Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

Disco internacional del año: Lux de Rosalía

Rosalía

Era un salto difícil. Rosalía encaraba el 2025 con la tensión de la expectativa por conocer la orientación que le daría a su carrera tras el celebrado y experimental Motomami (2022), que aún respiraba guiños a la música urbana. Lo cierto, es que con Lux, su cuarto álbum lanzado el pasado 7 de noviembre, la barcelonesa sorprendió. Más bien, agitó las aguas con un disco que no se parece absolutamente a nada.

No solo por hacer de la espiritualidad y la fe el eje del disco y su puesta en escena que la tendrá en Chile con 4 fechas en el Movistar Arena. En una era de singles preparados para impactar en las redes sociales y el uso extendido (y a veces desatado) de efectos, la estrella catalana apostó por tomar la vía menos expedita; presenta un álbum extenso, con largos pasajes instrumentales y guiños a la música clásica, con la participación de la Sinfónica de Londres, casi como un colaborador más. Incluso se anima con fragmentos de canto lírico, y una peculiar combinación que difumina los límites entre electrónica, instrumentos clásicos y el pop. Más por su interés global al sumar frases en 13 idiomas.

Por su arrojo, el álbum generó interés en la crítica que lo ha sumado entre los mejores del año. El señero The Guardian, que lo premió como el número 1 de la temporada, apuntó una comparación con una de las artistas que colabora en el disco. “Como Björk durante su apogeo de los 90, hay una sensación de asombro en la voz de Rosalía que te arrastra hacia su tornado”. Mientras, Billboard, que lo posicionó en el lugar 2 de su listado, detalló: “Rosalía deja a los oyentes maravillados por la audacia de su visión, al ser capaz incluso de plantearlas de forma convincente”.

La conversación del año también pasó por Debí tirar más fotos, el regreso de Bad Bunny por homenajear a su natal Puerto Rico, con el más latino de sus discos, que encabezó el listado de los mejores del año de Rolling Stone. También los interesantes lanzamientos de Lady Gaga con Mayhem, la consolidación del fenómeno de Ca7riel y Paco Amoroso con el EP Papota y la digna resurrección discográfica de Pulp con More.

Disco chileno del año: Deseo, carne y voluntad de Candelabro

Candelabro Foto: Pablo Vásquez R./La Tercera Pablo Vásquez R.

El septeto Candelabro, que incluye nada menos que dos saxofonistas, parece una banda de otro tiempo. Y algo de eso llega a los surcos de Deseo, carne y voluntad, su celebrado segundo disco, en que propone una lectura refrescante entre la ambición del rock progresivo, las texturas del jazz, la ambición pop y las referencias a la poesía local, que van desde Mistral a Elvira Hernández.

Grabado en Estudios del Sur gracias a un crowdfunding, en que aportaron los fans, el grupo facturó un trabajo con ambición conceptual que revisa la espiritualidad, aunque con aroma callejero y asentado en un acercamiento musical poco convencional, que lo vuelve indudablemente chileno. Desde el torrente de rock de Domingo de Ramos, al imaginativo ska de Pecado, la intrincada Haz de mí y hasta la delicada balada 3 flores blancas, el grupo despliega toda su capacidad musical. Un trabajo que corona una temporada del ensueño para la banda, con inesperado reconocimiento internacional y presentaciones en escenarios como Lollapalooza y Fauna Primavera.

La música local además puede celebrar que tuvo una temporada de buenos lanzamientos. Ángelo Pierattini sorprendió con su buen disco homónimo, en que plasmó una serie de piezas muy personales, sobre sentimientos como la traición, el amor y la pérdida del padre, sostenido en una base musical que aborda la mezcla de rock con música latinoamericana. También destacó Mon Laferte, confirmada para Viña 2026, con su propuesta cargada de jazz de club y estética vodevil en Femme Fatale. Mientras, Camila Moreno exploró un sonido más intimista y acústico en La Primera Luz. Por su lado, Javier Barría sorprendió con un sólido regreso tras 9 años, en el elegante, sólido y retro Un cariño antiguo. Y el muy buen proyecto de música latinoamericana, Catalina y las Bordonas de Oro, mostró su ambición y depurado oficio artístico con De encuentros y ausencias, un notable disco de folklore con invitados como Valentín Trujillo.

