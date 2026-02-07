SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Finalista del International Booker Prize, la autora del fenómeno Pechos y huevos llega a Chile con Los amantes de la noche. En esta entrevista, reflexiona sobre por qué la literatura japonesa conecta tanto en Occidente, el fin del modelo laboral tradicional en su país y cómo clásicos como Mishima y Tanizaki moldearon su pluma.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente” © Osamu Yokonami

    Fue un interés por estudiar la luz, desde el campo de la física, lo que hizo que la escritora japonesa Mieko Kawakami comenzara a cranear la idea de una novela. Parece algo muy alejado de la literatura, pero esta, como la ciencia, es un terreno para las preguntas, las incertezas, solo que en la ficción no siempre tienen una solución exacta. De ahí a que Kawakami comenzara a escribir la historia de una mujer treinteañera, solitaria y sin vida social, como Fuyuko Irie.

    “Fue unos años después de convertirme en escritora -dice Kawakami a Culto-. Siempre he querido escribir sobre lo que significa para las personas estar vivos y luego dejar de estarlo. En ese tiempo estudiaba por mi cuenta sobre física cuántica y la luz, y quise combinar esa concepción de la realidad con la vida diaria, en la forma de un relato. Lo escribí mientras asistía a conferencias de física cuántica y leía papers sobre la luz. Infaltable fue también escuchar Berceuse de Chopin”.

    Así, Mieko Kawakami publicó en su país Los amantes de la noche, en 2011. El libro fue un éxito y acaba de llegar a Chile, en lengua castellana, vía Seix Barral. En sus páginas, leemos sobre Fuyuko Irie, una correctora de pruebas freelance cuya vida parece andar a los tumbos por la vereda de lo intrascendente, un otoño gris eterno en el que nada la anima. Vive sola y es incapaz de establecer vínculos importantes, tanto es así que solo mantiene contacto con su editora Hijiri. Su única fuente de felicidad plena es observar las luces, a lo lejos, de la noche profunda de Tokio. Pero un buen día esa cotidianeidad plana se quiebra con la aparición de Mitsutsuka, un hombre con el que nada vuelve a ser lo mismo.

    Mieko Kawakami wsp © Miho Kakuta

    Kawakami (Osaka, 49 años), es una de las escritoras japonesas que ha ganado mayor relevancia a nivel mundial. La revista Granta la seleccionó como una de las mejores novelistas japonesas jóvenes de 2016. Su primera novela corta Mi ego, mis dientes y el mundo, publicada en 2007, fue galardonada con el Premio Tsubouchi Shoyo para Jóvenes Escritores Emergentes. Al año siguiente, Kawakami publicó la novela que le dio más relevancia: Pechos y huevos con la que ganó el premio literario más prestigioso de Japón, el Premio Akutagawa. Luego vinieron Heaven (2009) y Los amantes de la noche. Con Heaven fue una de las finalistas para el Premio International Booker, en 2022.

    Sus tres principales novelas (Pechos y huevos, Heaven y Los amantes de la noche) han sido traducidas al castellano en línea con el interés de que han despertado en Occidente los autores asiáticos, en especial de Corea del Sur, China y Japón. Nombres como Han Kang, Mo Yan, Can Xue, Keum Suk Gendry-Kim, o Haruki Murakami ya resultan familiares para los lectores.

    Como Mieko Kawakami no habla castellano, las preguntas se mandaron vía correo electrónico al traductor Pablo Fernández, quien las pasó al japonés. En esa lengua contestó la autora, y las respuestas volvieron a Fernández quien las tradujo al castellano para Culto.

    © Reiko Toyama

    ¿Cómo nació el personaje de Fuyuko Irie? ¿Fue construido desde la observación, la experiencia o la imaginación?

    El personaje de Fuyuko nació muy naturalmente dentro de la novela. Creo que, dentro de las personas fuertes y seguras, hay algo de la sensibilidad de Fuyuko. Incluso hay una parte de mí que tiene algo de Fuyuko, y fue, observando ese aspecto de mí misma, que escribí al personaje.

    ¿Cuánto de usted tiene Fuyuko Irie?

    Cuando estoy sola, siento que tengo una personalidad similar a la de Fuyuko. Me pasa mucho que, mientras camino de repente paro abruptamente, paralizada por no estar segura por dónde seguir. Incluso cuando es a casa donde debería volver, siento que no es lo correcto.

    Fuyuko vive una soledad muy particular, ligada al trabajo freelance y a la ciudad. ¿Cree que esta forma de aislamiento es específica de nuestra época?

    En Japón a mi generación se le llama “Generación Perdida” (lit. “Generación de la Edad de Hielo”), para quienes el trabajo precario y freelance se hizo algo habitual. Como Fuyuko, hay muchos jóvenes en Japón que no podrán tener una vejez tranquila por esta razón. En la actualidad este es un grave problema social.

    ¿Cómo ve la relación entre precariedad laboral y fragilidad emocional en la vida contemporánea?

