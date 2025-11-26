Hablan los actores de Stranger Things: “La serie se impuso porque tiene una fórmula perfecta de originalidad”

Cuando acabó la cuarta temporada de Stranger Things (Netflix), en julio del año 2022, las cosas no pintaban demasiado bien para los chicos del pueblo de Hawkins, Indiana.

En honor a la verdad, nunca nada es perfecto para ellos, pero siempre se las arreglan para burlar los ataques del villano ultraterreno Vecna (Jamie Campbell Bower) y para zafar de una muerte segura en ese infierno de pueblo chico que es el tenebroso Upside Down.

Max Mayfield (Jamie Campbell Bower), la chica cool que alguna vez despabiló a los cuatro protagonistas de la serie con su patineta californiana y sus rizos pelirrojos, había caído en manos de Vecna y su suerte estaba más o menos echada.

Ya no le sirvió de nada invocar su canción favorita Running Up That Hill (A Deal with God), de Kate Bush, y después de que el tenebroso Vecna le destrozara huesos, corazón y cerebro, apenas lograba regresar a la vida gracias al poder de su amiga de siempre, Eleven (Millie Bobby Brown).

Conectada a un monitor y en permanente estado de coma, Max parecía entrar al ocaso de una vida demasiado corta. Pero, bueno, aún le quedaba una temporada más a la serie y lo que muchos sospechaban se hará realidad: Max Mayfield está de vuelta y su actriz en persona responde preguntas para explicar los sentimientos que la invaden en la temporada final de la ya clásica serie de Netflix.

Los ocho últimos episodios de Stranger Things transcurren en 1987 y desde este miércoles 26 de noviembre a las 22.00 horas de Chile ya estarán disponibles los primeros cuatro. El 25 de diciembre llegarán tres más y el 31 de ese será la gran final de una de los programas de ficción televisiva más vistos de los últimos años.

En un diálogo cruzado, víctima y villano de la saga, se despiden de su aventura de horror y ciencia ficción, no sin tomarse todo con bastante humor.

-¿Es difícil dejar atrás los personajes que interpretaron durante tantos años al llegar la última temporada,?

Sadie Sink: Es muy difícil despedirme de quien se ha convertido en parte de mi identidad. Pero, por otro lado, como me siento tan conectada con Max y ella ha sido fundamental en mi crecimiento y madurez, creo que en el fondo no tengo que despedirme de ella. Es paradójico.

Es probable que ella viva para siempre en mí. Lo bueno de una serie como Stranger Things es que ya estoy deseando compartirla con la gente en el futuro. Creo que Max Mayfield siempre será parte de mi conversación y de mi vida. Así que, sí, es un adiós, pero no uno definitivo.

Jamie Campbell Bower: Es una pregunta muy difícil de responder. Alguien me tomó una foto en mi último día de rodaje. Fue después de que los directores dijeran “corten”. Parezco un hombre que simplemente dejó todas sus pertenencias en sus maletas y se fue. Se acabó. Eso es todo. Y eso pasa porque, obviamente, interpretar a Vecna significó algo muy diferente en comparación a muchos otros personajes que he hecho en mi vida. Es simplemente distinto. Estoy realmente muy agradecido por el tiempo que pasé ahí, en el rodaje. He aprendido más de lo que pensé sobre mí mismo, acerca del proceso de internalizar a un personaje y sobre quién quiero ser como actor o artista. También te ayuda a ver cómo sacar lo mejor de los demás en las interacciones con los otros personajes. En cuanto a lo que sigue, eso lo decidirá el universo (Ríe).

-¿Por qué creen que Stranger Things logró tener tanto impacto y mantener la audiencia mundial en casi una década, con diferencias de hasta tres años en las últimas temporadas?

Sadie Sink: Me parece que Stranger Things se impuso porque tiene una fórmula perfecta de originalidad, pero también la inclusión de referencias a clásicos de los ‘80 que la gente conoce muy bien y adora.

Y también que nuestros héroes sean marginados y que sean niños o adolescentes dependiendo de la temporada. Me parece que eso conmueve mucho al público. Cada quien en su casa puede identificarse con un personaje diferente.

El equilibrio que Stranger Things logra entre la humanidad de los personajes y las enormes amenazas sobrenaturales es muy difícil de resistir e ignorar.

Jamie Campbell Bower: En mi caso particular, además, es bueno destacar que al trabajar en películas o series de televisión, gran parte del sentimiento de fortaleza que recorre a los actores y al equipo proviene de las personas que están al mando: en este caso, del director y el guionista.

Los directores Matt y Ross Duffer son las personas más inteligentes, desde el punto de vista intelectual y emocional, con las que he tenido el placer de trabajar. Y eso nos influye a todos en el equipo. También nos dan la libertad de ser nosotros mismos. Así que hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Después de todo, a la hora de definir el sentimiento en el día a día de rodaje, es simplemente una hermosa combinación de corazón, alma e inteligencia.

-¿Podría haberse ambientado esta historia de amistad y eventos sobrenaturales en otra época, diferente a los 80, que han estado tan de moda, al menos al comenzar la serie en el 2016?

Jamie Campbell Bower: Creo que cualquier gran historia puede suceder en cualquier época. Hay una verdad universal que es la narrativa y esa es muy buena en esta serie.

-Ustedes han estado en películas exitosas como La Ballena (en el caso de Sadie Sink) o Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (en el caso de Jamie Campbell Bower). ¿Prefieren las series de televisión al cine, considerando que el primer medio ha ganado mucho terreno en los últimos años?

Sadie Sink: Honestamente creo que se pueden obtener resultados valiosos con ambos formatos. Personalmente, tal vez prefiero el teatro.

Jamie Campbell Bower: ¿Oh, veo que el cine y la televisión no tienen mucha importancia para ti, no? (Ríe). Bueno, lo mío es la pintura (bromea). No, pero en serio, llevo 18 años trabajando en el cine. Y puedo decir que soy muy afortunado de haber estado haciendo esto durante tanto tiempo. Es interesante la pregunta, porque ahora, en términos de escala, tamaño y presupuesto, no hay ninguna diferencia real en cuanto a cómo se siente estar en el set de rodaje de cualquiera de una película de cine o en una serie de televisión. Esa es mi respuesta totalmente honesta. Claro, antes no era así. Solían ser medios muy, muy diferentes. Pero ahora, creo que las distancias se han acortado mucho.

En estos tiempos de remakes y spin-offs, ¿Eventualmente le interesaría interpretar a Vecna en una serie aparte o en una película aparte?

Jamie Campbell Bower: Creo que Sadie quiere hacer de Vecna (Ríe).

Sadie Sink. Estoy absolutamente lista. Te observé mucho, Jamie.

Jamie Campbell Bower: Pues bien, yo tengo que confesar que siempre quise ser Max Mayfield (Risas).