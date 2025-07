Ozzy Osbourne: la leyenda que transformó el heavy metal y la cultura juvenil

Ozzy Osbourne, el músico británico que marcó al heavy metal, y a buena parte de rock posterior a él -creando una cultura juvenil presente hasta nuestros días-, falleció hoy a los 76 años. Aún no se sabe su causa principal.

Llevando al tope la siempre compleja relación entre el rock y la oscuridad, tuvo una vida tan agitada que él mismo llegó a preguntarse cómo había logrado salir vivo tras años de adicción a las sustancias ilícitas.

“No hay un razonamiento médico plausible que explique por qué sigo con vida. Y menos motivos aún para estar tan sano. Ahora mismo casi no tengo ni un puto achaque, en serio”; comentó en sus memorias, Soy Ozzy, de 2009.

Ozzy Osbourne

John Michael Osbourne nació 3 de diciembre de 1948, en la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra. Afectado por la dislexia y viendo las penurias económicas de su familia, Ozzy dejó la escuela a los quince años. Aunque tuvo varios trabajos de baja categoría, desde asistente de plomero hasta matar vacas en un matadero, ninguno lo satisfizo ni emocional ni financieramente, así que prefirió por una breve vida delictiva que lo vio arrestado más de una vez por hurto y robo. Dos meses en prisión lo convencieron de que el crimen no era el camino que quería tomar.

Todavía buscándose a sí mismo, Ozzy Osbourne decidió seguir los sueños de muchos jóvenes británicos inspirados por el reciente éxito de The Beatles (de quienes siempre se declaró fan). Sin grandes habilidades técnicas ni como instrumentista ni como cantante, Ozzy Osbourne colocó un anuncio en una tienda de discos local simplemente diciendo: “Ozzy Zig busca un concierto. Posee su propio PA.”

A partir de este aviso, pronto se unió a otros tres músicos locales, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, y juntos formaron una banda de blues. Al notar que la gente pagaba para ver películas que los asustaban, la banda reflexionó que la gente podría pagar de manera similar para escuchar música aterradora. Inspirándose en el título de una película de terror de William Henry Pratt, el bajista del grupo escribió la canción Black Sabbath, cuyo título también se convertiría en su nuevo nombre.

El legendario Ozzy Osbourne anunció su retirada de las giras.

Con la banda renombrada, transformaron el blues cotidiano que habían estado tocando en un sonido sombrío y laborioso, lo combinaron con letras extraídas del horror gótico y, por lo tanto, intentaron infundir miedo en los corazones de quienes escucharían. Así, de la modesta unión de los cuatro nació el género rock heavy metal.

El grupo publicó una serie de álbumes imprescindibles, donde dieron forma al credo del rock lento y pesado, y con el que dejaron estampada su huella para siempre: Paranoid (1970), Master of Reality (1971), Black Sabbath Vol. 4 (1972) y Sabbath Bloody Sabbath (1973). Sin embargo, Ozzy Osbourne abandonó el grupo en 1977, aunque regresó al año siguiente para el disco Never Say Die! (1978). Pero sus problemas con las drogas, ya muy evidentes, hicieron mella en el trabajo del cuarteto. Eso hizo que el guitarrista Tony Iommi lo expulsara de la banda en 1979.

“En ese momento, Ozzy había llegado a su fin -comentó Iommi años después, en una entrevista-. Todos estábamos muy metidos en la droga, mucha cocaína, mucho de todo, y Ozzy se emborrachaba mucho en esa época. Se suponía que debíamos estar ensayando pero nadie hacía nada. Era como: ‘¿Ensayamos hoy? No, mejor mañana’. Todo se puso tan mal que no hacíamos nada. Simplemente se esfumó”.

Con Iommi, Osbourne tuvo una relación particularmente tensa en esos tiempos en que compartían banda. En charla con Zane Lowe de Apple Music, Ozzy detalló: “Hubo un período de tiempo en el que éramos archienemigos”, admitió Osbourne. “Pero luego, desde que estuve en cama con esta cirugía que tuve, él me apoyó mucho; él me envía mensajes de texto todo el tiempo, nos enviamos mensajes de texto”. Esto, en referencia a sus problemas de salud de sus últimos años.

Pero sus excentricidades no cesaron. Fue en 1982, ya como solista, estaba en plena gira promocional de su segundo álbum en solitario, Diary of a madman (1981). En ese entonces, el inglés ya tenía un historial de actos que eran considerados excéntricos, como la vez en que mordió, no a una, sino a dos palomas vivas durante una reunión con los ejecutivos de la discográfica CBS en Los Angeles.

Tal vez por esos antecedentes, Mark Neal, un fanático del llamado “Príncipe de las tinieblas” acudió la noche del concierto en Iowa con un murciélago oculto en su chaqueta. Según contó al sitio local Des Moines Registrer, el mamífero había sido capturado por su hermano menor en la escuela y luego lo llevó a casa. Tras enterarse que Osbourne daría un concierto en su ciudad, él y sus amigos decidieron llevar al animal, que asegura, ya estaba muerto.

