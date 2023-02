“Mi cuerpo todavía está muy débil y ya no soy capaz”: Ozzy Osbourne anuncia el fin de su vida en las giras

Una leyenda del rock deja los escenarios para siempre. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas y voz legendaria de Black Sabbath, anunció que dejará las giras debido a las complicaciones que ha sufrido en su salud durante los últimos años.

En un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, Osbourne escribió: “Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores”, detalló. “Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave en el que me dañé la columna”.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía es físicamente débil.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. fechas, ya que sé que no podía hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente ME JODE, más de lo que nunca sabrán.

“Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado de esta manera. Mi equipo actualmente está generando ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país.

“Quiero agradecer a mi familia, mi banda, mi equipo, mis viejos amigos, Judas Priest y, por supuesto, mis fanáticos por su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría”.

Los últimos años han sido particularmente duros para Ozzy Osbourne. Su anunciada gira de despedida No More Tours 2 se ha reprogramado varias veces debido a problemas de salud y a la pandemia.

Lo más complejo ocurrió el año pasado. Sharon Osbourne, la esposa de la legendaria voz de Black Sabbath, anunció que el cantante se sometería a una cirugía invasiva para corregir los problemas de cuello y columna que se desarrollaron después de su caída en el baño de su casa en 2019.

Además le suma su lucha contra el Parkinson, infecciones por estafilococos, neumonía, gripe y un vaso sanguíneo reventado en el ojo.