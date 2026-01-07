Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

Desde nuevas aventuras de Marvel, Star Wars y Toy Story hasta los regresos de Nolan, Spielberg e Iñárritu, 2026 ofrece un catálogo de películas variadas y llamativas para todos los públicos. Hay superhéroes, acción, drama, comedias, cine animado y demás variedades que enriquecerán el debate a lo largo del año.

¿Cuáles son las películas más esperadas de 2026? En esta lista repasamos quince cintas, con sus fechas de estreno, para ojear la futura oferta en cines.

“Cumbres Borrascosas”

El estreno más próximo es el de la adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, la revolucionaria novela de Emily Brontë. El 12 de febrero irrumpirá en cines chilenos la tórrida historia de amor de Catherine Earnshaw y Heathcliff, interpretados por Margot Robbie y Jacob Elordi, respectivamente. En la dirección está Emerald Fennell, quien se hizo un nombre en la industria con Promising Young Woman (2020) y Saltburn (2023). La ascendentemente famosa cantante pop Charli XCX está a cargo de la banda sonora del filme y acompañará su lanzamiento con un álbum propio relacionado al proyecto. La película despertó controversias desde su primer tráiler, principalmente por diferencias llamativas en comparación con el material original, pero su elenco, el peso del libro que adapta y lo disruptora que promete ser ya marcan la pauta para que sea una cinta polémica.

Super Mario Galaxy: La Película

La secuela de Super Mario Bros: La Película (2023) llegará el 2 de abril a cines chilenos. Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan a la dirección, junto al retorno de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Keegan-Michael Key en sus roles, ahora con Brie Larson y Benny Safdie sumándose como Rosalina y Bowser Jr, respectivamente. La adaptación de Super Mario Galaxy (2006), el icónico videojuego de Nintendo Wii, promete transversalmente a familias y a los seguidores del plomero que verán un entretenimiento familiar sano y estéticamente bello.

Michael

Jaafar Jackson interpreta a su tío, Michael Jackson, en una biopic inaudita sobre el Rey del Pop. Dirigida por Antoine Fuqua (director de Día de Entrenamiento (2001) y El Justiciero (2014), la película promete ser un viaje por la vida del artista que refleja su historia y su legado. Tiene su fecha de estreno en Chile establecida para el 23 de abril. Más allá del impacto que ha tenido Michael Jackson para la historia de la música, el alto interés de la audiencia en el proyecto se refleja en los rápidos casi cinco millones de reproducciones que tuvo su tráiler en YouTube.

El Diablo Viste a la Moda 2

El 30 de abril regresan Miranda Priestly y Andy Sachs a los cines chilenos. Esta secuela de la comedia de 2006, que evolucionó hasta volverse un clásico moderno, cuenta con el regreso de David Frankel como director y de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en sus papeles. A pesar de que han pasado veinte años desde el primer estreno, el público se emocionó mucho al ver el teaser trailer lanzado hace un mes, lo que demuestra su entusiasmo para esta nueva historia, en la que Miranda Priestly deberá lidiar con la pérdida de influencia de las revistas de moda.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Star Wars vuelve a los cines este 21 de mayo, después de siete años, con un spin-off centrado en la dupla que protagonizó The Mandalorian, serie que hizo su nombre durante la pandemia y estableció a Grogu (“Baby Yoda”) como un ícono popular. Pedro Pascal regresa en una historia nueva, dirigida por Jon Favreau, en la que tendrá aventuras con su pequeño amigo, lidiando con personajes interpretados por Sigourney Weaver y Jeremy Allen White (quien interpretará a un hijo de Jabba the Hutt), entre otros. Si bien se podría debatir sobre si la serie ya pasó su momento más alto de popularidad, la marca de Star Wars siempre marca la agenda y genera expectación, sea esta positiva o negativa.

El día de la revelación

Uno de los directores más influyentes de la historia del cine regresará con un nuevo proyecto este 2026, retomando una de las temáticas que estableció las bases de su cine: los extraterrestres. Steven Spielberg dirige El día de la revelación, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Eve Hewson, que plantea qué haríamos los seres humanos si descubriéramos que no estamos solos en el universo. Con tintes de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (1977), el cineasta vuelve luego de cuatro años con un elenco estelar y una trama que promete. Su estreno está planificado para el 11 de junio.

Toy Story 5

Una de las franquicias animadas más conocidas de la historia estrenará su quinta parte el 18 de junio en cines nacionales, ahora dirigida por Andrew Stanton (mismo director de Buscando a Nemo (2003) y WALL-E (2008). Woody, Buzz, Jessie y los demás personajes ahora deberán enfrentarse a una tablet que retiene la atención de Bonnie, planteando un nuevo debate sobre el rol de los juguetes en relación con las nuevas tecnologías. Si bien la existencia del proyecto despierta muchas dudas en los fanáticos, quienes creen que Toy Story ya tuvo cierres sólidos en sus entregas anteriores y Pixar está explotando la fórmula, no se puede negar que las películas de estos icónicos juguetes siempre dan de qué hablar.

Supergirl

El universo de DC comandado por James Gunn tendrá su segunda incursión cinematográfica en Supergirl, la adaptación de la historia de la prima de Superman, interpretada por Milly Alcock. Con la dirección de Craig Gillespie (director de Yo, Tonya (2017) y Cruella (2021), el regreso del perro Krypto y la aparición de Jason Momoa, quien interpretará al antihéroe Lobo, esta película se ha anunciado como un viaje interplanetario lleno de acción que sigue la línea de Superman (2025). Su fecha de estreno está fijada para el 25 de junio.

