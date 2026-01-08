SUSCRÍBETE POR $1100
    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Diseñada a partir de residencias reales de Puerto Rico, “la casita” es el escenario alternativo donde Bad Bunny reconfigura su concierto como una fiesta barrial, con invitados, música y una puesta en escena que cruza arquitectura, cultura popular y espectáculo masivo. Se montará esta semana en el Estadio Nacional.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Es uno de los momentos claves que ha marcado la gira Debí tirar más fotos world tour, de Bad Bunny, que llega a Chile esta semana con tres shows en el Estadio Nacional (9, 10 y 11 de enero). La segunda parte del show se realiza desde un espacio denominado “la casita”.

    En ese lugar es donde Bad Buny suele hacer un segmento de unos 30 minutos en que interpreta temas clásicos de su repertorio, como Neverita y Yo perreo sola, además de otros de su disco Debí tirar más fotos, como CAFé CON RON, y VOY A LLeVARTE PA PR.

    El espacio funciona como un escenario alternativo, a tono con los shows de la actualidad. Pero es algo más que eso; ahí la estrella convive con invitados, recibe amigos y transforma la experiencia del espectáculo en un momento que emula una fiesta casera. Como las de cualquier barriada en latinoamérica.

    La casita de Bad Bunny

    La casa fue diseñada por Mayna Magruder Ortiz, siguiendo los planos de una vivienda de Levittown en Toa Baja, la primera comunidad planificada para veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. También se apoyó en la imagen de una casa real en la zona de Humacao, donde se filmó el cortometraje que se muestra en los shows de la gira. En el mismo corto se puede ver la casa en algunas de las escenas en que interviene el actor Jacobo Morales.

    Según lo que han consignado medios especializados como AD Magazine, la casita está construida con una mezcla de materiales; espuma, metal y madera, dispuestas de manera de simular texturas reales, como de zinc corrugado y bloques de hormigón. También cuenta con iluminación.

    Asimismo, en su interior, el lugar cuenta con un televisor, un bar, una terraza, además de sillas y mesas de plástico, hasta plantas. Todo como para darle un toque latino y hogareño al lugar.

    La “casita” mide 12.80 metros de ancho por 12.80 metros de largo y alcanza 3.66 metros de altura. Tiene una capacidad interior de unas 30 personas, un espacio adicional en el balcón que permite unas 15 más, e incluso un techo capaz de sostener hasta 20 personas; de hecho, ese techo también funciona como un escenario, pues allí se presentaron algunos invitados al show, como Jowell & Randy, entre muchos otros.

    Bad Bunny

    En la “casita” también se suman otros artistas, como el conjunto tradicional Los Pleneros de la Cresta, quienes participan en algunos de los temas del álbum Debí tirar más fotos, marcando el interés del artista por revelar el cariz latino de su etapa.

    Durante la residencia en Puerto Rico, la “casita” recibió a personalidades como Ricky Martin, Jhayco, Eladio Carrión, Residente, la chilena Paloma Mami, Marc Anthony, Bizarrap y hasta celebridades como el astro francés Kylian Mbappe, el basquetbolista LeBron James, actores como Penélope Cruz y Javier Bardem, entre muchos otros. No necesariamente quienes asisten van a cantar, algunos solo participan como invitados, algo así a la manera de los asistentes a una fiesta.

    La dinámica de invitados a la “casita” se replicó en la gira internacional que llega a Chile esta semana. Durante los ocho shows de Bad Bunny en Ciudad de México, también convocó a variadas personalidades; un listado que tuvo a gente como Diego Boneta, Yalitza Aparicio, Dukagjin Lipa (el padre de Dua Lipa), Ana de la Reguera, y otras estrellas locales.

    Tal como en la gira internacional, la “casita” se montará en el Estadio Nacional al final de la localidad “WELTiTA” (Cancha General), cerca de la localidad “VOY A LLeVARTE PA PR” (Galería). En México ya hubo una controversia, porque quienes compraron los tickets más caros, para quedar cerca del escenario, hicieron ver su molestia porque esa parte del show les quedará lejos. Para eso, se abrió la opción de devolver el ticket (hasta el 22 de diciembre), o bien, mantenerlo.