A comienzos de los 80′ la voz de Crazy train, solía arrojar órganos de animales a la audiencia. Eso no era del todo extraño, pues Alice Coper solía incluir falsas cabezas decapitadas de bebés en sus conciertos. Por eso, cuando el de Birmingham vio el murciélago que Neal le arrojó al escenario, pensó que era de goma, lo tomó y se lo llevó a la boca. Así consumó uno de los actos más recordados de la historia del rock and roll.

Así lo recordó en sus memorias: “Inmediatamente, sin embargo, algo se sentía mal. Muy mal. Para empezar, mi boca se llenó instantáneamente de este líquido cálido y sombrío, con el peor regusto que puedas imaginar. Podía sentirlo manchando mis dientes y corriendo por mi barbilla. Entonces la cabeza en mi boca se contrajo. Oh, jódeme, pensé. No fui a comer un maldito murciélago, ¿verdad?”.

Luego, en 1985, tuvieron una primera reunión con ocasión del Live Aid de 1985. “Bueno, fueron administrados por mi suegro [Don Arden], y mi suegro y mi esposa [Sharon] y yo estábamos en una maldita guerra. Me entregaron [una demanda] en Live Aid por mi suegro, por interferencia o alguna tontería, y nunca se materializó nada de eso”.

“Y yo estaba bebiendo mucho alcohol en esos días, y estaba hinchado. No fue una gran experiencia. Era más como ‘me vengaré de ellos’, algo así. O no, no era venganza. Era solo la primera vez que los veía a todos desde la ruptura”, recordó Osbourne.

Sobre la actuación misma, Ozzy recordó: “No fue una experiencia que me rompió la vida cuando dije: ‘Joder, ¿por qué fui y me despidieron?’ y toda esta mierda. Era solo Sabbath. En ese momento, también me sentía libre, mientras que con Sabbath no me sentía tan importante en la banda. Solía sentir que solo era un acompañante en su show. Venía con mis propias melodías y eso, pero no me sentía a la par con ellos, porque no sabía tocar un instrumento. Pero eso fue hace mucho tiempo, y cuando empiezas a pensar en esta mierda ahora, no Ya no parece necesario, ¿verdad?”.

Pero esos tiempos tensos, con el tiempo, quedaron atrás. Pero varias reuniones, la relación de Ozzy y Tony Iommi terminó por sanearse. Además de una presentación en Birmngham en agosto del 2022, en el marco de los Juegos de la Commonwealth, Iommi figuró como invitado en dos canciones (Degradation Rules y No Escape From Now) de Patient Number 9, su disco en solitario de ese año “Acabamos de terminar los Juegos de la Commonwealth juntos. Es realmente agradable ser amigable con alguien que solía intimidarme”, señaló Ozzy.

En sus últimos años, su salud comenzó a quebrantarse. Fue una caída en el baño de su casa en 2019, en la que perdió el equilibrio y se impactó de lleno en la cabeza, la que marcó el presente y los días futuros de Ozzy. Para su mala suerte, aquella desgracia sucedió en un año particularmente difícil. Este ocurrió mientras se recuperaba de un cuadro de influenza por el que debió ser hospitalizado.

“Osbourne ha sido diagnosticado con una infección severa en la parte superior del sistema respiratorio que el médico considera que podría convertirse en neumonía, dado el carácter físico de las actuaciones en vivo y un extenso programa de viaje en Europa en condiciones invernales extremas”, señaló el comunicado en su momento.

Peor aún. En el año 2020, Ozzy reveló que padecía del mal de Parkinson. Un diagnóstico que recuerda al del síndrome del Parkin que le fue revelado en 2005, el que se vinculaba con los temblores que sufría, atribuidos a sus excesos con el alcohol y las drogas durante su juventud.

En febrero de 2023, debido a sus complicaciones de salud, decidió dar el paso de retirarse de los escenarios. “Me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Fechas, ya que sé que no podía hacer frente a los viajes requeridos”.

Por ello, la que parecía su última vuelta antes del retiro finalmente se acaba con un final tan accidentado como su situación en los últimos años. La gira No more tour 2, se había retrasado varias veces, forzada por la pandemia y la endeble salud del ícono del rock. En noviembre de 2022 se anunció que el tramo europeo, que incluía pasos por Reino Unido y a los legendarios Judas Priest como número de apoyo, se había postergado para mayo de 2023. Pero el anuncio dejó en claro que el “Príncipe de las tinieblas” comenzaba el repliegue. Quizás ya presintiendo lo que vendría.

Ozzy Osbourne visitó nuestro país cuatro veces: 1995, 2008, 2011 y 2018.

Su último contacto con esta Tierra sucedió a principios de julio, hace sólo un puñado de semanas, con su concierto de despedida en su natal Birmingham, donde se le vio realizando esfuerzos para poder llegar a las notas espesas del rock duro. Esa vez, también se presentó junto a Black Sabbath. En el homenaje, estuvieron Metallica, Tool, Guns N’ Roses y Alice in Chains, entre muchos otros.

El preciso adiós para el hombre que iluminó las tinieblas.