La Odisea

El aclamado director británico Christopher Nolan regresa a cines tres años después de la exitosa Oppenheimer (2023). Con una reputación igual de colosal que sus pretensiones, el cineasta estrenará este año su adaptación cinematográfica del poema de Homero, filmada totalmente con cámaras IMAX (será la primera película de la historia en hacerlo) y con un reparto estelar compuesto por Matt Damon (quien interpreta a Odiseo), Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Elliot Page, entre otros actores.

El proyecto agita a todos los públicos, entre quienes esperan ansiosos la siguiente proeza técnica del director de obras como El Caballero de la Noche (2008) y El Origen (2010) y quienes cuestionan el supuesto enfoque del filme, anunciado por Nolan, respecto a una aparición no explícita de los dioses griegos, parte muy importante del material original. Su estreno, programado para el 16 de julio en Chile, es uno de los más esperados y llamativos del 2026.

Spider-Man: Brand New Day

Antes de Avengers: Doomsday, Marvel estrenará el nuevo proyecto del superhéroe arácnido. La cuarta cinta de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland tiene su estreno anunciado para el 30 de julio en Chile, casi seis meses antes de la nueva Vengadores. Lo que se ha confirmado hasta ahora sobre el proyecto es que tratará sobre una “aventura callejera” del héroe en que coexistirá con antihéroes establecidos como Hulk y Punisher, con Mark Ruffalo y Jon Bernthal regresando a sus papeles, y con personajes nuevos interpretados por Sadie Sink, Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas. En la dirección se aparta Jon Watts y toma su rol Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (2021). Las aventuras del Hombre Araña siempre generan expectativas. La continuación al éxito de No Way Home (2021) promete despertar debate en fanáticos acérrimos y casuales.

Digger

El aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu estrenará su nueva película como director este 2 de octubre (en Estados Unidos). Promocionada como “una comedia de proporciones catastróficas”, Digger representa un supuesto regreso del director y su equipo de guionistas al estilo de la comedia negra caótica de Birdman (2014), lo que generó una ola de reacciones positivas a su anuncio y posterior teaser trailer. Además, la cinta estará protagonizada por Tom Cruise, quien regresará a un papel cómico alejado de sus roles de estrella, Sandra Huller, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Michael Stuhlbarg.

The Social Reckoning (La Red Social 2)

En esta secuela inesperada pero interesante de La Red Social (2010), película dirigida por David Fincher que desmenuzó a Mark Zuckerberg, Aaron Sorkin toma el rol de director y promete un relato centrado en los escándalos legales recientes del creador de Facebook y su compañía. El actor Jeremy Strong toma la batuta de Jesse Eisenberg e interpretará al empresario, acompañado por Mikey Madison y Jeremy Allen White en los papeles protagónicos. Su fecha de estreno está fijada para el 9 de octubre en Estados Unidos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Las adaptaciones cinematográficas de la saga de novelas de Suzanne Collins desarrollarán una nueva precuela en Amanecer en la Cosecha, que se centrará en la experiencia de Haymitch Abernathy durante los Juegos del Hambre que vivió en su juventud. Su estreno está establecido para el 20 de noviembre en cines chilenos. La película, dirigida por Francis Lawrence, el mismo cineasta tras las adaptaciones anteriores, ha destacado por el anuncio de su voluminoso elenco de estrellas, entre quienes se encuentran Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Glenn Close, Ben Wang, Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin y, en el papel más llamativo, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, originalmente interpretado por Donald Sutherland en la tetralogía original. Gracias a su campaña de marketing atrayente y el peso de su franquicia, esta película dará de qué hablar.

Avengers: Doomsday

La fase 6 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) abrirá las primeras páginas de su último libro el 17 de diciembre. Doomsday será la quinta película de la saga Vengadores y la cinta 39 de su universo, significando, como es costumbre, un crossover con grandes pretensiones épicas que reunirá a los héroes más importantes de la compañía.

El largometraje está dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo (responsables de Infinity War (2018) y Endgame (2019) y ya confirmó el regreso de héroes establecidos, como Thor, los Cuatro Fantásticos o los Thunderbolts, junto al anunciado retorno de actores emblemáticos para la saga, como Chris Evans (Capitán América), Robert Downey Jr. (quien no interpretará a Iron Man, sino al villano Doctor Doom) y un elenco mayoritario de las películas de X-Men (compuesto por Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden, entre otros). La cinta despierta opiniones divididas, donde están quienes creen que hay un exceso de regresos “desesperados” para enganchar al público y quienes guardan expectación genuina por este desenlace, cuya grandilocuencia se propone traer de vuelta al cine de superhéroes la relevancia que tuvo en el debate público durante los años previos a la pandemia.

Duna: Parte Tres

La tercera parte de la saga que adaptó la novela de Frank Herbert a la pantalla grande tiene planificado su estreno para el 18 de diciembre en Estados Unidos. Regresará Denis Villeneuve a la silla de director, acompañado por Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson. Esta entrega, a diferencia de las dos primeras, adaptará la novela El Mesías de Dune, cuya historia ocurre doce años después de la historia original. A pesar de que aún no se sabe mucha información sobre el proyecto, las expectativas son altísimas.