.

    COURTESY OF NETFLIX

    También sostuvo que algunas subtramas –la naciente amistad entre Will y Robin o la dinámica hermano mayor-hermana menor entre Mike y Holly– “parecen ecos fugaces de historias establecidas en temporadas anteriores, en lugar de una profundización o progresión de ellas”.

    En una tecla similar, IndieWire expresó “cuanto más se alarga la quinta temporada, menos encantadora se vuelve, y los dos grandes giros finales no inspiran precisamente esperanza para la segunda mitad”.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesStranger ThingsNetflixWinona RyderDavid HarbourMillie Bobby BrownFinn WolfhardGaten MatarazzoCaleb McLaughlinNoah SchnappSadie SinkNatalia DyerCharlie HeatonJoe KeeryMaya HawkePriah FergusonBrett GelmanJamie Campbell BowerCara BuonoLinda HamiltonRoss DufferMatt DufferHermanos DufferShawn LevyFrank DarabontVecnaSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, acusado de una agresión sexual

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Detienen al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, acusado de una agresión sexual
    Chile

    Detienen al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, acusado de una agresión sexual

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza
    Negocios

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Ganancias de Quiñenco al tercer trimestre suben impulsadas por venta de acciones de Nexans

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League

    Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
    Mundo

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
    Paula

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no