Concierto del año: Oasis en el Estadio Nacional

Oasis en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Juntos y tomados de la mano, los hermanos Noel y Liam Gallagher ingresaron al imponente escenario instalado en el Estadio Nacional la noche del 19 de noviembre. Fue el reencuentro de la leyenda de Oasis con el país, en el marco de su gira de reunión 2025, con la que recorrieron el mundo interpretando lo mejor de su repertorio noventero. El concierto fue emotivo y entregó nostalgia sin complejos, pero también mostró a un grupo en buena forma, reforzado por una inédita formación de tres guitarras y un Liam Gallagher en su mejor momento en años. Sin duda, se trató de una de las mejores presentaciones de Oasis en Chile, potenciada por el acierto de sumar como número de apertura a Richard Ashcroft, quien repasó lo más destacado de su banda madre, The Verve. Un hito que convocó tanto a los veteranos que vivieron los días del britpop como a las nuevas generaciones que conocían su música apenas como un eco de otro tiempo.

La temporada de conciertos fue pródiga en hitos. Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso ratificaron su vertiginoso ascenso por partida triple: en marzo figuraron entre los números más destacados de Lollapalooza 2025; luego, a pocos días de las Fiestas Patrias, llenaron el Movistar Arena para ofrecer el show más grande de su carrera en Chile, con un despliegue escénico ambicioso que incluyó inflables y una cuidada puesta en escena. Fue una presentación enérgica, arrolladora y sin pausas. Poco después, en octubre, protagonizaron una explosiva apertura para Kendrick Lamar, marcando el regreso de los conciertos al Estadio Monumental. Su temporada, sin embargo, se cerró de manera abrupta con el anuncio de una necesaria pausa, que los obligó a postergar el lanzamiento de su nuevo disco, Top of the Hills.

El año también trajo el largamente esperado debut de Tool en Chile, y por partida doble: como parte de Lollapalooza y en un memorable sideshow en el Movistar Arena. Lo del grupo liderado por Maynard James Keenan fue contundente, con presentaciones intensas y un sonido poderoso y envolvente, a la altura de la leyenda construida a lo largo de décadas.

Por su parte, el festival Fauna Primavera dejó dos actuaciones especialmente destacadas. De un lado, el estremecedor show de Massive Attack, que combinó sus clásicos con referencias a la contingencia y la presencia en escena de Liz Fraser, la célebre voz de Cocteau Twins. Por otro, el aplaudido regreso de Stereolab, impulsado por su nuevo álbum Instant Holograms on Metal Film. A ello se sumó el salto de Dua Lipa al Estadio Nacional, que, con guiños a La Ley y Mon Laferte, confirmó su consolidación como artista de alcance global.

Personaje del año: Kidd Voodoo

Kidd Voodoo Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Seguro que David León, el hombre detrás de Kidd Voodoo, tiene más de un motivo para alzar una copa en la cena de Año Nuevo. 2025 fue el año de su consagración definitiva: pasó de promesa inquieta a nombre ineludible de la música chilena, con una propuesta de bordes difusos entre lo urbano y el indie, pero con una efectiva vocación pop.

Como ha ocurrido tantas veces en la historia local, el Festival de Viña del Mar volvió a ser una plataforma clave. Si en 2024 Voodoo había sido una figura secundaria, esta vez se movió con soltura como integrante del jurado, y sobre el escenario exhibió el oficio y la seguridad que ha ganado con el tiempo. Fue una vitrina masiva que confirmó su crecimiento.

El año también fortaleció su vínculo con Los Bunkers a través de Debo aterrizar, una colaboración que resultó provechosa para ambos. El “sátiro” también participó en uno de los conciertos de la gira acústica del grupo penquista, en un cruce generacional que amplió su alcance. Incluso se permitió volver a sus raíces más alternativas al presentarse con Resonancia Etérea, su proyecto de sonoridad indie, en el escenario de Lollapalooza. Una demostración de su elasticidad artística.

En lo estrictamente musical, el año fue igual de prolífico. Voodoo publicó nuevo material en Satirología Vol. 3 y Satirología (Deluxe Edition), trabajos que incluyeron colaboraciones con figuras de peso internacional como Yandel, Ñengo Flow y Álvaro Díaz. Pero el gran golpe llegó en vivo: 12 conciertos agotados en el Movistar Arena, que reunieron a cerca de 200 mil personas y lo convirtieron en el artista con más presentaciones en un solo año en ese recinto, superando a Luis Miguel.

La consolidación se asentó en los números. Kidd Voodoo terminó el año como el artista chileno más escuchado en Spotify, solo por detrás de Bad Bunny a nivel general. Lideró el Top 3 en las categorías de álbumes y canciones, colocó dos temas en el Top 10 —entre ellos Ponte Lokita, junto a Katteyes— y ubicó dos discos entre los diez más reproducidos del año. Un cierre categórico para un ciclo que lo instaló en la primera línea del pop chileno contemporáneo.

Hito del año en Chile: el Tiny Desk de 31 Minutos

31 Minutos en el ensayo de su Tiny Desk Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Con humor, buenas canciones y una afilada mirada social, la participación de 31 Minutos en el celebrado espacio Tiny Desk de NPR —hoy uno de los escenarios más influyentes de la cultura pop global— marcó la conversación desde su publicación, a comienzos de octubre. Preparado en apenas un mes, con la minuciosa recreación del estudio original en un galpón de Avenida Matta, el show condensó en 20 minutos el universo de Tulio Triviño y compañía. También lució a una banda de músicos experimentados que incluyó a Pedropiedra, a tres cuartos de Chancho en Piedra, además de Jani Dueñas y otros colaboradores. Más allá de una cuidada selección de repertorio, la sesión destacó por sus sutilezas: referencias a las políticas migratorias de Donald Trump, guiños a Better Call Saul, a La voz de los 80 y a un viral de internet. Con más de 14 millones de visualizaciones, el hito confirmó el arrastre transversal del proyecto, que además estrenó este año la película 31 Minutos: Calurosa Navidad.

La temporada también tuvo hitos en el Estadio Nacional, escenario que recibió a tres proyectos locales de distintas trayectorias. En mayo, Myriam Hernández, reciente ganadora de la Gaviota de Platino en Viña, presentó un ambicioso espectáculo que repasó lo mejor de su carrera, con invitados tan diversos como Gilberto Santa Rosa, Francisca Valenzuela y Álvaro Henríquez. En diciembre fue el turno de Los Jaivas, con un show de gran despliegue visual que honró la historia gráfica del grupo e incluyó la interpretación íntegra de Alturas de Machu Picchu, obra fundamental de la música popular chilena. Hacia el cierre del año, Macha y el Bloque Depresivo confirmaron su condición de fenómeno masivo al llenar el Coliseo de Ñuñoa, en una noche dedicada al cancionero popular y que contó incluso con la participación de Manu Chao.

También hicieron historia Los Bunkers, con una residencia de 25 fechas en el Teatro Nescafé de las Artes como parte de su gira acústica, en la que expandieron el universo presentado en su MTV Unplugged. La serie fue un éxito de convocatoria y reafirmó el sólido directo del grupo, que además llevó este formato al Movistar Arena y en 2026 será el primer headliner chileno de Lollapalooza Chile.

Hito del año internacional: el adiós de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne

El año musical internacional se escribió entre obituarios y novedades. Hubo despedidas que parecieron sacadas de un guión, como la de Ozzy Osbourne, cuya muerte a los 76 años sacudió al mundo apenas 17 días después de su último concierto en su natal Birmingham. Con su adiós, el “Príncipe de las Tinieblas” dejó atrás poco más de medio siglo de excesos y rock de alto decibel que marcó una época y fue profundamente influyente en las generaciones posteriores. Al menos, el hombre que masificó el heavy metal alcanzó a recibir en vida el último homenaje de sus pares.

No fue la única pérdida. También se fue Brian Wilson, el alma creativa de The Beach Boys, el hombre que escuchaba armonías donde otros solo oían ruido. Su muerte relevó su impronta como el creador de un pop que no solo buscaba ser masivo, sino que aspiraba a la belleza, incluso cuando nacía del dolor. Como si el año hubiese querido equilibrar la emoción, llegó la reedición de The Beatles Anthology, que hizo justicia al último gran proyecto de los Fab Four. Acaso como un recordatorio de que algunas músicas no envejecen: simplemente esperan a ser escuchadas otra vez, con otros oídos y nuevas inquietudes.

Pero 2025 no fue solo un año de cierres. También fue uno de expansión y desmesura. Bad Bunny lo entendió mejor que nadie: hizo historia con una residencia de 30 noches en su natal Puerto Rico, poniéndolo en el mapa de la gran industria en un gesto político y cultural tanto como musical. Fue la previa a una ambiciosa gira mundial de 57 conciertos en estadios, atravesando 18 países y cuatro continentes, el que tiene en agenda una escala confirmada en Chile para enero próximo, con tres shows en el Estadio Nacional, en el que promete ser uno de los hitos del año entrante. Además, como un signo de los tiempos, fue confirmado como el show de medio tiempo del Super Bowl. Con el “conejo malo” el pop global volvió a hablar español, con acento caribeño y barrial.