Este domingo se celebra la edición 68 de los premios Grammy, una de las noches más esperadas de la música internacional, marcada por las nominaciones de artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff. Sin embargo, en esta oportunidad, todos los ojos están puestos en Bad Bunny, quien aspira a seis estatuillas y apunta directamente al galardón más codiciado de la noche: Álbum del Año.

Aunque no es un novato en estas instancias, Benito Ocasio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, buscará con su álbum Debí tirar más fotos alcanzar el hito que se le escapó con Un verano sin ti en 2023.

¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

Pero su oportunidad histórica no se limita a los álbumes: la canción DtMF podría convertirse en la primera grabación en español en ganar la categoría de Grabación del Año, y en solo la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo, desde que Nel blu, dipinto di blu (Volare) lo hiciera en 1959.

Si Bad Bunny logra imponerse en las categorías de Grabación, Canción y Álbum del Año, se sumaría a la selecta lista de solo ocho artistas que han logrado este triplete en la historia de los Grammy, en un momento de máxima exposición internacional marcada por los eventos y actuaciones que rodean la semana del Super Bowl.

Regresos y actuaciones estelares

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera la noche con nueve nominaciones y tiene la posibilidad de hacer historia en la gala. Si gana al menos cuatro de ellas, desbancaría a Jay-Z y se convertiría en el rapero más premiado de todos los tiempos en los Grammy, superando los 25 gramófonos que hasta ahora ostenta el rapero de Brooklyn.

Además, Lamar podría igualar el récord de Michael Jackson y Santana como los artistas que más premios han ganado en una sola noche: ocho galardones, logrados por Jackson en 1984 y Santana en 2000.

Otro regreso esperado es el de Justin Bieber, quien tras cuatro años de ausencia volverá a subirse al escenario de los Grammy. El canadiense podría interpretar temas de su álbum Swag, nominado a cuatro premios, incluyendo Álbum del Año.

Lady Gaga y Sabrina Carpenter actuarán por segundo año consecutivo, mientras Gaga aspira a siete gramófonos dorados y Carpenter a seis. Entre los otros artistas confirmados para presentaciones en vivo se encuentran Bruno Mars y Pharrell Williams, sumando a la noche un abanico de actuaciones que combina la consagración y la vanguardia musical.

Con la mirada puesta en Bad Bunny y Kendrick Lamar, la edición 68 de los Grammy promete no solo celebrar la música del último año, sino también hacer historia en una gala que podría marcar un antes y un después para la música en español en la premiación más importante de la industria.