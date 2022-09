“Éramos archienemigos”: Ozzy Osbourne recuerda su tensa relación con Tony Iommi en Black Sabbath

Ozzy Osbourne reflexionó sobre su amistad con el guitarrista Tony Iommi, su eléctrica media naranja de Black Sabbath. Aunque se conocían desde su juventud, el cantante aseguró que en algún momento la relación estaba tan mal que “éramos archienemigos”, y que en buena parte eso explicó su salida de la legendaria banda.

En charla con Zane Lowe de Apple Music, Ozzy detalló como su vínculo con Iommi ha cambiado con el tiempo. “Hubo un período de tiempo en el que éramos archienemigos”, admitió Osbourne. “Pero luego, desde que estuve en cama con esta cirugía que tuve, él me apoyó mucho; él me envía mensajes de texto todo el tiempo, nos enviamos mensajes de texto”. En referencia al accidente casero que le obligó a someterse a una compleja cirugía.

Cuando se le preguntó si en esa mala relación se puede explicar su salida de la banda en 1979, tras tensiones acumuladas que incluso se desataron en peleas durante una gira. “Sentí que ellos eran los músicos, y yo era el cantante, y yo no tengo mucho que decir sobre lo que pasó, ¿sabes? Lo único que hice fue intentar ponerle una melodía. No pude hacerlo, porque estaba demasiado fuera de mi alcance, ¿sabes?”.

Pese a todo, desde 1997 hubo reuniones posteriores de la formación original de Sabbath, hasta su retiro en 2017. Pero Ozzy recuerda que no siempre fueron encuentros agradables. “Las giras fueron como dar un paso atrás para mí. Era lo mismo de siempre.... Tony decía: ‘No es un espectáculo de Ozzy, no es tu banda’. Y [hubo] mucha inestabilidad. No lo disfruté, ¿sabes?”.

En agosto pasado, ambos se reencontraron en el escenario con ocasión del cierre de los juegos de la Commonwealth, en Birmingham, la ciudad natal de la banda. Fue una pequeña reunión de Sabbath, sin el bajista Geezer Butler, en que interpretaron el clásico Paranoid. “Acabamos de terminar los Juegos de la Commonwealth juntos. Es realmente agradable ser amigable con alguien que solía intimidarme”, señaló Ozzy.

Pero el vínculo entre ambos parece saneado. Además de su presentación en Birmngham, Iommi figura como invitado en dos canciones (Degradation Rules y No Escape From Now) de Patient Number 9, el más reciente disco en solitario de Ozzy.