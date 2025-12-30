SUSCRÍBETE POR $1100
    Las peores películas y series que dejó 2025

    Desde el nuevo proyecto de The Weeknd hasta la apuesta más reciente de Ryan Murphy, aquí recopilamos algunos de los títulos más olvidables de los últimos 12 meses. Una revisión encabezada por una pésima adaptación de La Guerra de los Mundos, y que también incluye producciones con Robert De Niro y Chris Pratt.

    Gonzalo Valdivia
    Si hace unos días Culto se centró en las mejores películas y series del 2025, esta vez presenta la revisión opuesta, aquel listado con los títulos más olvidables de los últimos 12 meses.

    Aquí agrupamos algunos de las producciones que dejaron ingratos recuerdos en el cine y en el streaming:

    *La Guerra de los Mundos, de Rich Lee

    Filmada en plena pandemia, pero recién estrenada en julio de este año, esta película (disponible en Prime Video) es con certeza la peor adaptación de la célebre novela de H. G. Wells. Ambientada en la era digital, la historia transcurre íntegramente a través de la pantalla del computador del experto en seguridad Will Radford (Ice Cube). Mientras se desarrolla la invasión alienígena, usa sus habilidades para mantener a salvo a su hijo adolescente y a su hija embarazada. “Es un recordatorio deprimente de que la bazofia vende en la economía de la atención”, declaró Entertainment Weekly.

    *Five Nights at Freddy’s 2, de Emma Tammi

    La franquicia cinematográfica basada en el popular videojuego es un éxito comercial, pero no levanta cabeza. Nuevamente protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Piper Rubio, la secuela –actualmente en salas–ofrece una trama de fantasmas y animatronics, mientras explora los orígenes de la pizzería de la trama, pero sigue lejos de convencer. “Es un slasher sin sangre, sustos ni tensión”, apuntó Variety, junto con lamentar la más que probable realización de una tercera entrega.

    *Estado Eléctrico, de Anthony Russo y Joe Russo

    Es la segunda vez que los hermanos Russo dirigen un largometraje para Netflix y, tal como ocurrió en su experiencia anterior (El hombre gris), el balance es más negativo que positivo. Esta vez presentan un futuro distópico en que unen fuerzas una adolescente huérfana (Millie Bobby Brown) y un vagabundo excéntrico (Chris Pratt) que buscan al hermano perdido de la joven. La premisa era prometedora, pero nunca termina de despegar.

    *Hurry Up Tomorrow, de Trey Edward Shults

    The Weeknd es desde hace tiempo una de las estrellas musicales más grandes del mundo. Sin embargo, sus incursiones actorales siguen sin dar en el clavo. Ahora volvió a recibir duras críticas por un filme ligado a su quinto disco de estudio, un thriller psicológico sobre un músico –una versión ficcionalizada de sí mismo– que lidia con la depresión y el insomnio y se sumerge en una odisea junto a una misteriosa fan (Jenna Ortega).

    *Shadow Force: Sentencia de Muerte, de Joe Carnahan

    Joe Carnahan, alguna vez un promisorio director, se estrelló con esta cinta que tiene a Kerry Washington y Omar Sy como los antiguos miembros de una unidad de fuerzas especiales que desaparecieron para formar una familia y criar a su hijo. Sus actos no tardan en desatar la furia de su antiguo jefe y se transforman en el blanco de su equipo de asesinos. “Washington y Sy, dotados de carisma, hacen todo lo posible por que la trama resulte fascinante, pero incluso a ellos les cuesta hacerlo interesante”, opinó The Hollywood Reporter.

    *Todo Vale, de Ryan Murphy

    Ryan Murphy saca lustro a su poderío en la industria y reúne a un elenco plagado de estrellas (desde Glenn Close hasta Kim Kardashian, pasando por su eterna colaboradora Sarah Paulson). ¿El resultado? La serie con peores críticas del año. Sus líneas de diálogo han sido motivo de burla, sus actuaciones son a lo menos cuestionables y su visión de la equidad de género es extremadamente superficial. Pero fue un fenómeno de audiencia (está en Disney+) y volverá con una segunda temporada.

    *Suits LA, de Aaron Korsh

    Tras el enorme arrastre que conquistó Suits en Netflix durante la pandemia, la cadena NBC dio luz verde a un nuevo spin-off. La producción introdujo a una nueva generación de abogados, pero no acertó en su apuesta. “Carece de la magia y la intriga originales que hicieron de la original un éxito”, indicó Entertainment Weekly, medio que afirmó que se trataba de una “auténtica decepción”. Fue cancelada antes de que finalizara la emisión del primer ciclo.

    *Sin Frenos, de Rodrigo Bastidas

    En esta serie de comedia de Prime Video Javiera Contador interpreta a la Tiluca, una socialité venida a menos que encuentra un aliado en Julio César (Yul Bürkle), un repartidor de comida de nacionalidad venezolana. La solución que inventan es transformar la casa de la protagonista en un hostal para repartidores. Televisivamente la ubicó en su listado de lo peor del año. “Nada sorprende, todo se siente reciclado y mal pegado con cinta adhesiva”, planteó.

    *Día Cero, de Eric Newman

    Esta miniserie de Netflix está lejos de ser la peor del año, pero por el valor de los ingredientes que reunía probablemente frustró a muchos. La historia sigue a George Mullen (Robert De Niro), un expresidente de Estados Unidos convocado para liderar un comité cuyo objetivo será descubrir a los autores de un devastador ciberataque. Su estrella principal hace lo mejor que puede con un material que, a todas luces, requería más foco y vértigo.

    *Cuenta Regresiva, de Derek Haas

    El cerebro de la franquicia Chicago, Derek Haas, irrumpió con una serie sobre un equipo de agentes encubiertos que debe investigar el crimen de un oficial del Departamento de Seguridad Nacional a plena luz del día. Dividida en 13 capítulos (y disponible en Prime Video), propuso revelaciones y giros cada vez más irrisorios. Para Variety, “cada episodio es más aburrido que el anterior. Ninguno de los personajes resulta especialmente atractivo, y la trama en sí pende de un hilo”.

    Más sobre:CineLa Tercera PMLa Guerra de los MundosFive Nights at Freddy’s 2Estado EléctricoHurry Up TomorrowShadow ForceTodo ValeSuits LASin FrenosDía CeroCuenta RegresivaWar of the WorldsFive Nights at Freddy'sThe Electric StateAll's FairSuitsZero DayCountdownAmazon Prime VideoNetflixDisney+Ice CubeChris PrattMillie Bobby BrownThe WeekndJoe CarnahanRyan MurphyKim KardashianSeriesSeries de CultoQue VerCine Culto

