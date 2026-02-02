Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de los Premios Grammy 2026, al imponerse en la categoría “mejor álbum del año” con su producción DeBÍ TiRAR MáS FOToS en la edición número 68 del galardón que premia a los artistas más destacados de la escena musical.

Con este logro, el portorriqueño hace historia al convertirse en el primer artista en ganar la categoría con un álbum totalmente en español.

Asimismo, el interprete “Safaera” y “Estamos bien” se adjudicó el gramógrafo dorado por “mejor álbum de música urbana”.

La cita, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (conocida como The Recording Academy), fue realizada la noche de este domingo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y contó por sexto año consecutivo con el comediante Trevor Noah como presentador.

Asimismo, tuvo las presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé de Black Pink, Lady Gaga y Tyler The Creator, así como de todos los nominados a la categoría de Mejor Artista Nuevo, entre otros.

Además, durante la ceremonia se realizó un show tributo al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en el que participaron artistas como Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt.

Ganadores

Los ganadores de los gramófonos dorados (*) en las principales categorías son:

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T y Malice.

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler The Creator

Grabación del año

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar con SZA

The Subway - Chappell Roan

APT - Rosé y Bruno Mars

Canción del año

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT - Rosé y Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden de “Las guerreras K-pop”

Luther - Kendrick Lamar y SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden ( KPop Demon Hunters ) - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela - KATSEYE

APT. - Rose y Bruno Mars

30 For 30 - SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

Swag - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Mejor álbum de country contemporáneo

Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcards from Texas - Miranda Lambert

Evangeline vs. the Machine - Eric Church

Patterns - Kelsea Ballerini

Snipe Hunter - Tyler Childers

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado - Feid

NAIKI - Nicki Nicole

EUB DELUXE - Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

Mejor álbum de rap