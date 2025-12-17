Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

El cantante chileno Kidd Voodoo no para de romper récords y es que los hitos artísticos que el maipucino ha registrado en el último tiempo lo han catapultado a ser reconocido por la industria como uno de los mayores fenómenos que ha entregado Chile.

Este martes Voodoo llevó a cabo su décimo segundo Movistar Arena completando 12 shows en el recinto de Santiago, convirtiéndose en el artista que más conciertos ha congregado en un año en este escenario.

En total, fueron 200 mil personas que repletaron cada una de las jornadas el recinto del Parque O’Higgins y que vibraron cada una de ellas con un show de nivel internacional, lleno de sorpresas, dejando siempre a su fanaticada esperanzada en volver a verlo y siguiendo por cierto cada uno de los pasos que da en su meteórica carrera musical.

Todo este acontecimiento significó que el artista pusiera sus manos en el Paseo de las estrellas y que se unirá a la gran cantidad de figuras del espectáculo que han dejado su huella para ser expuesta a un costado del recinto.

Con este acontecimiento, Kidd Voodoo cierra el año más exitoso de su carrera la que ha tocado el cielo, no solo a nivel local, sino que internacionalmente ha demostrado una popularidad tal, que lo ha llevado de giras por Chile, Perú, Argentina y España. A ello se suma el haberse convertido en artista TOP de las listas de Spotify, TOP 1 en España y recientemente, se presentó en el Estadio Regional Chinquihue de Puerto Montt, el recinto más austral del Mundo.

Un cierre de año extraordinario para el creador de exitosos hits como Enrolar Remix, Whisky a la Roca, Ponte Lokita y Me mareo, entre muchos otros que por cierto tuvieron presencia en el Movistar Arena de este martes y el cual congregó sorpresas como la presencia de Los 4 Fantásticos, Resonancia Etérea y Felipe Blessed, encargado de abrir el concierto ante un público siempre expectante y que gritó cada una de las canciones a lo largo de la jornada y del extenso escenario desplegado para este cierre de presentaciones de la gira “Deluxe”.