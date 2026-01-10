SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Entre reggaetón, salsa y hasta algún bolero, el “conejo malo” no bajó la intensidad en su regreso al Estadio Nacional. Un show extenso concentrado en el eje latino de Debí tirar más fotos, que incluyó el esperado paso por la “casita”. Un espectáculo que no escatimó en pirotecnia y mostró el estatus del puertorriqueño como un ineludible del pop mundial.

     
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “No se quiere ir de Puerto Rico po”, decía uno de los chicos, con inconfundible acento chileno, sentado en la acera de una zona cualquiera de una ciudad de Chile, en el video introductorio. Se referían a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Por tanto se imponía invocarlo, recitando el texto semibiográfico de La Mudanza, uno de los temas de Debí tirar más fotos. La gente en el público gritó como uno solo; Benito, apareció.

    Con poco más de 15 minutos de retraso, Bad Bunny subió a escena, acompañado de un conjunto de bronces y percusiones. “aprieta chamaquito que llegamos a Chile”, lanzó, vestido de traje, al estilo salsero.

    Tras la histórica residencia en Puerto Rico, la gira internacional Debí tirar más fotos pasó por Costa Rica, República Dominicana y México antes de llegar a Chile para abrir la temporada de conciertos en un repleto Estadio Nacional. “No es casualidad que yo quería arrancar el año 2026 con ustedes”, comentó, tribunero. El respetable le devolvió una ovación, mientras sonaba la lectura de Callaíta a ritmo de salsa mientras la gente se animaba a soltar algunos pasos.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Y casi de inmediato, un guiño al país. El hábil guitarrista de Benito, con un cuatro puertorriqueño en las manos, dio un paso al frente y sorprendió con la inmortal El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Un gesto que sorprendió al público que coreó el tema, que sirvió como una introducción para Pitorro de coco, uno de los temas de DtMF. Un álbum muy escuchado en el país, lo que quedó en claro por cómo la gente conocía cada uno de los temas.

    A diferencia de la montaña caribeña que montó en el escenario de su residencia en Puerto Rico, en el Nacional se ubicó el escenario central entre las primeras filas y una gradería que le daba sensación como de un estadio de pueblo latinoamericano. Una jugada a tono con el carácter popular y latino de esta etapa que también se traduce en la música; Turista, suena en un arreglo que navegó entre la rítmica del bolero. Fue inevitable recordar la versión de Macha y el Bloque Depresivo, que sonó en este mismo recinto apenas unos días atrás. “Este show es sobre ustedes, la unión de Puerto Rico, Chile y América Latina” dijo a modo de declaración. El primer bloque del show cerró en alto con la energía salsera de Baile inolvidable (introducida por un solo de teclado de inspiración setentera) y NUEVAYoL con los fuegos artificiales rompiendo desde atrás del escenario (y el lucimiento de los bronces y las percusiones). El respetable bramó.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    A continuación, el segmento que ha generado más conversión, “la casita” el espacio diseñado por Mayna Magruder Ortiz, a inspiración de viviendas reales de Puerto Rico. Quienes estaban en la cancha, debieron seguirlo por las pantallas, pero lo primero que vieron fue a Concho el simpático personaje animado creada por el artista puertorriqueño José ‘Quique’ Rivera, a inspiración del sapo concho, un animal endémico de la isla. El personaje sorprendió diciendo que deseaba comer completos, pastel de choclo y hasta se animó con un “ceacheí”, que aunque algo robótico, fue seguido con entusiasmo por la gente.

    Tras ese momento patriotero, Benito apareció por la “casita” (vestido de polera y short en plan sport) para hacer el segmento de reggaetón y temas de otros momentos de su carrera. Podría parecer un desvío del guion salsero y boricua del show, pero no, simplemente lo lleva a otro sitio.

    Arrancando con VeLDÁ y el hit Titi me preguntó el escenario alternativo cumple con su puesta en escena de una fiesta en una barriada latinoamericana, con invitados (en la residencia de Puerto Rico pasaron celebridades como LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz, etc). Benito deja que el público cante buena parte de los temas mientras recorre la casita, a la manera de un anfitrión que se ocupa de que no falten las latas de cerveza y los choripanes. A ratos se sentaba, como para tomar un respiro, pero la energía sigue a tope; la “casita” es la silenciosa protagonista.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Por un momento, Benito sale de la “casita” para invitar a un afortunado del público, al que dio un breve abrazo. Es lo que hace en los shows, el elegido hace el grito “Acho PR!” mientras el ídolo sube por una escalera lateral al techo del lugar, para cantar VOY A LLeVARTE PA PR, seguida de inmediato por Me porto Bonito, uno de los clásicos de Un verano sin ti. Fue un segmento casi sin pausas, que Bad Bunny sostiene prácticamente entre el y el beat machacante del reggaetón. El contraste lo marcó el trap de MONACO, su lectura del estrellato, que aún así mostró su potencial. A continuación, se anunció por las pantallas la canción exclusiva para el país de visita, en este caso fue SOY PEOR, un tema de sus primeros tiempos en clave de trap, probablemente a consideración de lo mucho que se escucha su música en el país. Y sorprendente, muchos la conocían.

    Aparecieron por la “casita” los Pleneros de la cresta, el conjunto de música tradicional puertorriqueña que participan en DTMF. Con su ritmo irresistible, a punta de percusiones, de alguna manera marcan la transición entre el repertorio reggaetonero con la propuesta más reciente. Permite además cerrar el segmento a tope y engancharlo con el siguiente.

    El regreso al escenario principal, se marca con otro de los cortos, protagonizado por Jacobo Morales, con paisajes de la larga y angosta faja de fondo. Una experiencia personalizada que el público agradece. El show sigue con Ojitos lindos, KLOuFRENS y BOKeTE esta vez con Benito cercado por un grupo de bailarines.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El tramo final de alguna forma subrraya el eje del show; pasa El apagón, el tema de Un verano sin tí que de alguna forma anticipó esta etapa con su letra cargada de observación social. El cierre con DtMF y EoO, tras casi tres horas de espectáculo

    En NUEVAYoL, Bad Bunny bromea. “Como Bad Bunny va a ser el Rey del pop, con reggaetón y dembow?”. Ciertamente son palabras mayores , pero si lo quisiera podría reclamar el trono con total autoridad. Hits no le faltan y ha apostado por un formato pop para su música, coronado con un espectáculo de alto nivel, que incluso superó a su propio show anterior el mismo Nacional (con isla voladora y todo). Hoy se bebe, hoy la fiesta se llama Bad Bunny.

    Más sobre:Bad BunnyEstadio NacionalConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    2.
    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    3.
    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    4.
    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno
    Chile

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Hombre en situación de calle muere tras ser apuñalado en Estación Central

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero
    Negocios

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto
    Cultura y entretención

    Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”
    Mundo

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena