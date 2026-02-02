SUSCRÍBETE POR $1100
    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    El cantante portorriqueño se quedó con la categoría por su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de los Premios Grammy 2026, al imponerse en la categoría “mejor álbum del año” con su producción DeBÍ TiRAR MáS FOToS en la edición número 68 del galardón que premia a los artistas más destacados de la escena musical.

    Con este logro, el portorriqueño hace historia al convertirse en el primer artista en ganar la categoría con un álbum totalmente en español.

    Asimismo, el interprete Safaera” y “Estamos bien” se adjudicó el gramógrafo dorado por “mejor álbum de música urbana”.

    La cita, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (conocida como The Recording Academy), fue realizada la noche de este domingo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y contó por sexto año consecutivo con el comediante Trevor Noah como presentador.

    Asimismo, tuvo las presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé de Black Pink, Lady Gaga y Tyler The Creator, así como de todos los nominados a la categoría de Mejor Artista Nuevo, entre otros.

    Además, durante la ceremonia se realizó un show tributo al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en el que participaron artistas como Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt.

    Ganadores

    Los ganadores de los gramófonos dorados (*) en las principales categorías son:

    Álbum del año

    • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
    • SWAG - Justin Bieber
    • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
    • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T y Malice.
    • Mayhem - Lady Gaga
    • GNX - Kendrick Lamar
    • Mutt - Leon Thomas
    • Chromakopia - Tyler The Creator

    Grabación del año

    • DtMF - Bad Bunny
    • Manchild - Sabrina Carpenter
    • Anxiety - Doechii
    • Wildflower - Billie Eilish
    • Abracadabra - Lady Gaga
    • Luther - Kendrick Lamar con SZA
    • The Subway - Chappell Roan
    • APT - Rosé y Bruno Mars

    Canción del año

    • Abracadabra - Lady Gaga
    • Anxiety - Doechii
    • APT - Rosé y Bruno Mars
    • DtMF - Bad Bunny
    • Golden de “Las guerreras K-pop”
    • Luther - Kendrick Lamar y SZA
    • Manchild - Sabrina Carpenter
    • Wildflower - Billie Eilish

    Mejor artista nuevo

    • Olivia Dean
    • KATSEYE
    • The Marias
    • Addison Rae
    • sombr
    • Leon Thomas
    • Alex Warren
    • Lola Young

    Mejor interpretación pop solista

    • Daisies - Justin Bieber
    • Manchild - Sabrina Carpenter
    • Disease - Lady Gaga
    • The Subway - Chappell Roan
    • Messy - Lola Young

    Mejor interpretación pop dúo/grupo

    • Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
    • Golden (KPop Demon Hunters) - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
    • Gabriela - KATSEYE
    • APT. - Rose y Bruno Mars
    • 30 For 30 - SZA with Kendrick Lamar

    Mejor álbum vocal pop

    • Swag - Justin Bieber
    • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
    • Something Beautiful - Miley Cyrus
    • Mayhem - Lady Gaga
    • I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims

    Mejor álbum de country contemporáneo

    • Beautifully Broken - Jelly Roll
    • Postcards from Texas - Miranda Lambert
    • Evangeline vs. the Machine - Eric Church
    • Patterns - Kelsea Ballerini
    • Snipe Hunter - Tyler Childers

    Mejor álbum de música urbana

    • DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny
    • Mixteip - J Balvin
    • FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
    • NAIKI - Nicki Nicole
    • EUB DELUXE - Trueno
    • SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

    Mejor álbum de rap

    • Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)
    • Glorious - GloRilla
    • God Does Like Ugly - JID
    • GNX - Kendrick Lamar
    • Chromakopia - Tyler, The Creator