    Por mucho tiempo trabajar para una empresa durante toda la vida era algo extendido en Japón; el hombre proveía económicamente y la mujer era dueña de casa a tiempo completo. Pero eso ya se acabó. El matrimonio y la procreación son vistos como privilegios por los jóvenes. Frente al sueño de la realización personal, se anteponen salarios demasiado bajos como para poder progresar en la vida. Todos abrazan una profunda ansiedad.

    ¿Cree que la naturaleza frenética y funcional de la vida en una gran metrópolis como Tokio facilita o, por el contrario, dificulta el cultivo de lazos emocionales profundos?

    Más que el aspecto funcional de la ciudad, tengo la impresión que las redes sociales son las que determinan los lazos emocionales. La ciudad de Tokio puede ser un lugar muy amable, cómodo y estimulante para los que tienen dinero, pero gran parte de los jóvenes sienten que es agotadora. A pesar de esto, la mayoría de los jóvenes la prefieren a la vida rural de sus pueblos natales.

    ¿Hasta qué punto considera que esta historia es específicamente japonesa y hasta qué punto es universal?

    Creo que esta novela ilumina un amor diferente al que usualmente creemos que debería representarse. Aunque se publicó en Japón hace más de 10 años, sigue reimprimiéndose, y parece todavía estimular a la generación actual. Significa que toca sentimientos universales.

    En otro ámbito, ¿conoce algo de literatura chilena o de Latinoamérica?

    2666 de Bolaño todavía me abruma completamente.

    ¿Se leen libros Latinoamericanos en Japón?

    Por ejemplo, el realismo mágico ya era algo enraizado en la creación japonesa, uno podría pensar que había lazos subterráneos muy estrechos con lo latinoamericano. Gabriel García Márquez ocupa un lugar muy importante entre los japoneses.

    Su éxito internacional (especialmente después de Pechos y huevos y Heaven) la ha convertido en una figura clave. ¿Cómo ha cambiado esta visibilidad global su proceso creativo o la presión que siente al escribir?

    Haber sido extensamente leída no ha puesto realmente mucha presión en mí, tampoco la influencia de la traducción de mi obra. Lo que sí me remueve el estómago es leer en redes sociales comentarios de cómo mi obra toca a la gente. Son expresiones muy sinceras y cargadas de emoción. Son esos sentimientos los que me esfuerzo en no defraudar. 

    ¿Existe alguna diferencia notable en las preguntas o interpretaciones que recibe de los lectores en Japón en comparación con los lectores internacionales?

    Realmente no veo la diferencia. Llega a sorprender cómo los lectores de traducciones se ven afectados profundamente y reciben el mensaje como si transmitiera algo muy personal de ellos mismos. No creo que los lectores de obras traducidas busquen entender lo japonés, sino leer un relato que conecte con sus propias vidas de forma sincera.

    En Chile se lee mucho la literatura japonesa. ¿Por qué cree que conecta tanto con los lectores de esta parte del mundo?

    Creo que la gente tiene el sentimiento de querer tocar algo de aquello que desconocen, algo lejano. No solo queremos ser observadores, sino partícipes de una experiencia y memoria compartida, pero al leer una expresión a la cual estamos demasiado acostumbrados, no podemos alcanzar esa experiencia. Tal vez el proceso de explorar lo ajeno es necesario para el autoconocimiento.

    ¿Cuánto influyeron en usted los clásicos japoneses Tanizaki, Mishima, Kawabata, Kenzaburo Oe?, ¿cree que su literatura dialoga en parte con ellos?

    Conservo algo de cada autor o autora que estudié. Si hay diálogo, hay influencia. Tanizaki fue muy importante para afinar el oído. Mishima me enseñó lo que la consistencia de construcción le otorga a la novela. De Kawabata la necesidad de podar cada frase para lograr un impacto. De Oe, la belleza que hay en la prosa temeraria, tan importante como el virtuosismo técnico.

    Mirando hacia el futuro, ¿cómo espera que sus obras sean recordadas por la audiencia global? ¿Como una voz de la soledad moderna, una cronista de la vida femenina, o algo completamente distinto?

    Creo que no tengo una imagen concreta de cómo quiero ser recordada. Si fuera un recuerdo difícil de poner en palabras, el pedazo de una imagen, o un momento poético: creo que ese es mi deseo, realmente. Si algo de esto pudiera llegar a ser parte del paisaje en la vida de un lector, ¡sería increíble!

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLT DomingoMieko KawakamiLos amantes de la nocheSeix BarralLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Lo más leído

    1.
    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    Carlos Lobos, subsecretario de Culturas: el retorno de la figura que coordinó la implementación del Ministerio en el gobierno de Sebastián Piñera

    2.
    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

    3.
    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    4.
    Ser sur: un relato de Irene Vallejo

    Ser sur: un relato de Irene Vallejo

    5.
    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal
    Chile

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División
    El Deportivo

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    Tomás González, gimnasta nacional: “Estoy muy motivado por representar a Chile nuevamente en una atmósfera de elite”

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”
    Mundo

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra