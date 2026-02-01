SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    DtMF podría convertirse en la primera grabación en español en ganar la categoría de Grabación del Año, y en solo la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo, desde que Nel blu, dipinto di blu (Volare) lo hiciera en 1959.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Este domingo se celebra la edición 68 de los premios Grammy, una de las noches más esperadas de la música internacional, marcada por las nominaciones de artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff. Sin embargo, en esta oportunidad, todos los ojos están puestos en Bad Bunny, quien aspira a seis estatuillas y apunta directamente al galardón más codiciado de la noche: Álbum del Año.

    Aunque no es un novato en estas instancias, Benito Ocasio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, buscará con su álbum Debí tirar más fotos alcanzar el hito que se le escapó con Un verano sin ti en 2023.

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Pero su oportunidad histórica no se limita a los álbumes: la canción DtMF podría convertirse en la primera grabación en español en ganar la categoría de Grabación del Año, y en solo la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo, desde que Nel blu, dipinto di blu (Volare) lo hiciera en 1959.

    Si Bad Bunny logra imponerse en las categorías de Grabación, Canción y Álbum del Año, se sumaría a la selecta lista de solo ocho artistas que han logrado este triplete en la historia de los Grammy, en un momento de máxima exposición internacional marcada por los eventos y actuaciones que rodean la semana del Super Bowl.

    Regresos y actuaciones estelares

    El rapero californiano Kendrick Lamar lidera la noche con nueve nominaciones y tiene la posibilidad de hacer historia en la gala. Si gana al menos cuatro de ellas, desbancaría a Jay-Z y se convertiría en el rapero más premiado de todos los tiempos en los Grammy, superando los 25 gramófonos que hasta ahora ostenta el rapero de Brooklyn.

    Además, Lamar podría igualar el récord de Michael Jackson y Santana como los artistas que más premios han ganado en una sola noche: ocho galardones, logrados por Jackson en 1984 y Santana en 2000.

    Otro regreso esperado es el de Justin Bieber, quien tras cuatro años de ausencia volverá a subirse al escenario de los Grammy. El canadiense podría interpretar temas de su álbum Swag, nominado a cuatro premios, incluyendo Álbum del Año.

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026? Mario Anzuoni

    Lady Gaga y Sabrina Carpenter actuarán por segundo año consecutivo, mientras Gaga aspira a siete gramófonos dorados y Carpenter a seis. Entre los otros artistas confirmados para presentaciones en vivo se encuentran Bruno Mars y Pharrell Williams, sumando a la noche un abanico de actuaciones que combina la consagración y la vanguardia musical.

    Con la mirada puesta en Bad Bunny y Kendrick Lamar, la edición 68 de los Grammy promete no solo celebrar la música del último año, sino también hacer historia en una gala que podría marcar un antes y un después para la música en español en la premiación más importante de la industria.

    Más sobre:GrammysMúsicaPremiaciónBad BunnyArtistas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Israel retira licencia de actividad de Médicos Sin Fronteras en Gaza

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Camino a Farellones permanece cerrado para el público general tras aluvión en Lo Barnechea: casas del sector presentan daños

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League

    “Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla
    Mundo

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Autoridades isrealíes anuncian la reapertura del cruce de Rafah

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas