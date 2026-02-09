Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

El Super Bowl, siguiendo una costumbre mantenida por muchos años, es uno de los eventos más apetecidos por los estudios cinematográficos para mostrar sus próximos estrenos a los millones de espectadores que ven el partido de fútbol americano. La edición de 2026, realizada durante la noche de este domingo 8 de febrero, no fue la excepción y destacó como un espectáculo más allá del deporte.

Extraída de MARCA

Aunque el pasaje más mediático fue el show de medio tiempo de Bad Bunny, la transmisión del Super Bowl dio espacio a la revelación de tráileres de diversas películas que se estrenarán en 2026.

En ese catálogo muchos filmes ya habían lanzado sus primeros vistazos al público, con la excepción de dos proyectos que se revelaron audiovisualmente por primera vez: Minions & Monsters, la tercera entrega de los spin-offs de Mi villano favorito protagonizados por los secuaces amarillos de Gru, y Las aventuras de Cliff Booth, la inesperada secuela de la cinta Había una vez… en Hollywood (2019). Este último adelanto fue el más llamativo de la jornada.

Pitt, Fincher y Tarantino en una reunión atípica

Las aventuras de Cliff Booth confirmó su realización en abril de 2025, generando incredulidad en la comunidad cinéfila, que no esperaba una secuela o spin-off de Había una vez… en Hollywood, el último estreno cinematográfico de Quentin Tarantino y que aborda los asesinatos de la secta de Charles Manson. En el anuncio se hizo oficial que el cineasta estadounidense no volvería a la silla de director, pero el proyecto se sostendría en un guion escrito por él.

También se confirmó el regreso de Brad Pitt en el papel de Cliff Booth, el doble de riesgo que hizo ganar al intérprete de 62 años su único Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto. Al saber que Tarantino no iba a dirigir la película, se comentó que Pitt impulsó el proyecto para que cayera en las manos directorales de David Fincher, quien ya había dirigido al intérprete en Se7en (1995), El club de la pelea (1999) y El curioso caso de Benjamin Button (2008). Este nuevo estreno marcará su primera colaboración en más de 15 años.

Extraídas de Radio Concierto, Broadway World y Expansión

El proyecto se encaminó bajo la producción de Netflix, estudio con el que Fincher tiene un contrato de exclusividad desde 2020. Pitt confirmó que, más que una secuela del filme original, sería un spin-off casi episódico sobre su personaje. Posteriormente se revelaron más detalles sobre la trama de la película, como que ocurrirá en el Hollywood de los años 70 y mostrará las aventuras de Cliff Booth como un “asesor” e “intermediario” entre estudios de cine.

No se han revelado más detalles sobre la historia, pero el adelanto exhibido en el Super Bowl 2026 muestra al personaje de Pitt en escenarios caóticos llenos de violencia, desnudez e insultos, marcando un tono frenético de comedia negra. De hecho, el teaser bromea con la censura que deben tener los tráileres mostrados en el evento deportivo y “tapa” con líneas celestes las armas, bebidas alcohólicas, cigarros y desnudez que exhiben los personajes, además de censurar con pitidos los insultos que exclaman.

El adelanto también confirma la presencia de la mayoría de miembros de un elenco anunciado hace meses, compuesto por Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Scott Caan y Corey Fogelmanis, entre otros actores. No se ha revelado nada sobre posibles apariciones de Leonardo DiCaprio u otros intérpretes de Había una vez… en Hollywood.

Extraída de IMDb

El rodaje de la película comenzó en julio de 2025 y se espera que la cinta se estrene en el verano estadounidense de 2026, aunque todavía no se ha revelado una fecha oficial. También se especula que Netflix propone dar a Las aventuras de Cliff Booth un estreno en cines que abriría la posibilidad de postularla a premios.

El adelanto mostrado en Super Bowl 2026 supuso una gran sorpresa, ya que no estaba en las listas de tráileres esperados a exhibirse en el evento deportivo.

Otros tráileres

El otro estreno de 2026 que reveló su primer tráiler al público ayer fue Minions & Monsters, la tercera parte de la saga spin-off de Mi villano favorito. Este adelanto reveló una peculiaridad que distingue a esta entrega de sus dos primeras películas: no está protagonizada por Kevin, Stuart y Bob, los minions que lideraron las cintas anteriores. Ni siquiera parece centrarse en el mismo grupo de secuaces que trabajaría con Gru años después.

En vez de eso, Minions & Monsters presenta a un nuevo trío de minions que se proponen filmar una película con monstruos reales en el Hollywood de la década de 1920. En el proceso, pasan por aventuras absurdas que generan caos en Norteamérica, luego de que invoquen monstruos grandes y peligrosos. La película tiene su estreno programado para el 1 de julio de 2026 en Estados Unidos, parándose como uno de los eventos cinematográficos familiares más destacados del año.

Los demás tráileres revelados en el Super Bowl fueron de películas ya mostradas al público en material promocional previo. Entre estos, se exhibieron adelantos de Supergirl, El día de la revelación, The Mandalorian & Grogu, Súper Mario Galaxy: La película, Proyecto Salvación, Hoppers y Scream 7.