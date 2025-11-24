BLACK SALE $990
    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    El fenómeno de Netflix desembarca este miércoles 26 con la primera parte de su temporada final. Ese mismo día la plataforma Disney+ lanza los tres primeros episodios de la versión restaurada de The Beatles Anthology. Ambos son algunos de los principales títulos con los que los servicios de streaming dicen adiós al año que ya termina.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    *Stranger Things 5 (Netflix)

    El hermetismo ha primado en la antesala al estreno de la quinta y última temporada de la serie de Netflix. Lo claro es que la historia se ambienta en el otoño de 1987 y que a Eleven y la pandilla de amigos de Hawkins les espera su round final con Vecna, el villano que se reveló en el cuarto ciclo (estrenada en el ya lejano 2022). Ojo con el formato de lanzamiento elegido por la plataforma de streaming: cuatro capítulos debutarán este miércoles 26 de noviembre (a partir de las 22 horas), tres llegarán el 25 de diciembre y uno, el final, desembarcará el 31 de diciembre.

    *Fallout 2 (Prime Video)

    Éxito de crítica y público (según la plataforma, está entre sus tres títulos más vistos de su historia), la serie basada en el videojuego irrumpirá este 17 de diciembre con el primer episodio de su segunda temporada. La continuación retoma la historia de Lucy, Maximus y The Ghoul, el trío de disímiles personajes que intentan arreglárselas para sobrevivir en la Tierra en el año 2296, un infierno en el que prima la ley del más fuerte. Entre las caras nuevas del elenco están los actores Justin Theroux, Macaulay Culkin y Kumail Nanjiani.

    Lorenzo Sisti

    *The Beatles Anthology (Disney+)

    La serie documental –una inmersión en la historia de la banda narrada por los propios protagonistas– llega al streaming en una versión restaurada por el equipo de Park Road Post, la compañía de Peter Jackson. Una de sus principales novedades es que presenta un noveno episodio completamente inédito, el que promete ofrecer material revelador de Paul, George y Ringo durante la gestación de la serie y el proyecto musical que vieron la luz en los 90. También aterriza en la plataforma en varias tandas: tres episodios el 26 de noviembre, tres el 27 y tres el 28. Un festín para los amantes del Fab Four.

    *Emily in Paris 5 (Netflix)

    Como se vio al final de la cuarta entrega, la singular Emily Cooper (Lily Collins) ha decidido mudarse a Roma. Recién nombrada en una gerencia y comprometida en una relación con Marcello (Eugenio Franceschini), todo parece ir viento en popa para la joven estadounidense en su nuevo país. ¿Cuánto le durará la felicidad en Italia? A juzgar por los adelantos que han circulado, no mucho, anticipando una trama compuesta de toda clase de enredos y obstáculos.

    GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

    *Percy Jackson y los Dioses del Olimpo 2 (Disney+)

    Casi dos años después de su temporada debut, la producción basada en la saga literaria presenta usna nueva tanda de ocho capítulos. La historia se basa en El mar de los monstruo –el segundo libro de la serie– y sigue al joven protagonista en una arriesgada aventura por encontrar el Vellocino de Oro. El actor Courtney B. Vance interpreta a Zeus y toma el rol que dejó el fallecido Lance Reddick. Sus dos primeros capítulos se estrenarán el 10 de diciembre y luego sumará dos cada miércoles.

    *Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era (Disney+)

    Compuesta de 149 shows en 21 países, la gira The Eras Tour arrasó en el mundo entre 2023 y 2024. Esta serie documental de seis episodios registra la trastienda de ese espectáculo en el que la estrella estadounidense revisó las diferentes etapas de su carrera. La plataforma estrenará sus dos primeros episodios el 12 de diciembre y luego agregará dos cada viernes. A partir de ese mismo día se podrá ver Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, un largometraje que muestra el concierto completo en la versión que incluye The tortured poets department (2024), su disco lanzado en medio de la gira.

    Brooke Palmer/HBO

    *It: Bienvenidos a Derry (HBO Max)

    La serie de terror sigue a un grupo de niños y adultos en Derry en 1962, 27 años antes de los acontecimientos de It (2017). Con la dirección del argentino Andy Muschietti, realizador de las dos películas, la precuela expande la mitología del pueblo y conecta con el universo literario de Stephen King, con referencias a El resplandor y Las cuatro estaciones. Y aunque tardó en aparecer bajo la forma que conocemos, el payaso interpretado por Bill Skarsgård ya está de vuelta. Suma un nuevo capítulo cada domingo y el final llega el 14 de diciembre.

    *Pluribus (Apple TV)

    En su nueva apuesta televisiva, el director, productor y guionista Vince Gilligan (Breaking bad) perfila a un personaje singular en una situación límite: Carol Sturka (Rhea Seehorn), una escritora de fantasía, se encuentra con que de un día para otro toda la humanidad comparte la misma consciencia y está permanentemente feliz y preocupada de su bienestar. Para complicar más las cosas, cada ataque de furia de la protagonista provoca la muerte de millones a nivel mundial. Aguda y consistente, suma un nuevo capítulo todas las semanas, hasta el viernes 26 de diciembre.

