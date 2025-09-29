Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Bad Bunny, el astro mundial de la música urbana, fue confirmado como el número estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El show del puertorriqueño se transmitirá en directo el próximo 8 de febrero de 2026 desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

“Lo que siento me supera”, señaló Bad Bunny sobre la noticia. “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

Es la segunda vez que la estrella estará en el show, aunque esta vez con espectáculo propio, pues figuró como invitado en el show de Shakira y Jennifer López en 2020.

Además, el show que será transmitido por NBC, supone el encuentro de Bad Bunny con el público de EE.UU., tras excluir al país de su próxima gira mundial debido a temores de que, como destacado músico latino, sus fans serían sometidos a redadas de inmigración.

Bad Bunny acaba de terminar una extensa y exitosa residencia de 30 fechas en Puerto Rico, en la que reunió a 500.000 fans. Además se espera que vuelva a ser presentador del programa SNL este 4 de octubre.

La fecha de la presentación, quedó muy cercana a sus próximos shows en Chile, donde se presentará el 5,6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional.