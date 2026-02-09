Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

Fue uno de los momentos que ha generado comentario en las redes sociales. La presencia del chileno Pedro Pascal en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

Para el show, el “conejo malo” recreó el tono latinoamericano de su gira Debí tirar más fotos, la que pasó por Chile en enero pasado. Por ello, incluyó la “casita”, el escenario alternativo en que presenta parte del concierto y le da un toque de barriada latina al espectáculo.

En la “casita”, Bad Bunny suele llevar invitados, entre estos varias celebridades. En esta ocasión se pudo ver a la estrella de The last of Us, bailando animadamente, junto a otros nombres como Karol G, Cardi B Young, Miko, Jessica Alba, entre otros.

A Pedro Pascal, por lo general muy cuidadoso en sus apariciones públicas, no se le había visto en otro show del “conejo malo”, de modo que su presencia fue sorpresiva y marcó un momento clave. Fue coherente además con la narrativa del show, de celebrar la cultura latina en los EE.UU.

“Fueron vistos bailando bajo el techo del campo, otra forma de Bad Bunny de mostrar la unidad latina del momento”, detalló el comentario del medio especializado Variety, sobre el show y la presencia de estrellas como Pascal (además de Lady Gaga y Ricky Martin como invitados musicales). Un momento que reunió a figuras clave de la cultura pop.